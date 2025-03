El juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez, la joven estudiante de arquitectura que fue asesinada en julio del año pasado por un compañero de la universidad, inició este jueves en la Cámara 11 del Tribunal Nº2 de Córdoba. Declararon la mamá -- Eleonora Carranza --, la hermana -- Lucía Gutiérrez-- y el novio --Ezequiel García-- con presencia del único imputado, Néstor Aguilar Soto.

El joven está acusado de homicidio agravado por alevosía -- la premeditación y el impedimento de defensa-- y violencia de género. Su abogada, Ángela Burgos, confirmó que buscará quitar los agravantes y mantener la imputación por homicidio. En cambio, la familia de la víctica piden la pena máxima: prisión perpetua. "Él podrá tener la perpetua que son 35 años, pero mi dolor es perpetuo. Hasta el último suspiro va a ser mi dolor", suspiró la madre de la joven.

El fiscal de Cámara, Marcelo Sicardi, explicó la alevosía: Aguilar Soto hizo bajar a la joven del auto y la convenció para entrar a su casa antes de ir al Patio Olmos donde se reunirían con amigos. Por otro lado, tras el análisis de mensajes de texto y testimonios de allegados, descubrieron que el joven -- de en ese momento 21 años-- celaba a Gutiérrez y demandaba su atención.

Cuchillo por la espalda

Según la investigación, en el departamento del imputado se produjo una discusión que escaló en un violento forcejeo, durante el cual el joven habría estrangulado a la víctima. Gutiérrez estuvo sólo 10 minutos en el departamento. Su novio se preocupó porque no estaba respondiendo los mensajes desde hacía tiempo y contactó a la mamá. La hermana de la joven chequeó la ubicación: “Mamá, está en la casa de Néstor, quedate tranquila”.

Tras asesinarla, Aguilar Soto habría tratado de deshacerse del cuerpo: condujo y abandonó el auto de la familia de la víctima en otro barrio e intentó prenderlo fuego. Como Gutiérrez seguía sin responder, le escribieron al imputado, que respondió fríamente: “Acá no está. Me dejó clavado como siempre”. La familia de la joven denunció su desaparición esa misma noche, y al rastrear su celular, descubrieron su cuerpo en el asiento trasero del vehículo. “Ahí se desató el caos. Allí se quebró mi mundo”, contó la mamá.

Durante las primeras horas, Aguilar Soto se "solidarizó" con la familia y "colaboró" con la búsqueda. Cuando llegó a la comisaría, los testigos dicen que abrazó a la mamá y exclamó: “¡¿Quién le pudo hacer esto a Catalina?!”. Al día siguiente se presentó ante la Justicia y confesó el crimen, asegurando que Catalina era "el amor de su vida". En las pericias psicológicas, admitió haberla matado de forma consciente. Estos hechos sumaron al agravamiento de la imputación.

Cuando la mamá de la víctima declaró, reveló la profundidad de la traición y del daño del agresor: "Yo le decía a Catalina que lo invite a comer a casa porque su familia vivía en el sur y él estaba solo acá estudiando. La idea era ofrecerle el calor de un hogar".

Este jueves, Carranza, lo miró a los ojos y le dijo: “Yo te abrí las puertas de mi casa, Néstor”. Pero él no levantó la mirada. Mientras la madre de la joven declaraba frente a la presencia de ocho jurados populares, él lloraba y, en un momento, deslizó, con un hilo de voz "perdoname". El tribunal recordó que el acusado no puede dirigirse a los testigos, pero desde el estrado Carranza le contestó: “La única persona que te puede perdonar es Catalina y ella ya no está”.

Cómo sigue el juicio

Si bien el imputado no declaró en la primer instancia, su abogada afirmó que lo hará más avanzado el juicio. La semana pasada fue internado en el Centro Psico-Asistencial de la ciudad de córdoba por pedido de su abogada. Luego de una evaluación interdisciplinaria que detectó que atravesaba episodios de "ansiedad, angustia, irritabilidad, llanto espontáneo, ideación tanática y planificación suicida". Debido a este diagnóstico, se suspendió el inicio del juicio, que estaba previsto inicialmente para el 27 de febrero.

Sin embargo, después de recibir tratamiento médico, Soto se presentó en el banquillo este jueves a partir de las 9. El tribunal --conformado por Horacio Augusto Carranza, Susana Frascaroli y María Gabriela Rojas Moresi -- determinó que el acusado ya estaba en condiciones de asistir a las audiencias luego de recibir el informe médico del tratamiento.

La audiencia continuará este viernes y se estima que durará hasta el 19 de marzo, según confirmó Carlos Hairabedián, abogado de la familia de la víctima.

Informe: Natalia Rótolo.