Tinta indeleble

En poco más de una década, el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional ha reunido una impresionante colección de miles de obras originales y otros documentos que dan cuenta del pasado y del presente de la historieta y el humor gráfico nacionales. Es el único centro de conservación a nivel nacional y público, y uno de los pocos que existen en la región. “Emulando el azar del anaquel, ya sea en diálogo, comunión o contrapunto, las obras y los documentos se exhiben aquí con la alegre aleatoriedad que los reúne en la planera o en la caja de archivo”, dice José María Gutiérrez, uno de los fundadores del centro, sobre El milagro de las tintas. Se trata de una muestra permanente que se puede visitar en la Biblioteca. Será también mutable ya que cada seis meses rotará sus obras y autores. Todo el año se estarán exhibiendo, en algunos casos por primera vez, cerca de 150 documentos originales que abarcan desde litografías del siglo XIX hasta obras digitales contemporáneas, pasando por los grandes maestros de la historieta y el humor argentino, como Hugo Pratt, Salinas, Olivera, Quino, Durañona, Altuna, Fontanarrosa, Crist, la familia Breccia y otros actuales como Lunik, Liniers, Boffo, Podeti, Sike o Juanungo. Se trata de parte de acervo compuesto por obras originales, catálogos y folletería, publicaciones temáticas, fanzines y ediciones limitadas, artesanales en varios casos. “Apostamos a renovar el compromiso con la más cautivante forma de lectura, una lectura devoradora, fascinada, que es la única que admiten estos lenguajes. Testimoniamos la perdurabilidad del humor gráfico y la historieta argentinos que se manifiesta en cada pieza de esta colección”, indica Gutiérrez, que también es curador de la muestra. Y agrega: “Aficionados, autores, editores y familiares reconocen la necesidad de conservar, preservar y difundir el legado de una de las manifestaciones más importantes de la cultura argentina”.

Amante alemán

Conocido como “Bräutigamseiche”, algo así como “El roble del novio”, existe un árbol en el norte de Alemania que ha conectado romances epistolares desde hace más de un siglo. Según el servicio postal, el nudo del famoso roble –que está ubicado en el bosque Dodauer en la ciudad de Eutin, a unos 250 kilómetros al norte de Berlín– se utilizó como buzón por primera vez en 1892 para albergar las cartas que se enviaba una joven pareja cuyo romance era prohibido por los padres. Desde entonces, la cosa tomó tonos bastante épicos porque el árbol tiene incluso su propio código postal y hoy los carteros alemanes siguen entregando alegremente entre cincuenta y sesenta cartas al mes en lo que ya ha devenido en una verdadera tradición local. Para intercambiar los sobres, los carteros deben subir una escalera hasta alcanzar el buzón arbóreo: un nudo situado a unos tres metros de altura en el roble que tiene más de 500 años y mide 25 metros. Los miles de visitantes que recibe anualmente también pueden revisar las misivas, algunas de ellas enviadas desde otros continentes, y si así lo desean, elegir convertirse en amantes postales de alguno de los remitentes. “Las relaciones epistolares han terminado incluso en algunos matrimonios”, afirma el servicio postal de Alemania. De hecho, los amantes que iniciaron esta tradición, por su insistencia conmovedora, finalmente consiguieron hace más de un siglo, la aprobación de sus familias y se casaron bajo el follaje del roble celestino.

El valor de la microbiota

Dos guerras mundiales, dos pandemias, el advenimiento del rock, de internet, de los levantamientos sociales. Parece increíble pero la persona más longeva del mundo lo vivió todo. Se trata de la veterana María Bryanas, que falleció el año pasado con la impresionante edad de 117 años y con la particularidad de haberse mantenido activa y lúcida hasta el final de su vida. Previsiblemente, Bryanas –que es considerada una supercentenaria, término aplicado a quienes superan los 110 años– se transformó en un personaje curioso para los medios, que a menudo se amontonaron para consultarle por secretos de belleza: “La buena suerte y la buena genética”, dijo ella. Pero su longevidad presentó para la ciencia también un fascinante caso de estudio. Fue así que un equipo del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y la Universidad de Barcelona realizaron un estudio exhaustivo sobre su genética, el más completo que se haya hecho sobre un supercentenario. El estudio, que por estos días ha publicado sus primeros resultados, reveló que las células de Branyas se comportaban como si fueran 17 años más jóvenes que su edad cronológica. Y, quizás uno de los hallazgos más novedosos, indicó que su microbiota intestinal presentaba características similares a las de un bebé. El informe espera seguir recolectando datos relevantes que demuestren que, aún para los que no son superdotados genéticos, el envejecimiento y la buena salud no son necesariamente antónimos.

El as en la manga

Durante la invasión europea, los nómades conocidos como Aónikenk –la rama más austral del pueblo tehuelche– no sintieron curiosidad ninguna por la religión, ni tampoco por las formas de alimentación o de vestir de los extranjeros. Pero increíblemente, una de las culturas más indómitas del sur del continente tejió un vínculo con los españoles a través del juego y lo transformaron en forma de resistencia. Según investigadores, los Aónikenk recibieron las cartas españolas con mucho entusiasmo ya que tenían una tendencia natural hacia lo festivo. No hay claridad respecto a cómo comenzó el hábito del juego de cartas en esta comunidad. Los investigadores piensan que puede haber sido a través de la comunicación con otros pueblos ancestrales, o quizás fue a través de las expediciones españolas por el Estrecho de Magallanes, tripulaciones con las que establecieron contacto amistoso. Pero lo más llamativo es que los Aónikenk crearon su propia versión del mazo español, en un singular caso de sincretismo en el que reinterpretaron las cartas con su propia cosmovisión y patrones artísticos. “Lo interesante de este naipe en particular es que, más allá de adoptar un juego foráneo, ellos lo adaptan a su propia cultura”, dijo Francisco Garrido, curador del Área de Antropología del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, lugar dónde estos naipes se exponen y se resguardan. “No es simplemente una cosa como de copia o imitación, sino que una reapropiación cultural”. El naipe Aónikenk está construido con cuero curtido de animal y dibujado con pintura roja y negra que, según el investigador, se obtenía del óxido de hierro y el manganeso. El juego imita en su totalidad la estructura del naipe español de 40 cartas y se despliega en un precioso mazo donde resalta la forma en que reinterpretaron algunas figuras: “La sota es una figura humana muy geométrica. El caballo tiene forma de guanaco. Y el rey es una figura con pintura corporal, con líneas, casi como un espíritu. Obviamente en la concepción cultural de los Aónikenk, un rey no tenía mucho sentido en términos políticos sociales. Entonces es probable que lo hayan reflejado como una figura simbólicamente importante para ellos”, comenta Garrido. Según textos tempranos de expedicionarios y marinos, los Aónikenk podían pasar horas entretenidos jugando e incluso haciendo apuestas, los puntos se juntaban con ramitas o hierbas y la trampa, eso no ha cambiado nada, era una práctica común.