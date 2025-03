Thiago Almada tuvo el viernes en Montevideo su gran noche consagratoria. Su notable actuación y el golazo de la victoria que le marcó al seleccionado uruguayo lo afirmaron como titular indiscutible para el partido de este martes ante Brasil. Y mucho más que eso: acaso le hayan asegurado ya mismo un pasaje en el plantel que dentro de quince meses irá a los Estados Unidos a defender la gloria máxima lograda en Qatar.

El crack de Fuerte Apache ratificó que no hay nadie mejor que él para jugar en lugar de Messi cuando Messi no está. Pero sería un exceso afirmar que Almada es el heredero natural o el reemplazante ideal del astro rosarino. La Selección Argentina ya sabe qué hacer y cómo ganar cuando no lo tiene a su capitán en la cancha porque la idea colectiva es más fuerte que el mejor de los jugadores. Por eso, lo que antes era un problema grave, ahora dejó de serlo. Messi puede estar o no sin que el equipo pierda funcionamiento y eficacia. Frente a Brasil habrá una nueva prueba de ello.

En este contexto virtuoso, Almada le ofrece a Lionel Scaloni una variante más de jerarquía para cubrir las ausencias de Messi. Si en las anteriores ocasiones, el técnico decidió ir con Julián Alvarez más retrasado y con Lautaro Martínez más de punta, desde el viernes puede optar por uno de los centrodelanteros con Almada tirado sobre la izquierda pero corriéndose al medio para abastecer de juego al atacante central. Eso fue lo que hizo ante Uruguay y le salió estupendamente. Porque además lo hizo con personalidad y carácter, sin esconderse. Aun en los peores momentos del equipo (los primeros veinte minutos) ofreció soluciones cada vez que tuvo la pelota en su poder.

En el último año de su carrera, Almada ha tenido un crecimiento muy importante. Fue clave para que Botafogo ganara el año pasado su primera Copa Libertadores. Y ya ha entrado en la rotación del Olympique Lyon que está en los cuartos de final de la Europa League. Después de dos años en el Atlanta United de la MLS de los Estados Unidos, Almada llegó al fútbol grande con posibilidades concretas de pasar pronto a las ligas más competitivas. Aquella promesa juvenil que Scaloni integró de apuro en Qatar, ahora es un jugador más completo que desde el viernes pasado el técnico deberá tener mucho mas en cuenta. Sobre todo si, como parece, Messi ya no está en condiciones de jugar todos los minutos de todos los partidos.

Almada tiene brillo propio y no debería menoscabárselo como una pieza de recambio del supercrack rosarino. Se ganó en la cancha el derecho de ir al Mundial. Y su viaje no debería depender de si Messi al final juega o no la Copa del Mundo. Si el capitán decide estar, igualmente Scaloni tendrá en Almada un aporte calificado. Si decide que su tiempo ya pasó, el muchacho que se hizo crack en los picados bravos de Fuerte Apache está listo para dar el gran salto y ser protagonista. Con y sin la pelota, condiciones le sobran. De cara al país futbolero y frente a Brasil, este martes deberá ratificarlo.