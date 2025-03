En su libro Historia I, párrafo 163, Heródoto hace mención a un rey de Tartessos llamado Argantonio. Este rey era todo lo que podía esperar un comerciante en tierra extraña: un anfitrión hospitalario, generoso, bien dispuesto, aliado inmediato de los recién llegados contra cualquier enemigo que estos pudiesen tener y, sobre todo, dueño de un país rico, sin inconvenientes para compartir la fortuna de sus dominios. Estas virtudes —tan poco comunes en un monarca— hicieron que los investigadores de los dos últimos siglos pusieran en tela de juicio la existencia del rey. También colabora con el escepticismo que Heródoto asegurase que Argantonio reinó durante ochenta años y que vivió hasta los ciento veinte (algunas versiones extienden la cifra a ciento cincuenta), lo que llevó en su momento a la frase popular “más viejo que Argantonio”. El rey, como dijimos, fue monarca de Tartessos, o Tarteso, o Tarsis, una región en la costa sur de la península ibérica en lo que es hoy Andalucía, posiblemente entre los años 630 a 550 antes de la era europea.

Los primeros en hacer contacto fueron —siempre junto a Heródoto— los focenses, una tribu de origen jonio afincada en Anatolia, actual Turquía. Cuando Argantonio se enteró de que los recién llegados tenían problemas con los persas les otorgó una ofrenda en plata para que pudiesen amurallar su ciudad allende el Mediterráneo. El primer historiador griego concluye que la plata debió haber sido abundante porque la muralla rodeaba el perímetro en varios estadios. Aquí el relato:

«Los habitantes de Focea, por cierto, fueron los primeros griegos que realizaron largos viajes por mar, y son ellos quienes descubrieron el Adriático, Tirrenia, Iberia y Tarteso. No navegaban en naves mercantes, sino en naves de guerra de cincuenta remos. Y al llegar a Tarteso, se hicieron muy amigos del rey de los tartesios, cuyo nombre era Argantonio, que gobernó Tarteso durante ochenta años y vivió en total ciento veinte».

Unas líneas más adelante, Heródoto continúa:

«…cuando se enteró por ellos de cómo progresaba el medo, les dio dinero para circundar su ciudad con un muro. Y se lo dio a discreción, pues el perímetro de la muralla mide, efectivamente, no pocos estadios y toda ella es de bloques de piedra grande y bien ensamblados».

Al parecer la plata fue útil para la muralla, pero inútil ante el medo, y los focenses fueron vencidos por el rey Harpalos en el 545. Esta derrota, dice el arqueólogo alemán Adolf Schulten, obligó a los focenses a trasladarse a Córcega donde tenían una colonia, aunque la mudanza no agradó ni a cartagineses ni a etruscos que se ocuparon de desalojarlos. Este revés de los griegos impactó sobre sus aliados de Tartessos que se vieron invadidos por los cartagineses, lo que provocó el fin de la heredad de Argantonio.

Es interesante ver como este breve párrafo acerca del monarca acaudalado, escrito en el primer libro de los nueve que componen la obra de Heródoto, despertó la curiosidad de miles de comentaristas y afincó por siglos en el imaginario de los viajeros. Desde el punto de vista etimológico no son menos los pormenores que rondan a la especulación. Para Schulten, Argantonio es una deformación griega del etrusco arcnti, mientras que para el francés Henri Hubert provenía del celta argantos. Luego, está la variante arka(n)ta, el irlandés antiguo airget, el galés argant, el sanscrito ardzata, el griego argyron (ἄργυρον), y finalmente el latín argentum. Como sea, Argantonio es un rey al que le fue adjudicada la posesión de mucha plata, que algunos tradujeron por el “Rey de la Plata”, y no nos hace falta decir —aunque lo digamos— que en aquella raíz anterior al latín ya se perfila el gentilicio argentino.

Otros topónimos celtas recurrieron a la misma voz para nombrar sus territorios: Argentocoxus (pie de plata), Argent-eilin (codo de plata), Argeitlan (mano de plata), más algunas voces antiguas que registran Arganto, río de Saelices (en la actual Guadalajara), Argantia, un río de Asturias, Argentiolum, aldea del mismo país. También tenemos noticias de la mención de una ninfa Arganthone, según Arriano de Nicomedia. Existe un monte señalado por Estrabón de nombre Argantonio, en la región de Bitinia, Turquía; y una doncella Arganthone que, de acuerdo con Partenio de Nicea, era una cazadora enamorada de Rhesos, un jefe tracio aliado de Troya que murió apenas entró en acción, como un actor de reparto de poca estima en la historia.

