Las entradas para el partido que Newell's jugará el jueves con Kimberley de Mar del Plata en cancha de Platense por Copa Argentina se ofrecerán en el Coloso del Parque mañana y pasado mañana. No habrá venta en el estadio del Calamar. Hoy en el sede administrativa del parque Independepencia se venden pasajes en micro ida y vuelta a Vicente López con entrada incluida a 70 mil pesos. La atención será solo de 18 a 20 y no es necesario ser socio de Newell's para hacer reserva de lugar. Se puede pagar hasta 6 cuotas sin interés con la tarjeta Leprosa del Banco Municipal y en 3 cuotas, según el banco. Mañana ya no se venderán pasajes para acompañar al equipo el jueves.