"La ministra Bullrich es una criminal y se tiene que ir", aseguró este lunes el secretario General de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy.

En diálogo con la 750, expresó que lo que sucedió el miércoles pasado, durante la represión a la marcha de jubilados e hinchas, "es una expresión más de lo que hace años, cuando era ministra de Macri, terminó con la vida de Rafael Nahuel en Bariloche".

"Lo que no dice es que la convocatoria estaba hecha a las 17 y a las 16.55 empezaron a reprimir para que la concentración no se materializara. No tengo ninguna duda de que se tiene que ir. No hay todavía ninguna presentación en la Justicia, pero los actos criminales están a la vista", agregó.

En esa línea, el dirigente sindical calificó a la ministra de Seguridad como el "brazo armado" del presidente Javier Milei. Y adelantó que el próximo miércoles la CTA Autónoma participará de una nueva movilización frente al Congreso.

"Nosotros vamos no solamente a abrazar a los jubilados, sino también a insistir con este reclamo y a repudiar la represión, porque hay que ponerle freno a esta lógica de no permitir que la gente se concentre y exprese sus reclamos. La represión del otro día ni siquiera fue por el protocolo, porque reprimieron en las veredas y en las plazas y tiraron bombas lacrimógenas en los departamentos que están en Plaza de Mayo", enfatizó Godoy.



"Evidentemente, la intención represiva que personifica Bullrich es amedrentar al pueblo argentino para que no se movilice. Se equivoca, porque nos movilizamos y echamos a una dictadura", remarcó.

Y finalizó: "Bullrich se tiene que ir. Será por mecanismos democráticos. El juicio político es un mecanismo democrático que debe juzgar la gran estafa que significa este Gobierno".