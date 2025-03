Para una generación, la de nuestros años 70, fue Dr. Kildare, el joven médico que salvaba vidas en la ficción y rompía los corazones de las y los espectadores en la vida real. Supongo que, con Richard Chamberlain en la pantalla chica, se podía creer en las utopías redentoras de sexo y revolución social que se alimentaban por esos años contra el sistema capitalista. En la década siguiente, en la pantalla grande, dio vida a las obras maestras de Alexandre Dumas: fue alternativamente, Aramis, uno de los tres mosqueteros y el enamorado Edmund Dantes devenido Conde de Montecristo. Luego se enfrentó valientemente a un conjunto de catástrofes: a un ataque de abejas asesinas en “El enjambre” (Allen, 1978) y al incendio de un rascacielos en el clásico “El coloso en llamas” (Guillermín, 1974).

Sin embargo, fue en los ochenta cuando su popularidad explotó a nivel planetario a través de dos miniseries basadas en sendos best sellers: como el marinero británico en el Japón medieval de “Shogun” (London, 1980) del escritor James Clavell. Y. sobre todo encarnando a Ralph de Bricassart, un sacerdote que se debatía entre su amor a Dios, su ambición y la pasión amorosa por una mujer en “El pájaro canta hasta morir" (Duke, 1983), la ficción televisiva basada en la novela de Collen Mc Cullough. Estaba tan magnéticamente atractivo ahí, ya cincuentón y aún en la cúspide de su concupiscencia que, hasta la mismísima Bárbara Stanwyck se olvidó la letra mientras acariciaba su torso desnudo en una escena destinada hacerse célebre de la miniserie.

Ser un adolescente cuando “El pájaro canta hasta morir” se emitió por primera vez por televisión y ver al cura Ralph de Bricasart consumando su amor en una cópula loca de esperanza y deseo con Meggie Cleary (Rachel Ward) es uno de los privilegios de no ser joven. En términos personales, Richard Chamberlain en sotana no solo está asociado al despertar de mi sexualidad, a los primeros deseos y delicias onanistas, sino que forjó la imagen del romanticismo y la plenitud. El amor, el erotismo y la dicha eran eso: estar con el ser amado en una isla desierta (de preferencia, la isla imaginaria Matlock Island); bañarse juntos y que el acompasar de las olas en el pleamar se amolde a los movimientos voluptuosos del acto sexual; dejar que la luz anaranjada del crepúsculo ilumine los cuerpos desnudos; tomar vino, mirarse a los ojos y besarse en el plenilunio, todo con la música de fondo de Henry Mancini.

Ya sea como médico, guerrero, marinero, cura, aventurero (en “Las minas del rey Salomón” donde ya pasados los cincuenta gozaba de una juventud eterna) o violento espía amnésico (en la primera versión para la pantalla de Jason Bourne en 1988), su belleza no escapaba al suspiro de varones y mujeres. Pero quizás, el papel que más le haya tocado interpretar fue el de galán heterosexual.

Dejó de interpretarlo recién cuando dejó justamente de ser un galán y sujeto descartable como objeto sexual. En efecto, era prácticamente septuagenario, cuando decidió expresar públicamente su preferencia sexual por los varones en sus memorias: “Shattered Love: A Memoir” (2003). Antes que eso, lo más cercano que estuvo a salir del clóset fue cuando encarnó al compositor ruso gay Piotr Tchaicovsky junto a la épica Glenda Jackson en “La otra cara del amor” (Russel, 1970). O quizás, fue tan elocuente y conmovedor en “El pájaro canta hasta morir” porque su personaje, tal como él en la vida real, se debatió toda su existencia entre su vocación y su deseo erótico,

Como Rock Hudson, Cary Grant, Burt Lancaster, Richard Chamberlain perteneció a una era de Hollywood donde la masculinidad y la heterosexualidad eran obligatorias. Fue un precio que pagó con gusto por el placer de actuar. Sin embargo, llegó a declarar con cierto dejo de melancolía, con cierta nostalgia respecto de las vidas que se pierden viviendo: “Hubiera sido más feliz fuera del armario, siendo libre”. No parece casual que las palabras elegidas por Martín Rabbet, su amante y compañero de vidas desde el rodaje de “Las minas del rey Salomón” donde interpretó al hermano del personaje de Chamberlain- hayan sido: Nuestro amado Richard ya está con los ángeles. Es libre y se eleva hacia sus seres queridos… El amor nunca muerte y nuestro amor está bajo sus alas, impulsándolo hacia su próxima gran aventura”.

Por ser tan cercano a mi vida y porque las experiencias no suelen ser solipsistas me permito mi propia despedida. Me remito a las palabras que Shakespeare le hace decir a Afrodita tras la muerte de Adonís: “Porque con él ha muerto la belleza y muerta la belleza solo queda el negro caos”.