Alrededor de 100 hinchas de Newell's se manifestaron el martes por la noche frente al estadio Coloso Marcelo Bielsa, e incluso un grupo tomó las instalaciones del club para pedir por la renuncia del presidente Ignacio Astore.

Los simpatizantes prendieron fogatas en la calle, y se enfrentaron con el personal policial que se acercó a reprimir con balas de goma al lugar de los hechos.

Los fanáticos que se encuentran dentro de las instalaciones aseguraron que no se retirarían hasta que no se produzca la dimisión. Entre otras banderas, colgaron una que decía: "Revolución o descenso".

"Hasta que el presidente no presente su renuncia o ponga fecha para las elecciones, no nos vamos a mover de acá", remarcaron.

Previo a la manifestación, desde el club emitieron un comunicado en el que informaron que se adelantarían las elecciones. Además, mientras se producían los incidentes, el vicepresidente segundo Federico Ripani anunció su renuncia, basada en diferencias con Astore por el calendario electoral.

"Un paso al costado. Desde hace semanas vengo insistiendo internamente en la necesidad de descomprimir con el inicio del calendario electoral del 2025. Que el pueblo leproso vuelva a elegir a sus representantes. Resulta frustrante ver el presente futbolístico de Newell’s. Ya pasamos tres dirigencias diferentes (poco más de una década) sin lograr los resultados esperados. (...) Motiva entonces mi alejamiento no coincidir con la conducción de Ignacio en este estado de situación. Reuniones que no se logran comprender... Mensajes al socio que nunca llegan... Peleas que deberían darse contra quienes operan en perjuicio de la institución... Decisiones que se toman en soledad y lejos de la CD (doy fe: un grupo de gente honesta, ética y moral)... Y evidentemente un cronograma electoral que nunca es claro, son entre otras, cuestiones que me llevan a tomar esta decisión", expresó el ahora exdirigente.