Como podemos apreciar el vocablo se desplazó entre íberos, celtas, griegos, etruscos, cartagineses, anatolios, bitinios, romanos (quizá reforzado por el acentuado deseo de riquezas que la palabra implica) hasta llegar, luego de tres milenios, casi indemne, al castellano.

Para el arqueólogo Ricardo Olmos, Argantonio está relacionado con la raíz indoeuropea arg-, la cual supone algo blanco, brillante, resplandeciente, una representación aproximada al de “el [hombre] de la plata”. Otros investigadores han puesto en duda esta relación de Argantonio con el metal precioso. Se ha observado que la raíz argant- también está emparentada con hidrónimos, es decir ríos, arroyos o aldeas conectadas por sendas fluviales como Arganda, Argandona, Argandoña, Argandenes, Arganza, Arganzuela, Arganzón, también de origen indoeuropeo presentes tanto en la Península Ibérica como en Asia Menor.

En cualquier caso, si la raíz sanscrita o celta representa algo blanco, brillante y luminoso, no vemos una contradicción profunda entre la columna de agua y el metal que da nombre a la plata; al igual que la palabra orín puede surgir de la palabra oro o viceversa. Ambos sumarios, río o plata, son conducentes a la dirección que nos interesa: el Río de la Plata. El término griego argyros (plata) será utilizado por Sarmiento para proponer su Argirópolis en la platina isla de Martín García y también el historiador Antonio Zinny lo usará para sus estudios sobre Buenos Aires bajo el cultismo argyrometropolitana. Y sin limitarse en el número de sílabas propondrá el término argyroparqueótica como sinónimo de la provincia de Buenos Aires.

Demás está decir que en el Río de la Plata nunca se halló plata y que todo se debe al deseo bienintencionado de unos adelantados que esperaban encontrarla. El hallazgo que reconfirmó el nombre del río fue en realidad una montaña, a 4000 metros al nivel del Plata y a 2000 kilómetros de distancia. Es esta veta, ubicada hoy en otro país, la que validó, curiosamente, nuestro nombre a los argentinos.

Tenemos que reconocer que Argentina, gracias a la ambición de los conquistadores, con su origen del celta “argant” o del etrusco “arcnti” salió mejor parada en el reparto etimológico que otros países. La palabra Hispania, por ejemplo, de donde deriva España, viene del cartaginés, una rama del fenicio, primos ramificados en conquistas territoriales y comerciales. Hispania quiere decir “tierra de conejos”. Algo como Hispanoamérica podría traducirse, llevándonos por la literalidad, como “La tierra de los conejos de Américo (Vespucio)”.

No obstante, el nombre de nuestro país, se debe a la ausencia de El Dorado en el Plata. Los adelantados que no habían llegado a tiempo al oro de México y Perú necesitaron una imagen prometedora para este nuevo territorio dispuesto al sur. Recurrieron ante la ausencia de oro a la promesa del segundo metal en el escalafón de valores. Esta categoría del siglo XVI no habría sido compartida por un griego antiguo. Tartessos, aun cuando se tratara del metal blanco y brillante, fue para el mundo clásico, el equivalente a El Dorado de la hispanidad.

No es casualidad que Argantonio haya sido una figura de la historia o del mito vinculada con una región en el límite del Mundo, al igual que Buenos Aires en el momento de su fundación. La riqueza fantástica y el rey virtuoso debía, por fuerza, ubicarse en una región de cuento.

En Tartessos, una nación con un río homónimo, se decía que del mismo brotaba la plata como un Río de la Plata mucho más eficiente en términos de mito. Nuestro Paraná-Guazú, el nombre originario de este estuario, llevaba un título muy poco prometedor en resonancias metálicas. Paraná-Guazú quiere decir “pariente del mar”. Uruguayos y paraguayos reciben el gentilicio de sus afluentes, nosotros bien podríamos haber sido paranaenses, pero ninguno de los navegantes europeos se molestó en respetar el nombre original. Suponemos que prefirieron dejarse llevar por el arquetipo de Tartessos. No es que no haya habido otros intentos de bautismo. Al “pariente del mar” lo llamaron por turno Río de Santa María, Río de Solís, Mar Dulce, Río Jordán, Río de Aos y Río de San Cristóbal.