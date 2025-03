La dirigencia de Newell’s no cumplió con su promesa de anticipo de elecciones para votar en junio en el parque Independencia y los nuevos plazos se extienden más allá del mercado de pases de invierno en el fútbol argentino. Ignacio Astore faltó a su palabra para así tener la posibilidad de reparar algunos de los frentes financieros que afronta la tesorería leprosa, agobiada de deudas. Y con la actual dirigencia en la gestión del club en el próximo mes de junio es un hecho que Mateo Silvetti será vendido al mejor postor para cumplir con los compromisos económicos más urgentes.

Después del perder el clásico con Central, los socios de Newell’s exigieron a la dirigencia que adelante los comicios y Astore fijo para el “26 de marzo” la asamblea que iniciarÍa el proceso electoral que desembocaría al socio a estar frente a las urnas. Aquel compromiso que asumió el presidente rojinegro fue solo para descompromir la situación. Porque no solo Astore no convocó a asamblea sino que evita hacer declaraciones para no quedar expuesto y se anima a ganar días empujado solo con la racha de tres partidos sin perder del primer equipo.

Astore quiere ganar tiempo para que los comicios sean después de la primera quincena de julio con el propósito de gestionar el próximo mercado de pases, incluso a pesar de prometer ante los socios que esto no iba a pasar. Al presidente lo urge de hacerse de fondos en el próximo mercado de pases para no entregar al club en la situación de virtual cesación de pagos en la cual se encuentra. Porque no solo Newell's no paga sueldos a empleados que facturan sino que trae refuerzos bajo promesa de pago del pase recién para el 2026, como ocurrió con la contratación del paraguayo Carlos González. Sintomas de un club al borde de la cesación de pagos.

¿Cuándo votan los socios de Newell’s? Hoy el escenario probable es agosto/septiembre. Pero con los antecedentes y dificultades que tiene Astore para cumplir su palabra incluso no está descartada la opción de votar en diciembre, como está fijado al día de hoy por estatuto.

Astore quiere tiempo para reparar el daño económico que sufre el club pero también para inaugurar las obras del estadio, a pesar de que su presencia en el Coloso del Parque no hace más que irritar a los hinchas. Si Astore convoca a asamblea en los primeros días de abril la misma sería a fin de ese mes y así las elecciones desembocarían en los últimos días de julio o agosto. Si la asamblea no se convoca en los los próximos días los socios ya deberán esperar a septiembre para elegir nuevas autoridades.