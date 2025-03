“Yo les pido prudencia, porque estamos mejor, pero no estamos bien, no nos confiemos”, dijo el último martes el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, al encabezar la apertura de sobres para la construcción de la Estación Policial Centro de Rosario, que se levantará en avenida Pellegrini y Suipacha. Dos días después, la realidad le dio la razón a su cautela. Dos personas fueron asesinadas -en distintos episodios- y una mujer resultó herida de gravedad. Los hechos con armas de fuego se produjeron en barrio Industrial, en la zona noroeste de la ciudad, y en Balcarce y Milán, en el sur. En los dos primeros meses del año se reportaron 31 homicidios en el departamento Rosario, un “registro 29,16% más elevado” que en el mismo período del año pasado, cuando se produjo una baja sustancial de asesinatos intencionales comparado con 2023.

A los tiros en la plaza

Uno de los episodios de violencia letal tuvo lugar en la madrugada del viernes en una plaza ubicada en Milán al 2100, en el cruce de esa calle con Balcarce, ubicada en la zona sur de la ciudad. De acuerdo a la información policial y a los testimonios de vecinos de la zona, lo que derivó en una persona asesinada a tiros y otra herida de gravedad se originó en una pelea, por motivos que son materia de investigación.

El hecho se reportó alrededor de las 3 de la madrugada. Según informó el Fiscalía Regional 2ª, a esa hora vecinos de la zona llamaron a la central 911 para dar cuenta de detonaciones de armas de fuego. Cuando la policía arribó al lugar, en la plaza Virgilio, encontró el cuerpo de un hombre con varias heridas de arma de fuego.

La fuerza de seguridad dio intervención al Sies, cuyos profesionales decidieron trasladar a la víctima al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), al que ingresó un rato después fallecido, según detallaron fuentes de la investigación.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) identificó a la víctima como Martín Jesús Ríos, de 26 años. También una mujer resultó herida como consecuencia de la gresca. Si bien la Fiscalía no proporcionó datos al respecto, se trata de una joven de 24 años que quedó internada en el Hospital Roque Sáenz Peña -el más cercano al lugar del hecho- con varias lesiones por disparos y cuyo estado era “grave”. La víctima habría sufrido heridas en la clavícula, cápula y dos más en el hombro, producto de al menos cuatro orificios de bala constatados en su cuerpo, agregaron las fuentes.

“Los primeros testimonios dan cuenta que el hecho se habría dado en el marco de una discusión entre un grupo de personas, en momentos en que una de ellas efectúa disparos, hiriendo a Ríos”, señalaron voceros de la investigación. Vecinos de la zona donde se registró el crimen testimoniaron a la policía que antes de las detonaciones, un grupo de personas estaba reunida en la plaza Virgilio. Por motivos que aún se desconocen, y que forman parte de la pesquisa a cargo de la fiscal de la Unidad de Homicidios, Georgina Pairola, el encuentro derivó en un pelea y un personas armada disparó a las víctimas.

La policía científica recogió una cantidad no precisada de vainas servidas en el lugar, que la fiscal ordenó que se periten, a la vez que solicitó -como es de rigor- la revisión de cámaras de videovigilancia y las declaraciones de potenciales testigos del ataque armado.

Baleado en la calle

El otro crimen ocurrió media hora antes de que terminara el jueves, en la zona de French y Pasaje San Gerónimo bis, en el barrio Industrial del noroeste de Rosario. La víctima del asesinato, un joven de 26 años, fue identificada por las fuerzas de seguridad como Agustín Gabriel Rosales, y su cuerpo fue encontrado sobre las vías del tren, presuntamente arrojado en el paso a nivel que ahí en ese lugar.

Alrededor de las 23.30 del jueves, vecinos del lugar dan aviso a policías que patrullaban la zona de que habían escuchado ruidos de disparos. Personal policial inicia entonces un patrullaje en las inmediaciones hasta que dio con un persona herida de arma de fuego en la vía pública, según informó el MPA.

El joven herido fue trasladado al Hospital de Emergencias, donde fue atendido por personal de salud que diagnosticó su ingreso fallecido. Además, los médicos constataron heridas en muslo izquierdo, muslo derecho y axila posterior derecha, de acuerdo a la información judicial. Acerca de la mecánica del crimen, la fiscal Pairola -que también investiga ese homicidio- no brindó detalles. Tampoco se conoció en qué circunstancias ocurrió el asesinato ni cuántas personas participaron del mismo.

Pairola “dispuso la comisión de gabinete criminalístico para inspección y relevamiento del lugar donde fue hallada la víctima, levantamiento de rastros, toma de testimonios y entrevistas a personas que puedan aportar datos a la investigación”, detalló la Fiscalía Regional 2ª.

Con cautela

Entre enero y febrero pasado se registraron 31 asesinatos intencionales en el departamento Rosario, el más poblado de la provincia, y el de mayor tasa de homicidios dolosos. De acuerdo al informe del Observatorio de Seguridad Pública (OSP), que procesa datos de la policía, la justicia y el Ministerio de Salud, 24 de esos crímenes ocurrieron en la ciudad de Rosario, seis en Villa Gobernador Gálvez y uno en la cárcel de Piñero (Unidad Penitenciaria Nº11).

La mayor concentración de los asesinatos, en los primeros 60 días del año, se dio en los barrios Villa Banana y República de la Sexta, además del centro de la ciudad, que suele tener históricamente una tasa de homicidios muy baja en relación a otros barrios. El 80% de esos homicidios fueron cometidos mediante el uso de armas de fuego.

Si bien los índices de violencia altamente lesiva se redujeron drásticamente durante el primer año de gobierno de Unidos, el gobernador Pullaro advirtió a principios de esta semana que hay que ser cauteloso con los resultados obtenidos, para que la foto no oculte el dinamismo de la película: “Yo les pido prudencia, porque estamos mejor, pero no estamos bien, no nos confiemos”.