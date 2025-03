“Militantes kirchneristas”, “barrabravas”, “patoteros” y “desestabilizadores”: de esta manera, Patricia Bullrich calificó a las víctimas de la desaforada represión desatada durante el miércoles en las inmediaciones del Congreso. Entre los hechos más violentos, ocurrió el disparo de una cápsula de gas lacrimógeno que dejó al fotoperiodista Pablo Grillo al borde de la muerte. Y recientemente, especialistas y peritos revelaron cómo el reportero gráfico terminó herido, en contra de las versiones de la ministra de Seguridad.

De acuerdo con una reconstrucción realizada por la organización Mapa de la Policía, la red que busca contrarrestar la violencia policial, junto con los peritos científicos Willy Pregliasco y Martín Onetto, el policía que realizó el disparo se encontraba sobre la calle Hipólito Yrigoyen, al lado de un camión hidrante.

La investigación afirmó que el disparo se dio a las 17:18 y los efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal disparaban con las armas lanzagases a "quemarropas" y que apuntaban a la altura del cuerpo. Esta manera de uso es, justamente, la incorrecta e ilegal.

Las recomendaciones y reglamentos de este tipo de armamento disuasivo indican que los disparos de cartuchos de gases deben hacerse con un ángulo de 45 grados con dirección hacia arriba. En este sentido, la mencionada indicación se incumple: los registros en video y fotográficos han mostrado cómo los agentes represivos disparan a 90 grados, como si fuese un arma de balas de goma o de fuego, convirtiéndose en un arma letal para quien sufra su impacto.

"En nuestra reconstrucción se puede ver con claridad el lugar específico de donde salió el disparo y el ángulo de tiro horizontal. Lanzaron el gas lacrimógeno como si fuera una bala. Grillo no fue herido por una mala fortuna, le tiraron a matar" , aseguraron desde la mencionada organización.

Pero como era de esperarse, la ministra Bullrich reivindicó su represión y quiso relativizar el ataque que dejó a Grillo con un traumatismo de cráneo grave, fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica, según el parte médico del Hospital Ramos Mejía.

Bullrich: "Lo que hizo fue tirar el disparo como dicen los manuales"

Bullrich, que desde temprano salió a defender su despliegue represivo, habló recientemente y defendió el actuar de los agentes. En este contexto, sostuvo que la granada de gas lacrimógeno "rebotó" y que producto de ese rebote impactó en la cabeza del fotoperiodista.



"El policía lo que hizo fue tirar como dicen los manuales. Ese disparo de una granada de gas lo que hizo fue rebotar en el piso o en una estructura metálica que ellos mismos habían puesto como barricada", se defendió la expresidenta del PRO.

Y completó: "Con tan mala suerte, como el fotógrafo estaba tirado en el piso, en el rebote no sabemos si es la granada o un desprendimiento de ese fierro lo que le pegó en la cara".

Para la ministra, "el policía tira la granada correctamente". "Nosotros no vamos a abrir un sumario porque la policía ayer actuó dispersando una violencia que si no la hubiera dispersado no sé en qué lugar estaríamos hoy en el país", remarcó la ministra, que solo quiere redoblar su apuesta.

