Karina Milei mandó a anunciar que Manuel Adorni será la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en las elecciones porteñas del 18 de mayo y el encargado de enterrar al macrismo en su propio distrito. Ya confirmado, el vocero presidencial tendrá ahora que explicar si deja su cargo en la Rosada o si optará por una candidatura testimonial, aunque por ahora cerca de la secretaria general de la Presidencia juran que "bajo ningún concepto" optarán por la segunda opción. Desde el PRO porteño, por ahora, no confirman quién será su contrincante, aunque piensan armar una lista con varios nombres taquilleros. La gran duda es si la jefa de campaña María Eugenia Vidal trocará ese rol por el de candidata. Por lo pronto, Vidal acusó a LLA de dividir el voto y hacerle el juego al kirchnerismo. Del otro lado, Patricia Bullrich sostuvo que en la Ciudad "la motosierra está desafilada".

El PRO tiene en claro que en esta elección se juega mucho, dado que LLA viene por su electorado. Por eso, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tomó medidas drásticas, como separar lo más posible esta elección de la Nacional, lo que la colocó a la vuelta de la esquina. Si bien nadie quiere confirmar un solo nombre de la lista, ya circulan varios.



La idea, según dicen en Parque Patricios, es que los cinco primeros lugares van a ser taquilleros. Para la cabeza de lista, vienen midiendo al ministro de Salud, Fernán Quiros, que el otro día salió a la cancha para contestarle a Horacio Rodríguez Larreta. En esos primeros puestos va a ir también el actual jefe de bloque, Dario Nieto, que tiene que renovar su banca. También es posible que ocupe un lugar el ex ministro de Seguridad Waldo Wolff y la vocera del Gobierno porteño Laura Alonso.

La gran duda es si la jefa de campaña María Eugenia Vidal trocará su lugar por ponerse al frente de la lista, como le han estado reclamando. Para Jorge Macri esa sería un arma de doble filo: le puede sumar votos, pero también la posiciona a Vidal para ocupar su lugar. De todos modos, según pudo averiguar este diario, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires aún duda sobre si aceptar o no el convite, por lo que a última hora de ayer comenzó a sonar con fuerza el nombre de la diputada nacional Silvia Lospenato.



Ocupe o no ese puesto, Vidal ya salió a marcarle la cancha a LLA con un discurso que repetirán en la campaña: “Nosotros acompañamos al presidente Milei en el Congreso, en todas las leyes, incluso las que tenían costo político. Pero pusimos en primer lugar que el programa pueda funcionar. Ahora, la decisión de Karina Milei, la presidenta de La Libertad Avanza, fue no apoyar al PRO. No votó el presupuesto que presentó Jorge Macri y partió el bloque en la Legislatura”. Los reproches de la ex gobernadora bonaerense no terminaron ahí: “Creo que confundió su enemigo en la ciudad: no es el PRO, es el kirchnerismo. El PRO quiere ir junto con LLA. Lo propuso en muchas oportunidades y lo estamos proponiendo en la provincia de Buenos Aires, porque no queremos que la argentina vuelva para atrás”. La ex vicejefa porteña insistió. “En CABA ir divididos, y no juntos, es hacerle juego al kirchnerismo. La división del voto le hace juego al kirchnerismo”.



Este mantra de que los libertarianos le hicieron el juego al kirchnerismo probablemente sea repetido por el PRO en la campaña ad nauseam.



Adorni candidato

Del otro lado, La Libertad Avanza venía diciendo que iba a jugar al misterio hasta el sábado, pero finalmente optaron por engregar el nombre de su alfil: será finalmente el vocero Adorni, quien tendrá que decidir entre abandonar su super estrucutra como ministro de hecho o si se pondrá el saco de la candidatura testimonial.



Antes del anuncio, el presidente Milei ya había dado algunas algunas pistas: “¿Adorni candidato? Hay que preguntar en la oficina de al lado mío (NdR: la de Karina Milei), bastante tengo con la gestión y la batalla cultural. ¿Bullrich? Me encantaría porque arrasaría. ¿Karina candidata? Lo dudo”.

Para sumar su granito de arena, Bullrich hizo una recorrida por la avenida Santa Fe. La acompañaron la jefa del bloque de LLA en la Legislatura, Pilar Ramírez, y su mano derecha en ese lugar, Juan Pablo Arenaza, quien seguramente aparezca arriba en las lista de LLA.

En su recorrida, Bullrich repartió críticas para el macrismo: “El país está en un cambio, va a una velocidad muy rápida y la ciudad sigue como si ese cambio no existiese. La motosierra está desafilada”. Ya convertida al violeta, advirtió: “Nosotros tenemos un proyecto superador. No estamos hablando de candidaturas pero estamos a disposición. Todos somos candidatos, todos somos parte y cada uno va a jugar en el lugar que el director técnico y el equipo diga”. De paso, aprovechó para contestarle a Larreta sobre el olor a pis: “Si eso es lo más importante que tiene para decir Larreta, no entiende los problemas estructurales”, afirmó. Las viejas rivalidades no mueren.



Pese al show que hizo con la recorrida, en su entorno más cercano dijeron a este diario que Bullrich no será candidata porteña. "Fue solo para poner nerviosos a los primitos", se rieron. Luego se confirmó que el encargado de ponerse ese traje es Adorni, que inmediatamente recibió la felicitación del jefe troll Daniel Parisini.

Está todo listo para una campaña a pura domada y baiteo.