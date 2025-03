En 2024 la Fiesta Nacional del Teatro organizada por el Instituto Nacional del Teatro (INT) no se realizó. Es una buena noticia el hecho de que este acontecimiento tan importante para la disciplina regrese este año. Todavía no están confirmados fecha y lugar. En la previa, ya se realizaron casi todas las fiestas provinciales en las que los jurados eligen las obras que participarán del encuentro federal. La fiesta de CABA comienza este miércoles y se extenderá hasta el 26 de este mes en DUMONT 4040 con una programación marcada por la diversidad.

El jurado integrado por Natalia Villamil, Liliana Weimer y Analia Fedra García seleccionó de 132 postulaciones que se presentaron en la convocatoria los 12 espectáculos que participarán de la "Fiesta Provincial CABA", entre los que se encuentran títulos notables del circuito independiente porteño como El brote y Los bienes visibles. Al final del evento, las tres integrantes del jurado comunicarán cuáles son las tres obras elegidas para participar de la Fiesta Nacional.

"Los bienes visibles" se presentará el lunes 24.

En tiempos del ajuste cultural propuesto por el gobierno de Javier Milei, la Fiesta Nacional creada en 1985 no se realizó el año pasado por obstáculos presupuestarios. Sólo había sido suspendida en 2001 y durante la pandemia. "Se está trabajando para concretarla. En casi todo el resto del país ya se hicieron las fiestas provinciales. Hay que encuadrar el mejor mes y provincia para hacerla", informa a Página/12 Julieta Alfonso, representante de CABA en el organismo. En esta ocasión, el evento reunirá producciones estrenadas en 2023 y 2024. "Estas políticas sirven para visibilizar el teatro que tenemos y la importancia del INT en todo el país. Con estas fiestas podemos llegar a cada parte del país. El instituto surgió por una ley única en el mundo, referente, y nuestro teatro es muy valioso y rico a nivel internacional."

"En estos momentos es muy importante ubicar esta fiesta en un espacio independiente, por el valor que tienen nuestros teatros de ese circuito, tanto en la ciudad como en el país", dice Alonso en relación a la sede del encuentro, la sala de Chacarita, ubicada en Santos Dumont 4040. "La intención es celebrar y poner en valor nuestra riqueza cultural", añade. Hasta no hace tanto el acontecimiento iba rotando por distintas sedes. Las últimas dos ediciones se concentraron, también, en un único lugar (el Centro Cultural Haroldo Conti).

Este miércoles, la programación abre con María, es Callas, con dramaturgia de Adriana Tursi y dirección de Tatiana Santana (a las 19), un homenaje a la artista que revolucionó el canto lírico a nivel mundial; y con La Yoli Mindolacio, de Fabián Díaz, dirigida por Manuela Méndez (a las 21), reconstrucción de la vida de una niña nacida en un pueblo originario del norte argentino. El jueves es el turno de la experimental La gravedad de las burbujas, de y dirigida por Juan Pablo Galimberti; y de Verde infinito, de Verónica Litvin (a las 19 y 21 respectivamente), ambientada en la selva misionera.

El miércoles 19 se presentarán El brote, con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi (a las 18), la obra en la que Roberto Peloni deslumbra interpretando a un actor en el límite entre la realidad y la ficción; y No estoy solo, performance creada, dirigida e interpretada por Iván Haidar (a las 20.30). El sonido, de Javier Daulte, comedia sobre la negación, la manipulación y la posverdad; y No me muero, de Julieta Carrera, la historia de una empleada de una aseguradora de riesgo de trabajo que solo quiere actuar, son las obras del jueves 20, a las 17.45 y a las 20.30 respectivamente.

La programación continúa el lunes 24 con Viento blanco, con texto de Santiago Loza y dirección de Valeria Lois y Juanse Rausch (a las 20), un monólogo en el cual Mariano Saborido encarna con mucha belleza a un joven que vive en el sur del país; y con Los bienes visibles, con dramaturgia y dirección de Juan Pablo Gómez, definida como una ficción sonora, centrada en dos hermanos que cuidan de su padre anciano. El último día de la fiesta es el miércoles 26, con funciones de Habitar un pájaro, con dramaturgia y dirección de Gustavo Friedenberg; y Un tiro cada uno, de Mariana de la Mata, Consuelo Iturraspe y Laura Sbdar, dirigida por las últimas dos, sobre la violencia de género.

"En la programación hay mucha diversidad de toda índole. Hay producciones a cargo de actores que vienen trabajando desde hace tiempo y otras con actores más jóvenes, de nuevas experiencias, más renovadoras. El panorama es heterogéneo", describe Alonso. "Hay algo interesante que noto en relación a CABA. Es una ciudad que recibe actores, dramaturgos, vestuaristas de las demás provincias, que llegan a desarrollarse y formarse, lo que se ve reflejado en las producciones. En esta fiesta noto esto: hay una obra situada en Bahía Blanca, otra en la selva misionera, otra en un pueblito del sur, el norte argentino, Buenos Aires... la idiosincracia es federal", completa. En cuanto a géneros y lenguajes hay "para todos los gustos": "Algunas comedias; temas como la discriminación, la violencia, el desarraigo, el femicidio. Otras obras tienen un lenguaje más poético. Trabajo físico, títeres para adultos, ficción sonora", enumera la actriz, quien destaca el "compromiso" de las producciones "tanto en los mensajes como en las puestas".