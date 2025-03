Por decreto presidencial, Argentina atraviesa el segundo de tres días de duelo nacional tras el trágico temporal en Bahía Blanca que provocó la muerte de 16 personas. El intendente de la localidad bonaerense, Federico Susbielles, confirmó y lamentó las pérdidas a raíz de los 400 milímetros de agua de agua que cayeron en menos de 48 horas --casi lo que llueve en un año en esa ciudad-- y fuentes oficiales identificaron a 15 de las víctimas fatales, gracias al trabajo de la División de Dactiloscopía con documentación hallada y reconocimiento de familiares.

Se trata de 11 mujeres y cinco hombres, uno de los cuáles no pudo ser reconocido aún, precisaron fuentes judiciales. Las personas fallecidas reconocidas en las últimas horas fueron:

EGUSQUIZA , Margarita Emma . Nacimiento: 10/05/1937. Retirada de Sarmiento N°650 (Residencia "Sarmiento").

RE MALENA , Perla María . Nacimiento: 18/12/1925. Retirada de Sarmiento N° 650 (Residencia "Sarmiento").

RUEDA , Sara . Nacimiento. 13/06/1923. Retirada de Sarmiento N° 650 (Residencia "Sarmiento").

RESSIA , Elba Yolanda . Nacimiento: 02/01/1935. Retirada de San Salvador N° 235.

POMPEI , Hilda Elvira . Nacimiento: 18/08/1942. Retirada de Las Heras 481 (Residencia "Abuela Graciana").

ITURBIDES , Estela . Nacimiento: 03/02/1931. Retirada de Las Heras 481 (Residencia "Abuela Graciana").

OLIVA , María Isabel . Edad sin determinar. Domicilio: Leopoldo Marechal N° 2240.

GONZÁLEZ , Sofía Raquel . Edad sin determinar. Retirada de Guatemala N° 608.

ZZINI , Nelson Javier . Nacimiento: 06/07/1978. Retirado de Maestro Piccioli 2400 (vía pública).

ORTEGA , Rolando . Edad sin determinar. Retirado de J.V. González N° 109 (Residencia "Atardecer", Gral. Cerri).

ELISEI , Nélida . Nacimiento: 18/11/1946. Retirada de Centro de evacuación "Club Sansinena".

MOSMAN , Ángel Eduardo . Edad sin determinar. Retirado de Ruta Nac. 3 Sur, entre rotonda de Gral. Cerri y TGS (descampado).

AGÜERO , Anastacia . Nacimiento: 30/07/1939. Retirada de Florencio Sánchez N° 135 (vía pública).

HERNÁNDEZ , Micaela Vicenta . Nacimiento: 25/01/1944. Retirada de Dasso y Brihuega - Ingeniero White.

ZALAZAR , Rubén Oma r. Nacimiento: 16/10/1981. Retirado de Ruta Nac. 3 Sur, rotonda de Gral. Cerri.

NN masculino (aprox. 50-55 años). Retirado de Costanera Paseo Pescador - Balneario Maldonado.

Asimismo, el fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, aseguró este martes que todavía hay 94 personas no localizadas tras el temporal, según las denuncias recibidas desde el pasado viernes.

En este sentido, el funcionario judicial consignó que probablemente "haya más muertos" que los confirmados hasta el momento. "Tenemos 182 llamadas sobre desaparecidos a la central de atención telefónica de emergencias 911, las cuales están registradas. Hemos encontrado a 87 de esas personas y nos quedan 94 llamadas por determinar, pero no podemos afirmar que esas personas hayan fallecido”, explicó durante una entrevista radial.

La fiscal Marina Lara, titular de la UFI N° 7 bahiense, es quien está a cargo de la causa por las personas que aún no fueron encontradas. Actualmente investiga el paradero de cada una de estas personas. “Las vamos a buscar hasta encontrarlas”, aseguró el fiscal Fernández.

