Paulo Ricci, secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Cultura de la provincia, explica que “hay varios proyectos desde el área de Ediciones Santafesinas. El primero es la publicación de un libro dedicado a la figura y la obra pictórica de Josefa Díaz y Clusellas, artista santafesina nacida en 1842, que fue la primera pintora latinoamericana con firma y cuya casa natal el Ministerio de Cultura abrió en agosto pasado, como espacio cultural de las mujeres santafesinas, con una retrospectiva de su obra. Será presentado en marzo próximo, en Santa Fe y Rosario, y en abril en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. También está en proceso de edición el Premio Provincial de Ensayo ‘Juan Álvarez’ de la edición 2024, que fuera otorgado a Gustavo Alives por su obra Tecnologías de lo Sagrado. Además, una biografía ilustrada de Fernando Birri, realizada por Pablo Rodríguez Jauregui, de la que en 2024 hicimos una primera tirada pero en este 2025 queremos editar en el marco del ‘Año Birri’, que desde el próximo 13 de marzo la provincia estará celebrando por el centenario del nacimiento de Fernando Birri’’.

En el ámbito local, Oscar Taborda, director de la Editorial Municipal de Rosario (EMR), anuncia tres títulos: Retazos de guerra, de Leandro Ríos, una nouvelle ambientada a fines de la segunda guerra mundial que obtuvo una mención en el Concurso Regional de Nouvelle 2024; A la lira y otras odas, que reúne traducciones de Horacio, hechas a fines del siglo XIX en Rosario por Juan Bautista Arengo y Celestina Funes, cada una con su correspondiente original latino; y La ruta de las campanas, de Emiliana Arias, una crónica sobre los campanarios de Rosario.

En lo referente a las publicaciones universitarias, Nicolás Manzi, director de UNR Editora, afirma: “Las perspectivas para este año son variadas. Nos planteamos un objetivo que es poder sostener la intensidad en el ritmo de producción de libros, y a la vez el desafío de mostrarlos y ofrecerlos lo máximo posible. Si bien nos movemos en ferias y organizamos presentaciones, se vuelve una dificultad a veces cuando se combinan nuevos factores. Por ejemplo, la red de editoriales universitarias con el apoyo del Consejo interuniversitario nacional (CIN), tenía un stand en la Feria del Libro de Buenos Aires, una vidriera fundamental para la producción de las editoriales del sistema universitario argentino. El gobierno nacional retiró el apoyo para poder sostener ese espacio, que tiene un costo importante. En ese marco es que nuestra editorial se plantea desafíos, como no claudicar y seguir promoviendo libros y lecturas sólidas. Este año estaremos ofreciendo dos títulos de autores brasileros. Creemos que se pone en valor el sello de la Universidad Nacional de Rosario con la aparición de un libro con la experiencia diplomática de Celso Amorim, quien fue canciller de Lula Da Silva, y a su vez la aparición de un libro de Osman Lins, un autor desconocido en nuestro país, pero de suma importancia para la cultura del país hermano, al punto que es considerado, frívolamente hablando, como el ‘Borges brasilero’”.

Taborda, de EMR, señala que “entre los proyectos próximos a concretarse están la obra poética reunida de Héctor Piccoli, que coeditamos junto a la editorial Serapis y la UNR Editora; un libro infantil sobre Antonio Berni, coeditado con la editorial Listocalisto; otro libro infantil ilustrado, sobre la historia de Rosario; y también uno con 300 entradas actualizadas tomadas del diccionario inédito de Wladimir Mikielievich, con una buena cantidad de fotografías y piezas gráficas, sobre diversos aspectos sociales, políticos, urbanísticos, industriales, comerciales, deportivos y culturales de la ciudad, en sus 300 años de historia. También nuevos títulos de la colección Naranja de crónica, a cargo de Érica Brasca, Ernesto Inouye y Paula Galansky”.

Manzi, de UNR Editora, expresa que “hay en preparación varios títulos en nuestra colección de literatura. La colección Confingere, una reedición de Molinari baila de Beatriz Vignoli (redactora de este diario) y un libro de cuentos de Karla Marrufo, en un fructífero intercambio con la editorial de la Universidad Veracruzana de México. Y estamos preparando un homenaje a Jorge Riestra, que en diciembre cumpliría cien años, y de quien hemos editado la obra completa en el marco de esta colección. Los libros que se publican en UNR Editora tienen íntima relación con la vida de la Universidad, pero no solo con la producción científica y académica, sino también en el vínculo con la cultura, con la literatura. Por eso, los géneros literarios en los que experimentamos son la narrativa del realismo, el fantástico, la crónica, pero sobre todo el ensayo de no ficción, histórico, sociológico”.

Respecto a las Ediciones Santafesinas, Ricci anuncia: “Habrá libros de historia del arte, que son proyectos de gran porte, que es necesario que sean asumidos como proyecto de edición pública, de fotografía histórica, de ensayo y también de ilustraciones. Además, libros para las primeras infancias, y otras novedades, todavía en proceso de desarrollo”.

La producción editorial no está exenta de la crítica situación del país. En ese sentido, Manzi analiza: “El contexto económico es delicado, y requiere de mucho cuidado a la hora de evaluar y embarcarse en proyectos de libros. Pero en la naturaleza del libro está el riesgo, para bien y para mal. No hay un contexto económico que pueda terminar con ese afán, no hay ser humano que pueda doblegar a un lector. Siguiendo la metáfora financiera en boga, en la ruleta rusa de un apasionado de los libros siempre toca la bala. Siguiendo la metáfora futbolera, la lectura es una enfermedad irremediable, como la del hincha. Nosotros queremos contagiar esta pasión con la lectura y solamente tenemos una herramienta, que es el compromiso de ser buenos lectores, y el desafío de estar a la altura de eso. Dicho esto, no son buenas épocas para la economía de las industrias culturales, pero la creatividad puede traernos sorpresas”.

Ricci sostiene que “el contexto económico es complejo para la industria editorial hace varios lustros. Por supuesto que el contexto actual no es la excepción y seguramente eso impactará sobre la edición de libros. Pero es precisamente en momentos como estos en los que hace falta que el Estado esté presente con sus herramientas de acompañamiento y apoyo a las industrias culturales en general, pero en particular a la industria editorial, que en la provincia de Santa Fe ha alcanzado un gran desarrollo de proyectos independientes, con un ecosistema muy variado de pequeñas editoriales (de poesía, narrativa, ensayo, literatura infantil, entre otros géneros) que es necesario ayudar a sostenerse y circular. Para esto no es suficiente con los premios o el estímulo financiero al sector, sino que también es imprescindible garantizar circuitos de distribución y venta (como también lo son las ferias editoriales o las ferias del libro que se realizan en diversas ciudades) que el Ministerio de Cultura también se ocupa de garantizar".