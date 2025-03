El segundo 8 de Marzo bajo la administración de Javier Milei enfatiza en las organizaciones de mujeres, diversidades y ciudadanas la idea de hacer escuchar aún más fuerte las demandas de políticas destinadas a este sector de la población. La nueva movilización llega a poco de que el propio Presidente de la Nación haya lanzado declaraciones insultantes a la comunidad LGBT+ y de que se postulara la idea de eliminar la figura del femicidio del Código Penal.

En la provincia de Buenos Aires se mantiene en pie el único Ministerio de las Mujeres del país, que está a cargo de Estela Díaz desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof en 2019. La funcionaria dialogó con Buenos Aires/12 y dio cuenta de las demandas que expondrá la Provincia en esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en un contexto donde el derrumbe del empleo golpea con fuerza a mujeres y diversidades.

“Este 8M nos encuentra muy preocupadas porque nos encontramos en la Argentina que preside Javier Milei. El brutal ajuste, la desregulación de la economía y la violencia discursiva que ejerce contra las mujeres y la comunidad LGBT+, hace que todos los días afecte a la calidad de vida. El gobernador Kicillof dijo que no podemos eludir tener en consideración esta realidad, que tiene consecuencias concretas en la Provincia, que es casi la mitad de la Argentina”, planteó Díaz.

La dirigente de la CTA, con amplia trayectoria en el sindicalismo, focalizó que en este mismo mes, concretamente a partir del día 23, “9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse porque va a terminar la moratoria previsional”. “Las mujeres no sólo aportamos con nuestro trabajo remunerado, sino también con el que no es. Jubilaciones, ¡afuera! Ese es el motivo que nos lleva a las calles”, focalizó.

La ministra enfatizó que a partir de la administración libertaria, “se ha destrozado el sector laboral; este modelo destruye la industria, el trabajo de calidad y se han perdido unos 200 mil puestos de trabajos y muchos de ellos en la Provincia”.

“Hay casos en la industria textil, que afecta especialmente a las mujeres. Por ejemplo, en el caso de la empresa Dass en Coronel Suárez, donde había trabajos formal, se movía la rueda de la economía local y hubo casi 400 despidos, la mayoría mujeres. Creció el monotributismo y la precariedad laboral, que afecta principalmente a las mujeres”, marcó.

No queda ahí, sino que agregó que “la retirada del Estado nacional”, hace que las mujeres, que con las que cuidan en la comunidad, “tengan días interminables para resolver la ausencia de recursos”. Por caso, las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo no remunerado que los varones.

“Ahí hay una feminización e infantilización de la pobreza. Desde la Provincia hacemos todos los esfuerzos para sostener la salud, la educación, pero la macro depende de Nación y todos los recursos se van a la deuda”, focalizó.

Por caso, el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), enfatiza que en la contracara de la feminización de la pobreza es "la masculinización de la riqueza", dado que el 65 por ciento del sector de mayores ingresos son varones.

El estudio señala entonces que las mujeres están subrepresentadas en el pago de impuestos progresivos, considerando que son el 32,8 por ciento de quienes tributan Bienes Personales y el 30 por ciento de quienes pagan Impuesto a las Ganancias. A su vez, sus bienes y sus ganancias valen menos que la de los varones, lo que implica una enorme brecha patrimonial.

La ministra puso en foco que desde la administración nacional “hay una estafa en la ausencia de políticas que promuevan la mejora de la calidad de vida” a lo que se suma la eliminación de “la política pública que apunta a reducir las brechas de desigualdad, lo que aumenta las violencias”.

“Nos encontramos con un contexto donde se deterioran las condiciones de vida de las familias y hay una trama social que se deteriora y hace que las relaciones sociales sean más violentas. Puede pasar que ante la frustración la persona se la agarre con el que tiene más cerca. Hay un clima de escala de esa violencia hasta llegar al femicidio. Lo vemos en otros indicadores como discusiones por tránsito o entre vecinos. El Gobierno nacional lejos de generar condiciones para enviar un mensaje de generar caminos de encuentro, diálogo o convivir en las diferencias apunta al insulto, esto es muy grave porque empuja a ir al acto”, puntualizó.

La Provincia quiere centralizar la Línea 144

La Línea 144 es una de las políticas de género más reconocidas socialmente. Se trata de una central que recibe llamadas con denuncias por casos de violencia de género. A nivel nacional cambió su fin y ahora funciona como una suerte de 911, dado que recibe denuncias por casos que no son específicos relacionados al género.

La Provincia tiene su propia central, bajo el mismo número y ahora busca abarcar, además, aquellos llamados que iban a la nacional.

“Nosotras estamos a punto de cerrar un acuerdo con una empresa de telefonía para garantizar que las llamadas se centralicen y que no se vayan las llamadas del conurbano por antena a la Nacional. Lo que ocurre es que en el primer y segundo cordón del conurbano, los celulares con 011 derivan a la nacional”, explicó la ministra Díaz.

A la vez, valoró que “el gobernador trabaja incansablemente y nos demanda eso a sus equipos. Nosotras tenemos que hacer que los recursos lleguen, seguir construyendo territorialidad, llegar y trabajar con los 135 municipios, seguir fortaleciendo las áreas de género locales, que es a donde debemos llegar con esa política”.

A ello se suma, en palabras de la funcionaria, que la Provincia está garantizando la salud sexual y reproductiva, dado que la atención integral tiene un alcance a través de más de 600 consejerías.

“También estamos en políticas que fortalecen el cuidado, como los centros de cuidado de primera infancia en los barrios vulnerables, son 86 centros que iba a hacer Nación y los abandonó. El cuidado de la infancia está ligado a las políticas de género, porque así se le da las mamás mayor autonomía para que puedan trabajar o terminar de estudiar”, cerró.