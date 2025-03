Son las 17 horas y mis hijxs llegan de la escuela. Lxs veo caminar por la casa, en su mundo, con sus auriculares. No se los sacan ni para abrir la heladera. Me saludan con un beso. “¡Hola, ma!, ¿qué tal tu día?”, me pregunta Paul. Respondo que bien, un poco sofocada con este clima. Bella deja su mochila y se queja: “Estoy cansada, quiero que sea viernes”. Entran a sus habitaciones y cierran la puerta. El sonido del “clac” de la cerradura, en mi cerebro funciona como si se sellara una bóveda en una película de Harry Potter. Es oficial: ya son adolescentes y una parte del proceso de construcción de sus identidades va a ocurrir en sus dormitorios, esos lugares que antes nos resultaban seguros.

Reconocer esto acentúa el efecto inmediato que provoca la serie de Netflix del momento, Adolescencia. Su protagonista es Jamie, un adolescente común, de apariencia infantil, que es arrestado por el asesinato de una compañera de colegio. La trama nos mete de lleno y con dureza en el entorno emocional de una familia corriente, de gente trabajadora. El guion no presenta fisuras y las actuaciones son impecables, pero lo que se lleva el último aplauso es la hazaña técnica de que sus cuatro episodios hayan sido filmados usando plano secuencia, en una sola toma y sin ningún corte. Espectacular.

Por más que se trate de una ficción, Adolescencia pone sobre la mesa una reflexión densa y problemática sobre el estado frágil de nuestra sociedad: ¿qué hay de verdad en este perturbador caso? ¿Por qué, pese a que sabemos que es ficción, nos interpela tanto? Ni el personaje de Jamie, ni lo que ocurre en la serie están basados en un acontecimiento puntual, pero está claro que la elección de contar esta historia tiene una motivación detrás. Stephen Graham, actor y guionista, se inspiró en la noticia publicada en diarios ingleses de que un niño había asesinado a una compañera y pensó: ¿qué está pasando para que un menor apuñale a una niña hasta la muerte? Luego de leer varios casos similares ocurridos en el Reino Unido intentó darle luz a esa realidad. ¿Cómo se puede llegar a tales situaciones?

La serie muestra cómo la masculinidad tóxica se desarrolla sin que la percibamos, se reproduce invisiblemente cuando se siguen asociando roles con estereotipos de género: por más que no lo quieran, los adultos no pueden esconder las frustraciones que el sistema patriarcal les hace experimentar cuando algo no encaja (por ejemplo, un varón que no es bueno para los deportes). También reconoce una vida de lxs adolescentes a la que lxs adultxs no accedemos porque, entre otras cosas, desconocemos sus códigos comunicativos, cómo se enfrentan a los desafíos emocionales, la violencia a la que están sometidxs y la que muchxs de ellxs usan para someter a los demás. Todo esto ocurre fuera de nuestros radares, en un mundo donde las redes influyen demasiado. Si el objetivo perseguido es que padres y madres, al entrar en contacto con la historia, sintamos la necesidad de acercarnos a nuestrxs hijxs para conversar, conocerlxs mejor y saber qué les pasa, yo creo que lo logra bastante.

En mi caso, luego de ver el último capítulo, sentí que me había dado de lleno un balde de agua helada. Inmediatamente tuve la necesidad de ir a abrazarlos, hablar, preguntarles si necesitaban algo, decirles que siempre podían contar con nosotros. Tuve que reprimir el impulso de ir a lanzarles todo esto con cara de loca y tono desbordado. Iban a pensar que soy una intensa, que algo me pasa. Además, es algo que hacemos con frecuencia con Pablo. A pesar de lo que cada uno piense de sí mismo y de la crianza que lleva a cabo, esta serie sacude los cimientos de lo que todxs creemos que hacemos bien.

Quedé muy angustiada varios días y las preguntas giraban por mi cabeza. ¿Soy una buena mamá? ¿Cuánto conozco a mis hijxs? ¿Estarán atravesando algún conflicto emocional? ¿Cuál es el equilibrio justo entre permitir y el límite? ¿Cómo puedo acompañar mejor las luchas y desafíos que enfrentan en esta etapa de sus vidas? ¿Les estoy ofreciendo suficiente espacio para que hablen de sus experiencias y emociones? ¿Cómo abro un diálogo sobre lo que me preocupa sin que parezca un interrogatorio? ¿Cómo están influyendo las amistades de nuestros hijxs en su comportamiento y decisiones? ¿Debería prestar atención a sus elecciones de amistades?

Miro las puertas de sus habitaciones cerradas y siento un poco de pánico. Nunca me había pasado: para mí, respetar su espacio y privacidad es fundamental. De chica odiaba que me interrogaran y revisaran mis cosas, pero reconozco que me preocupan mucho los huecos que se abren en la exposición a un mundo virtual y enorme, que crece sin parar, sin reglas, donde todo vale y no se salva nadie. La sensación de pérdida de control y de falta de respuestas es también lo que termina señalando la serie: ni las víctimas, ni los victimarios, ni la escuela, ni las familias tienen una responsabilidad completa. Nadie tiene toda la culpa y, al mismo tiempo, todxs la tenemos. Es incómodo y doloroso, pero debería servirnos para reforzar el grado de alerta y para repensarnos.