Tenía 17 años cuando se fue del país a Europa junto a su familia. Sabía que en España se la abrirían las posibilidades para poder hacer del pádel su trabajo y su pasión. En su viaje anterior, en 2015, fue tan grande el impacto, que no le quedaron dudas. "Era otro juego, otras pistas y otro reconocimiento". Por eso, Delfina Brea se fijó como objetivo conquistar las canchas españolas y ser reconocida mundialmente. Hoy, la chica de 25 años, oriunda del barrio porteño de Parque Chacabuco, está ubicada en el puesto 5 de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y va por más. Este año quiere estar junto a su pareja deportiva, la española Gemma Triay –número 3 del ranking FIP–, en lo más alto del ranking, lugar que ocupan actualmente la dupla de Ariana Sánchez Fallada y Paula Josemaria Martín, ambas españolas.

Los resultados que viene cosechando a lo largo de su carrera, hacen que este plan sea posible. En un listado en el que predominan jugadoras españolas y en menor medida, otras del resto de Europa, recordarse así misma que estuvo en el puesto 45 hace un tiempo, es la motivación para no olvidar cómo arrancó y a dónde quiere llegar.

Brea, junto a otras compatriotas albicelestes, marcan un camino de esfuerzo y adaptabilidad para vivir del pádel aunque el costo haya sido emigrar a España, el país número 1 en torneos, trofeos, canchas y cantidad de jugadores (6 millones entre aficionados y profesionales).

La pretemporada ya arrancó para la padelista. Lo hizo con su nueva compañera de juego, Triay, en el Premier Pádel de Arabia Saudita. El resultado dejó un “sabor agridulce y con mucha tarea para el hogar”, le dice Página 12 en este diálogo exclusivo en el que repasa su carrera y anticipa sus planes para el futuro.

–¿Cómo arrancaste el año?

–Bien. No me puedo quejar, llegamos a semifinales junto a mi compañera en un partido complicado porque nuestras contrincantes, Bea González y Claudia Fernández Sánchez jugaron muy bien. A Gemma y a mi nos va a llevar un tiempo conocernos y acoplarnos, para poder mostrar nuestra dinámica de juego. Estamos poniendo todo lo necesario para llegar a un mejor nivel.

Brea y Triay debutaron con su dupla en febrero, en un torneo atravesado por las lluvias de Ryad, ciudad donde se llevó a cabo. "El año pasado Gemma me contactó porque tenía ganas de jugar conmigo a partir de 2025. Tomar la decisión me costó mucho porque si bien tuve tiempo de pensarlo, evaluarlo y valorarlo, implicaba cargar con el equipo y decir que si e ir por el cambio" , explicaba la padelista argentina. Además, la determinación trajo la ruptura de "Las Súper Pibas" la dupla que había creado junto a Bea González y que duró casi dos años, y que les permitió forjar una amistad por fuera de la cancha.

–¿Por qué necesitabas dar este paso?

–Sentí que era el momento de buscar otro modo de jugar u otra motivación que me mantuviera ilusionada en el día a día. Nuestras temporadas son largas y con muchos viajes. Tanto una decisión como la otra implicaba ponerle muchas ganas en lo cotidiano No me hubiera gustado arrancar con Bea y a los dos meses decirle que cambiemos de pareja. Me tuve que adelantar a lo que iba a pasar. Se lo dije: "no podemos arrancar juntas".

A finales de 2024, los puntos cosechados en vez de acercarlas como pareja al primer lugar, las distanciaba del podio. Las lesiones de la malagueña limitaron a la dupla y los proyectos deportivos que la argentina necesitaba alcanzar. Los medios especializados y las redes sociales fueron ámbitos de debate sobre esta disolución. Sin embargo, según la padelista argentina: "hubo honestidad y tranquilidad en la charla con mi ex compañera. Ambas cerramos super bien esta etapa".

–¿Cuál es tu objetivo en este 2025?

–Ser la pareja número 1 en ranking, y para que ese objetivo llegue todos los días hay que hacer bien las cosas y entrenar duro.

–¿Cuál es el plan para encabezar el ranking?

–Analizar las estadísticas y entender en qué tenemos que mejorar. Pero además rodearte de gente que te felicite cuando tenga que hacerlo y ajustar en los aspectos que hay que mejorar. Parece que son pocos puestos, pero hay un mundo en el medio, ya que son muchas las diferencias que hay que mantener a lo largo del año. Se puede mejorar y relajar a la vez, siempre hay que encontrar el equilibrio.

Para Delfina Brea el pádel es su trabajo. A las 7.30 suena el despertador y a las 9 ya está haciendo el entrenamiento físico para sumarle luego dos horas de pádel. Hay tiempo para el almuerzo y el circuito de la mañana se repite en la tarde. La merienda ya es en su casa, mirando el streaming OLGA: "siempre los miro. Me gusta lo que hacen y además estoy muy conectada con lo que pasa en Argentina. Nosotros acá consumimos las noticias de allá".

–¿Cómo evalúas la situación de Argentina?

–El panorama es complicado. Mucha gente que la está pasando mal y otra no tanto. Es un momento complejo en donde creo que la gente se tiene que unir para defender los derechos fundamentales.

–¿Te dan ganas de volver a la Argentina?

–Siempre. Nadie que se haya ido de Argentina sin haber querido se puede sacar esas ganas de volver. Yo me fui porque mi trabajo no iba a tener el reconocimiento que acá sí lo tiene. España me dio posibilidades y una realidad de vida diferente. Pero Argentina es Argentina. Ahí están mis amigos, mi cuadra (se emociona).

–¿Qué significa para vos representar a tu país en España?

–Es un orgullo total que un país reconozca el esfuerzo y que mis compatriotas se sientan reflejados, es lo más lindo que hay. En mi muñeca siempre llevo esta pulserita (una cinta de Argentina). Está gastada pero no la quiero cambiar porque me la regaló mi mamá. Ella, acá se ocupa de toda "la merch".

–¿Qué consejo le das a las chicas que quieren jugar pádel profesional?

–Que se puede. El camino es difícil y largo, pero van a aparecer oportunidades. Por eso, hay que trabajar y tener constancia, y saber aprovechar las oportunidades. Si tenés la suerte de viajar o de ver algo nuevo o alguien que te ayude, es algo que vale la pena.