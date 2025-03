Ariel Holan revisó lo hecho en los últimos partidos y para visitar el lunes a Talleres se inclina a pensar en una formación más parecida a la que ganó el clásico en el Coloso del Parque que al once que derrotó a Sarmiento en el Gigante. En cualquier caso es un hecho que el planteo intentado ante Boca no se repetirá. Y por eso en defensa volverá Emanuel Coronel como marcador de punta.

En el ensayo de ayer el entrenador de Central ratificó lo que había sugerido tras la caída con Boca: el equipo será otro, principalmente en defensa, para visitar en Córdoba a Talleres, el reciente campeón de la Supercopa del fútbol argentino. En la práctica matutina de ayer el técnico canaya le devolvió la titularidad a Coronel para así dejar de parar con tres centrales en el fondo. Enzo Giménez no salió sino que se movió a la zona de zaguero central en lugar de Juan Cruz Komar. Esta modificación Holan la sostuvo en toda la semana de trabajo en Arroyo Seco.

Pero la sorpresa de ayer estuvo en el mediocampo, donde no fue titular Santiago López. El ex Independiente perdió el lugar que tuvo en los primeros entrenamientos de preparación para mantener así a Gaspar Duarte en el once inicial. La capacidad defensiva de Duarte, con sus largos recorridos que hace por el lateral derecho, lo dejan dentro del equipo.

En la práctica de ayer fue reemplazado por Giaccone, quien tuvo un buen ingreso en el partido ante Boca en el segundo tiempo. Pero la idea de Holan se inclina por repetir el once que ganó el clásico, más allá de la aparición del chico Giménez por Komar. Duarte fue uno de los goleadores aquella tarde en el parque Independencia.

Facundo Mallo sigue de rehabilitación por la lesión muscular que sufrió en el partido con los leprosos y recién la semana que viene se reintegrará a los trabajos generales con el equipo.