El miércoles 12 de marzo los gases y el avance de las fuerzas represivas del gobierno me obligaron a correr. Encontré la humanidad de un señor que me abrió las puertas de un bar y allí estuve atrapada cuatro horas, de lo contrario hoy estaría muerta. Estoy viviendo días de mucho dolor, no sólo corporal, sino también del alma y ruego porque Pablo Grillo y Beatriz Blanco puedan sobrevivir como lo hice yo. Solo me abruma haber sido tan ingenua, con tantos años de militancia, no haber tenido dimensión del odio que este gobierno desplegó y descargó ayer sobre nuestros cuerpxs.

Agradezco a todas las organizaciones de hinchas porque esta lucha de los jubilados se está transformando en un polo de resistencia y un freno a las políticas anti obreras y vende patria del gobierno de Javier Milei.

Esta lucha es de los jubilados, pero también de los que se están por jubilar, de los trabajadores activos, y de nosotros como madres y padres. No podemos dejar abandonados a nuestros hijos con semejante barbarie que es que no se puedan jubilar, y que tengan un miserable plan social llamado PUAM, que es el 80% del salario mínimo, para que encima en un futuro sean insultados cuando empresarios parásitos y corruptos transformados en políticos les digan que viven "con la nuestra."

Todos los trabajadores y el pueblo aportamos, trabajamos pero los gobiernos nos roban nuestros aportes. El Estado en vez de perseguir a los evasores que no pagan la caja jubilatoria, nos obligan a pagarla a nosotros en una moratoria con un grado de perversidad inaudito. No quieren, ni siquiera, que podamos tener el derecho a pagar nuestra moratoria.

Policías hostigando a jubiladxs el miercoles 12 de marzo en la concentración en defensa de lxs jubiladxs. Foto: Jose Nicolini

Libertad a palazos

Agradezco que se indignen por la brutal represión que sufrimos los jubilados, porque este gobierno que habla de "libertad" solo tiene palos para nosotros. Esta lucha es de todos los trabajadores y el pueblo que vive en este suelo argentino, porque el plan "motosierra" de Milei va contra todos nosotros y eso nos debe unificar.

Llamamos a los peronistas, kirchneristas, radicales arrepentidos, la izquierda, y a los independientes y autoconvocados, a estar todos contra el plan "motosierra." Tenemos un día de lucha que son los miércoles. Sigamos transformando ese día en un paro general porque como decían antes: "si las tribunas cantan las dictaduras caen."

Pedimos a las hinchadas que esta lucha por los jubilados, trabajadores y por el pueblo, se repita en cada partido, en cada cancha, en cada bandera, para que sea una caja de resonancia, para que escuche el gobierno de Milei y para que se despierten los burócratas sindicales. Que aflojen de recibir los sobres con los que frenan todas las luchas y permiten los despidos en todo el país.

Pedimos que este pueblo de lucha esté abierto a todos los que estén dispuestos a terminar con el plan "motosierra", a las organizaciones políticas y sindicatos, que sean generosos con todos los que quieren venir a luchar y reclaman un puesto de lucha. Abran sus espacios, sus micrófonos y sus parlantes para los luchadores, sin condiciones, como muchos lo están haciendo, para que tomemos en nuestras manos junto con las personas independientes y autoconvocadas está misión y podamos construir una masa que incline la balanza a nuestro favor.

Sigamos construyendo los miércoles de lucha para que se transformen en paro general.

*Docente jubilada, referenta de la lucha de lxs jubiladxs.