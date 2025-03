“Mauricio Macri es como el jefe de Gobierno de la Ciudad, ¿me puede llamar por teléfono, no?”, chicaneó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que, hasta hace no tanto, era la mejor alumna de los Macri. En una sola frase le pegó al expresidente y ninguneó al actual jefe de Gobierno, Jorge Macri. Fue, por supuesto, por la disputa que mantienen Nación y Ciudad por los presos. Pero sobre todo fue, casualidad o no, cuando empieza a sonar con fuerza que ella puede ser la candidata de La Libertad Avanza en las elecciones porteñas del 18 de mayo. Es que en el partido de Milei no están dando con otro candidato taquillero y el riesgo es que después de amenazar con que el PRO iba a ser borrado del mapa por su desempeño electoral arrollador, finalmente terminen quedando terceros.



Bullrich se viene peleando hace días con los Macri. Con el expresidente se cruzó en X (ex Twitter) hace pocos días. "Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles", sostuvo Macri.

Bullrich se la devolvió: "Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina", le tiró Bullrich como si no hubiera sido su lugarteniente hasta hace apenas dos años. "Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo", aseguró la ministra.



Más tarde, se explayó: "Si Macri (Mauricio) me habla por teléfono o me manda un mensaje y me dice que quiere entender el problema, yo me voy a su casa y se lo explico, pero si me revolea un tuit o me manda un tuit Waldo Wolff... Lavada de manos, no; Poncio Pilato en los políticos no va”, le siguió tirando.

“Yo me senté con el ministro de Justicia (de CABA), con el de Seguridad, con el jefe de Gabinete, con Jorge Macri, con todos... Les dije “les paso el Sistema, que terminen la cárcel y estamos haciendo todo lo que hay que hacer para vaciar las comisarías y transferirles el Sistema Penitenciario Federal, que lo tienen que agarrar porque es de ellos, como Córdoba, como cualquiera. Yo creo que en definitiva hay un tema de que en la Ciudad nadie quiere tomar el control del Servicio Penitenciario. Transfirieron a la Policía porque es bueno tener policía... pero tener presos no es tan bueno, es más oscuro”, consideró la ministra, que suena para ser la que enfrente al PRO en su propio bastión (y, si los deseos de Karina Milei se cumplen, lo entierre).

Del otro lado, se preparan para enfrentar la avanzada de los hermanos Milei y quien por ahora tiene más chances de encabezar esa defensa es Waldo Wolff, al que sacaron del ministerio de Seguridad justamente para prepararlo como candidato.



Quien dejó una nota disonante en este clima polarizado de derechas fue el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres. Hombre del PRO pero con su propio perfil, criticó las discusiones públicas entre Macri y Bullrich. "Esto se soluciona poniendo el foco en las personas, en la gente, en el problema y no discutiendo por Twitter, eso está claro. Más allá de las responsabilidades fiscales, hay que tirar para el lado de la gente y olvidarse que es un año electoral, es triste ver esa discusión", consideró.

"Yo desconozco los pormenores, pero claramente si el tiempo se dedica a hacer foco en las diferencias más que en las coincidencias obviamente va complicando un posible acuerdo", indicó Torres sobre la posibilidad de acordar con los Milei.

No es un gobernador que esté pensando, no obstante, en dar el salto a La Libertad Avanza. De hecho, en su apertura de sesiones -el viernes pasado- dijo cosas como: "Ningunas fuerzas del cielo van a salvar a Chubut: la van a salvar la fuerza de la industria y del trabajo".