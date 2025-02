El Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae) de diciembre arrojó buenos y malos resultados para mostrar la continuidad del modelo de ajuste y ancla del dólar aplicado por el gobierno de Javier Milei. El dato del INDEC, mostró que el acumulado anual comparado con el de 2023 sigue ofreciendo cifras negativas: -1,8 por ciento; mientras que en la comparación interanual entre el primer diciembre de Milei y el último muestra un crecimiento del 5,5 por ciento.

El Emae también mostró una leve mejora del 0,5% respecto de noviembre pasado, o sea, en la medición desestacionalizada. La comparación del acumulado de 2024 contra el de 2023, que arrojó un -1,8 por ciento negativo; fue la más baja del año, y llegó a alcanzar un -5,2 por ciento en marzo.

El modelo también muestra algo que se viene repitiendo en el análisis del modelo de atraso cambiario, apertura de importaciones y quita de aranceles para las exportaciones: la recuperación económica se ve solo por sectores. Un dato significativo de la política economía del ministro Luis Caputo es que que la intermediación financiera fue la actividad de más crecimiento (18 por ciento) en la comparación con diciembre del año pasado.

Otros ocho sectores mostraron crecimiento interanual entre el primer diciembre de Milie y el último, según el Emae. Comercio mayorista, minorista y reparaciones (7,4%), industria manufacturera (6,7%), seguida por Comercio mayorista, minorista y reparaciones (7,4%).

En tanto, seis sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Pesca (-25,0%) y Construcción (-7,2%). Las cámaras pesqueras vienen protestando por el incremento de los impuestos a la extracción y por haber quedado afuera del decreto que eliminó las retenciones a las economías regionales y la rebaja a los principales productos del agronegocio.

En tanto, la Construcción es un sector golpeado desde el inicio del gobierno, por la decisión de paralizar la obra pública. Otros sectores afectados directamentes por las decisiones de gobierno mostraron el impacto en el Emae de diciembre: Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-2,5%) fueron las de mayor incidencia negativa.

El turismo incrementa el déficit de balanza de cambios

El Indec arrojó otro dato que marca los efectos del sostener el dólar anclado. La cantidad de turistas internacionales que ingresaron a la Argentina registraron una baja del 20,1 por ciento interanual, mientras que las personas que salieron del país registró una suba del 73,2 por ciento interanual, según las estadísticas del turismo internacional realizadas por el organismo público de estadísticas.

Dentro del informe difundido por el INDEC, en enero del corriente año ingresaron al país 1.040.600 visitantes no residentes, que son aquellas personas que provienen de otro país y no tienen residencia en Argentina, por todas las vías de acceso. De ese número, 672.400 fueron turistas (visitantes que pasan al menos una noche en el lugar) y 368.100 fueron excursionistas (visitantes que no pasan al menos una noche en el lugar).

La mayor parte de los turistas no residentes llegaron desde Brasil (20%), Europa (18,8%) y Chile (14,4%). El 44% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de vía terrestre; el 43,6% lo hizo por vía aérea y el resto (12,4%) arribó por vía fluvial/marítima. En cuanto a salidas al exterior, 2.599.600 fueron visitantes residentes, personas que residen en el país, por todas las vías internacionales.

En cuanto a quienes salieron del país para por turismo, el 87,5% se dirigió hacia los países limítrofes: Brasil (32,8%), Chile (22,9%) y Uruguay (16,3%). El 66,7% de los turistas residentes salieron del país: 24,3% por vía aérea y 9,1% por vía fluvial/marítima.

Por el lado de visitantes internacionales, se registró un saldo negativo de 1.559.000 por todas las vías de acceso de acceso al país. Los visitantes residentes realizaron 2.599.600 viajes, mientras que los no residentes 1.090.600 viajes, en el mes de enero.

Dentro de la vía aérea internacional, en enero del 2025 se estimaron 293.400 llegadas de turistas no residentes al país, representando una disminución interanual del 12,8%.

El 89,5% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. Y las salidas al exterior alcanzaron un total de 466.6000 turistas residentes, marcando un incremento interanual del 51,8%. El 84,2% se concretaron en Ezeiza y Jorge Newbery.