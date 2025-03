El furor por la Scaloneta no para y la 750 lo sabe: este martes se conoció al ganador del concurso La 750, la radio de Argentina, quien hizo los deberes y ganó una entrada para ver el partido entre Argentina y Brasil en el Estadio Monumental por las Eliminatorias de cara al Mundial de 2026.

Hincha de San Lorenzo, Ramón "Vasco" Arrascaeta tiene 66 años, es jubilado y esta tarde pasó por los estudios de la 750 para recibir su premio y dialogar con Diego Brancatelli sobre su vida y su pasión por la Selección. "La Scaloneta es un premio a la constancia, a la voluntad, a tener convicciones, a no dejarse influenciar ni por el afuera ni por los pares. Scaloni es un DT coherente con su manera de juego, más allá de los resultados, y lo puede transmitir a un grupo humano. Y creo que dio muestras de que está a la altura de dirigir al seleccionado nacional", expresó Ramón.

"Ojalá que también nos sirva a los argentinos para entender que no hay que doblegarse en las convicciones y no dejarse llevar por olas que a veces marean a la gente, si no caemos en lo que hoy sufre el país", agregó.

En esa línea, Ramón contó que debió jubilarse con la moratoria previsional. "Yo pregunté cuánto salía una entrada para ver Argentina-Brasil: cerca de 330 mil pesos. ¿Saben cuánto cobro? 290 mil pesos", relató.

Y se mostró agradecido por el concurso de la 750: "Esto que ustedes hacen los enaltece, porque entiendo que no es barato para el común de la gente poder sostener una entrada. Lo debo agradecer porque es algo que estaba absolutamente prohibitivo en mis alcances económicos, no podía llegar nunca", continuó, emocionado.



"Hoy voy a tener un día de gloria. Un día que me permite contactarme con una fiesta perdida, con una alegría comunitaria, con la expresión genuina de un argentino", finalizó, sobre la oportunidad de ver a la Selección en el Monumental.

Para participar, los oyentes debían seguir las pistas que Diego Brancatelli brindó a lo largo de los últimos días en Branca de vuelta, una serie de frases alusivas a la Selección, entre las que se encontraban datos de color y curiosidades.