Fornax Rosario despidió a seis trabajadores. La UOM local advirtió en la delegación del Ministerio de Trabajo que la empresa no acató la conciliación obligatoria, que la obligaba a reincorporar a los obreros cesanteados. “Es un atropello a los trabajadores, al Ministerio y a la sociedad que no se respete la ley. No sólo han despedido arbitrariamente a los trabajadores, dejándolos tirados sin pagarle los que le corresponde. Pero lo más trágico es que al momento de ir a las audiencias, los representantes de la empresa nos dicen que no tienen instrucciones del titular porque está en el exterior de vacaciones. Para irse afuera tiene plata pero pagarle lo que le corresponde a la gente no. Es todo una joda”, lanzó el secretario General de la UOM Rosario, Antonio Donello.