Quiénes eran las víctimas de Bahía Blanca

Rubén Salazar era chofer de la empresa Andreani. Vivía en Viedma y viajaba por trabajo. Su cuerpo fue encontrado entre las aguas cerca de la camioneta que conducía antes de desaparecer, entre la Ruta 3 y General Daniel Cerri, una de las localidades más afectadas. Según trascendió, el hombre falleció al intentar rescatar a las hermanas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, en medio de la inundación. Salazar tenía dos hijos, Máximo y Lupe, casi de la misma edad que las niñas desaparecidas.

Delfina y Pilar Hecker habían quedado atrapadas en un auto con sus padres cuando viajaban en la ruta 3 por la corriente de agua. En un intento desesperado por salvarlas, Zalazar, que en ese momento conducía una camioneta de una empresa privada de transporte, las recibió de los brazos del padre, y trató de llevarlas a su vehículo, pero la fuerte corriente los arrastró.

La madre de las nenas también fue arrastrada por la corriente y rescatada horas después por un hombre que la encontró detrás de un desarmadero. Fue trasladada a un centro de bomberos donde pudo reencontrarse con su pareja, pero no con las niñas, que están siendo intensamente buscadas por equipos especializados.



Por otro lado, Nelson Javier Zinni, víctima fatal del temporal alos 48 años, era periodista, empleado municipal y coleccionista de vinilos. Según describió el diario bahiense La Nueva, durante la tormenta habría querido destapar un desagüe para ayudar a los vecinos y fue arrastrado por la corriente.

Zinni tenía un programa de radio en LU3 y era dueño de una colección de más de 20.000 vinilos, además de casetes y otros soportes de música, radioteatro, discursos políticos, publicidades, reportajes, entrevistas. En las redes sociales, la radio para la cual trabajaba lo despidió con un emotivo mensaje: “Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido compañero Nelson Zinni, un apasionado de la radiofonía en el cual destacaba con su programa Con ruido a púa”, expresaron.

Además, agregaron: "Desde LU3 enviamos nuestro pésame a familiares, amigos y colegas de Nelson”. Poco después, la publicación de Facebook se llenó de mensajes emotivos. “¡Amigo querido! Te fuiste como el héroe que siempre demostraste ser. Es muy angustiante que suceda esto”, fue una de las despedidas. Otro usuario lo recordó en X: “QEPD Nelson Zinni, se lo llevó la tormenta, no tengo dudas que ayudando alguien. Gran persona, atento, de los que te saludan todos tus cumples, una cara amable en licencias de conducir, fanático único de los discos, adoptante de un niño grande, loco lindo, familia de buena gente”.

En tanto, Margarita Egusquiza, una mujer que se encontraba en una residencia para adultos mayores durante el temporal, fue docente. En Facebook, la también profesora, Susana Beatriz Martos, lamentó su pérdida: "Hoy despido a la docente y amiga Margarita Egusquiza, quien fuera gran referente de la Asociación de Maestros, fallecida en un geriàtrico junto a otras residentes por ahogamiento. Que Dios la tenga en la Gloria y la Luz que merece".

También en Facebook, Andrea Alejandra García, hija de Nélida Elisei, escribió un sentido mensaje para despedir a su mamá: "Tengo la necesidad de escribir a esta hora, 4:55 am del 8 de marzo. En lo sucedido ayer en Cerri lamentablemente perdió la vida mi mamá Nelida Elisei o "Beba", como la conocían. No puedo acceder al lugar donde está, no puedo hacer nada. Sé muy poco de como sucedió. Estoy derrumbandome por dentro, pero tengo que mantenerme por el resto de mi familia. Agradezco a cada uno que se preocupa por saber de mi mamá. El resto de nosotros bien, como podemos".

También lamentó la pérdida de esta víctima Rocío del Cielo López, su nieta, quien en Facebook afirmó que la tragedia los "tocó de lleno". "Estamos destrozados porque no era la forma en la que tenía que irse", lamentó la joven.



En este marco, pidió a sus allegados que no gasten dinero en flores sino en elementos de limpieza y objetos para ayudar a la familia, que perdió "de todo" por las inundaciones.

