El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió a la aprobación en el Congreso del DNU que habilita un nuevo endeudamiento con el FMI. Lo hizo en un acto militante organizado este jueves en Quilmes.

“Hoy nadie en Argentina, o por ahí sí el Presidente o quienes lo rodean, sabe cuáles son las características del acuerdo con el FMI. Y sin embargo, 129 diputadas y diputados decidieron darle a un hombre que no puede ver una criptoestafa a dos centímetros de sus narices, la facultad de tomar deuda o negociar con el FMI y hacer lo que quiera”, expresó Kirchner.

Al hijo de Néstor y Cristina Kirchner lo acompañaron la intendenta Mayra Mendoza y la exministra de la Igualdad de España, Irene Montero. Ante su auditorio, en una actividad organizada por la secretaría de Juventud del Partido Justicialista, el titular del PJ bonaerense definió al presidente Javier Milei como alguien “más peligroso que mono con navaja” e instó “al menos saquémosle la navaja”, al tiempo que recordó que “ayer (por el miércoles) le dieron la chaira para afilarla”, en alusión a la sanción del DNU.

Kirchner criticó a los diputados acompañan al Gobierno en el Parlamento desde hace quince meses, ya que “en materia de cesión de poderes y facultades al Presidente es grave”.

El peso de la deuda

En tal sentido, recordó a su padre cuando canceló la deuda con el Fondo a fines de 2005. “Hoy nuestro país está agarrado del pescuecito, y la experiencia indica que este tipo de modelos y procesos en nuestro país, al menos, no funcionan, empujan a la gente afuera del mapa, no sirven”, señaló.

En otro pasaje criticó al FMI al manifestar que “un organismo multilateral de crédito que gasta dos mil millones de dólares en sueldos de su staff ¿no sabe que esto no va a funcionar?". "¿Me están hablando en serio? ¿Dos mil palos verdes en sueldo para hacer estos acuerdos de morondanga? Son acuerdos destinados a que nuestro país sea colonia”, criticó con vehemencia.

También consideró que “el rol que está teniendo Cristina es fundamental” en la presidencia del Partido Justicialista. “Cada vez que la compañera abre la boca o le saca una de esas 'Che Milei' propone discutir, propone debatir. Y aparte les pega en la mata dura, les pega cuando muestra que eso que dicen que están haciendo en la economía, no lo están haciendo”, aseguró.

En opinión de Kirchner, el Gobierno “profundiza los problemas que tenemos en nuestra sociedad" y que desde el peronismo "nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, de saber responder, de buscarle la vuelta a cómo responder a ese tipo de miserias que nos ofrecen como único final”.

"Otra vez vuelven con la misma fantasía"

A días del 49º aniversario del golpe de 1976, equiparó el presente con lo que significó la última dictadura. “No solo fueron asesinos, no solo fueron torturadores, no solo fueron apropiadores de bebés, sino que fueron corruptos e inútiles en la administración del país. Esa es la realidad de la derecha argentina”.

Y subrayó que el país llegó a tener una inflación del 300 por ciento. “Otra vez vuelven con la misma fantasía, que piensan que si atemorizan al pueblo, si el pueblo no sale, la economía va a funcionar”, dijo, y llamó a resistir. “Siempre se le dice que sí. Hay que decir que no es fácil decir que no, porque tienen poder para hacer daño. Aprietan y aprietan en serio”.

En otro momento, apuntó que "queremos discutir todo porque la mejor manera de defender nuestro sistema de salud pública y de educación pública es debatirlo, repensarlo, ver dónde nos equivocamos”, a horas de la presentación de su madre en la UBA.

También se refirió al debate por la inseguridad. “Pareciera que derechos humanos y seguridad ciudadana antagonizan. Por el contrario, deben caminar juntas”, dijo, al tiempo que pidió “no dejarle el terreno a la derecha en esta discusión".

“Hay una derecha troglodita que tiene la fantasía en la Argentina de que los planes económicos no funcionan por culpa de los sindicatos”, consideró en relación al paro anunciado por la CGT para el 10 de abril, y enlazó eso con el aniversario del golpe, dado que en la dictadura militar “hicieron mierda a los sindicatos, mataron a los sindicalistas, desaparecieron a los trabajadores y se quedaron con los nenes”.