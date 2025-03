En el mes de la memoria, El Teatro Argentino de La Plata será sede de la ópera “Estaba la madre” de Bacalov, el recordado músico argentino que falleció en 2017. La pieza constituye un homenaje a la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo. Tendrá dos funciones, el sábado 22 y domingo 23 de marzo.

“Estaba la madre” (traducción del texto religioso “Stabat Mater”) cuenta la historia de cuatro madres cuyos hijos desaparecieron durante la última dictadura cívico-militar que azotó a la Argentina. Para Luis Bacalov, el compositor, fue un aporte que apuntó a dejar algo “desde una perspectiva ética, artística y -¿por qué no?- política”. Bacalov, de fuerte compromiso político, es además recordado por haber sido galardonado en 1996 con un Oscar, por la música de la película “El cartero” de Radford. Además, creó la banda sonora de numerosos films de Fellini, Pasolini, Leone y Tarantino, entre otros grandes directores.

Esta ópera (que en esta versión se ofrece en un acto, con un prólogo, cinco escenas y un epílogo), fue un encargo de la Ópera de Roma, donde se representó por primera vez en abril de 2004. Su repercusión de público y crítica fue tan favorable que se mantuvo en cartel en la capital italiana durante dos temporadas. El estreno americano se produjo el 26 de octubre de 2007 en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, con el propio Bacalov en la dirección musical y con “régie” de Carlos Branca. La obra pasó luego por los escenarios de los principales teatros italianos y en 2015 se ofreció en el CCK de CABA.

En cada función, entre cantantes, integrantes de la Orquesta y del Coro Estables y figurantes, participarán alrededor de 120 artistas. Se trata, además, de una importante producción, íntegramente realizada en los talleres propios, que abarcó la elaboración de, entre otros elementos, una estructura de hierro de dos pisos de 15 m. de largo por 2,80 m. de alto; una torre de tres pisos de 7,80 m. de alto por 3 m. de ancho; una cruz de madera de 6,80 m. de alto por 4,20 m. de ancho y la confección de más de 100 trajes con sus complementos de vestuario (incluidos uniformes militares, hábito de un obispo, atuendo de un rabino y ropas que la gente común empleaba durante los años ‘70).

“Para el Instituto Cultural es muy importante tener esta obra para conmemorar una fecha tan especial y fundamental. Nunca serán pocos los homenajes que puedan recibir las Madres, en este caso, y las Abuelas, en relación a su gran lucha por la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Democracia. Que sea interpretada en este Teatro le da la centralidad que se merece”, explicaron desde el ministerio que conduce Florencia Saintout.



Carlos Branca, director artístico de la obra, reflexiona sobre el papel del arte en los procesos de construcción de la memoria colectiva. “La memoria no puede ser un mero cementerio de recuerdos. ¿Qué significa realmente recordar? Freud sostenía que lo que no se recuerda y se procesa tiende a reiterarse por la ley inexorable de la compulsión a la repetición. El significado del pasado no puede establecerse de una vez por todas. Siempre estamos interpretándolo retroactivamente. Además, la memoria histórica implica asumir la responsabilidad de no limitarse a narrar lo sucedido sino de hacerlo existir de manera útil a la vida. El legado de la memoria consiste en el deber de resignificar constantemente lo ocurrido, de revitalizar el pasado en una dirección distinta a la seguida por la erudición histórica. La memoria sólo puede preservarse recapturándola de una manera nueva cada vez", afirma.



"En tiempos de negacionismo, vale recuperar el canto mancomunado de todas las madres y la multiplicación de sus presencias en escena durante el epílogo de esta ópera, su invocación a un ‘nunca más’ marcado por la esperanza colectiva y por la voluntad social mayoritaria de no volver atrás", concluye el director escénico.

“Estaba la madre” cuenta con la música de Lecuis Bacalov y el libreto de Carlos Sessano, Sergio Bardotti y el mismo Bacalov. La dirección musical estará a cargo de Lucía Zicos, la dirección escénica será de Carlos Branca y el Coro contará con la preparación de Santiago Cano. El elenco de cantantes estará constituido por Paula Almerares (Sara, madre de Josele), Alejandra Malvino (Juana, maestra de escuela), Victoria Gaeta (Ángela, madre de un cura obrero), Fernando Grassi (Jefe del Ejército), Sebastián Sorarrain (Jefe de la Marina), Mario de Salvo (Jefe de la Aeronáutica), Emiliano Bulacios (Narrador), Franco Gómez (Rabino), Víctor Torres (Obispo) y Vanina Guilledo (Una mujer). También intervendrá la actriz Azul Maluendez (cuarta madre). La escenografía es de Lucas Borzi y Pablo Mazzoni, el vestuario de Laura Melgar y Leticia Falcone, la iluminación de Maximiliano Troncozo y el diseño de imagen multimedia de Federico Bongiorno.

El espectáculo podrá disfrutarse en la Sala “Alberto Ginastera” del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, ubicado en la Avenida 51 entre 9 y 10. Las entradas gratuitas, con reserva online, se podrán obtener a través de las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Argentino y de los siguientes enlaces: Ópera “Estaba la madre” - Función del sábado 22 de Marzo - 20hs y Ópera “Estaba la madre” - Función del domingo 23 de Marzo - 19hs.