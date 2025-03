Desde distintos actores institucionales de la Iglesia Católica se hizo público el repudio a la represión desatada el miércoles en las inmediaciones del Congreso contra jubiladas y jubilados y manifestantes solidarios con sus reclamos. En términos similares, aunque cada uno de ellos en forma autónoma, se expresaron el obispo de Marcelo (Maxi) Margni, de la diócesis de Avellaneda-Lanús, la Pastoral Social de Merlo-Moreno y los Curas en la Opción por las y los Pobres (COPP).

La Pastoral Social de la Diócesis de Merlo-Moreno, cuyo obispo titular es Juan José Chaparro, manifestó su repudio por “la represión que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad en la marcha de jubilados del día de ayer” porque “lo que se vivió parecía más propio de tiempos de dictadura que de democracia”.

El obispo Margni condenó la “brutal represión en la marcha” y pidió “¡basta de violencia!”. El titular de la diócesis de Avellaneda-Lanús afirmó que “la violencia no se erradicará sin revertir la inequidad y la exclusión social” y advirtió que “culpar a los pobres no es solución”. Afirmó además que “sin justicia social los conflictos seguirán creciendo” porque “un sistema injusto alimenta el mal y socava las bases de la paz y el desarrollo”.

A través de un comunicado titulado “La violencia avanza” los COPP aseguran que el Ministerio de Seguridad “dio un paso más en su historia de vergüenza, vigencia e inseguridad” porque “no solamente impidió el derecho constitucional de la protesta, argumentando un ridículo protocolo que ellos mismos no cumplieron, sino que además ejercieron, fuera y dentro del Congreso de la Nación, una violencia que demuestra, una vez más, que la única libertad que avanza es la de ellos de reprimir y pisotear a las víctimas de este modelo genocida”.

Agregan los curas que “ver -como puede observarlo cualquiera que quiera hacerlo- a un policía agrediendo de un palazo a una anciana indefensa y luego esconderse entre decenas de uniformes, no solamente revela la cobardía del sujeto, sino la necesidad de sangre que manifiesta en el día a día la ministra (Patricia) Bullrich”.

Para los sacerdotes “no es eso lo que necesita nuestra Patria (…) devastada por la falta de obra pública y la negativa perversa del cambio climático, y además -y lo repetimos desde hace décadas- tenemos la firme convicción de que este modelo perverso no se sostiene sin represión”.

Desde la Pastoral Social de Merlo-Moreno se reitera que “una vez más expresamos que la única política desde el poder hoy, para los de abajo, es la represión” y “es así porque este plan del gobierno difícilmente pueda tener éxito sin represión”. Al respecto se recuerdan palabras del papa Francisco en el sentido de que “sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero no sería posible llegar a esta situación”. Y agregan que “el odio obnubila, nos hace ver lo que no es, inventa enemigos, no deja lugar a la paz”.

En el mismo documento la Pastoral Social de Merlo-Moreno afirma que “se llega a reprimir a quienes se debiera cuidar” y pide “basta de palabras y gestos que generan cada vez más confrontación”. Al mismo tiempo que solicita que “el Poder Judicial investigue los actos de represión” exige “basta de mentiras y engaños que pretenden ocultar la corrupción” reclama que “ante tanta mentira abramos los ojos, tengamos vergüenza, juntémonos, porque 'nadie se salva sólo'".

Los COPP repudian la violencia, la falta de justicia con los y las jubilados y “este modelo empobrecedor que se jacta de una baja de la inflación solo sostenida con el empobrecimiento y endeudamiento feroz que sigue… y sigue”. Rechazan también “las detenciones sin causas absolutamente justificadas, cosa que suelen disfrazarse con la complicidad de medios y redes sociales” y “la falta de independencia de los poderes que no sancionan las leyes de la justicia que un poder judicial no evaluará”.

En su comunicado la Pastoral Social de Merlo-Moreno asevera que “contrasta la solidaridad del pueblo con el sufrimiento de Bahía Blanca, con el odio desatado del gobierno” y afirma que “esto no es cristiano ni humano”. Agrega que “al cumplirse un nuevo aniversario del servicio del Papa Francisco recordamos una de sus enseñanzas: 'la unidad es más que el conflicto'”, haciendo también memoria de que el papa Pablo VI proclamaba que "Si quieres la paz trabaja por la justicia".

