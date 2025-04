"Primero a la ceniza en la batalla./ Yo digo el nombre del desconocido,/ Hombre nomás y grabo en la medalla/ el nombre de la muerte preferido". Raúl González Tuñón.

Enrico en un período favorable de su vida en el que pudo vivir con algún beneficio de sus pasiones, programó una serie de proyecciones con filmes del Instituto Goethe y de la Alianza Francesa de Buenos aires en el Museo Estévez y en el Centro cultural de la ciudad. Era un momento propicio porque había caído la dictadura y la gente podía acceder a los filmes del Neorrealismo Italiano y la Nouvelle Vague y también porque lo permitía la cultura y el criterio de personas como Jorge Riestra y Pedro Sinópoli, que estaban a cargo de dichas instituciones.

La finalidad de este escrito no es comentar la resonancia de dichos proyectos que incluían documentales acerca de grandes artistas como Van Gogh, Hopper, Munch, Kirchner, que fue fundador del grupo artístico Die Brücke, (El Puente) o documentales acerca de los escritores alemanes poco conocidos como Günter Grass o Katharina Hacker.

Tomando un café en su escritorio, Enrico me contó la historia de un policía que estaba destinado al Museo después del robo producido de algunas obras famosas. Insistía en acercarse cada vez que iba, dijo y supe que era un ex combatiente de Malvinas, agregó, que había elegido ser empleado municipal pero ese puesto ya estaba cubierto por otros compañeros. Era la posibilidad que se les otorgaba a los ex combatientes de elegir entre ser empleado municipal o policía. Después de una o dos semanas, contó la horrible experiencia de ver los cuerpos mutilados por las bombas de algunos de sus compañeros y la represalia que ellos tomaron con algunos habitantes de la isla.

La transcripción total del relato de Enrico me es innecesaria ya que basta aludir a lo que ocurre en cualquier guerra cuando los ejércitos ocupan una ciudad.

Los asesinatos y las violaciones para desalentar al enemigo, digamos todo lo que se trata de omitir para mantener sentimientos patrióticos en la gente, dispuesta a jugarse la vida por la patria, cuando en realidad las confrontaciones son siempre por motivos económicos.

Volviendo a su relato, el joven policía le comentó que, al volver, no pudo ver a su madre porque sufría del corazón y que, al no tener noticias suyas, lo habían dado por muerto. Así que su hermano lo alojó durante unas semanas en la casa vecina y él veía a su madre a través de un orificio en una pared lindante, mientras la preparaban para darle la buena noticia.

Finalmente logró reintegrarse a su hogar, pero pasaba muchas noches sin poder conciliar el sueño o con terribles pesadillas y en una oportunidad en que sus compañeros policía lo pasaron a buscar, tomó una escopeta y les disparo porque creyó estar en el campo de combate.

Enrico con su habitual sentido de la disensión, de leer siempre predispuesto a hallar un rasgo inadvertido, hizo un paréntesis y acudió al mito de Aquiles y el propósito de exaltar el valor guerrero para persuadir a los jóvenes. Prefiero el mito de Odiseo expresó, que no quería ir a la guerra y el valor del razonamiento y la inteligencia sobre el valor guerrero, incluso el de Agamenón cuya decisión de atacar a Troya le es revertida con su propia muerte al volver triunfante.

En ese momento de su comentario hizo una pausa, eso sí, enfatizó: Agamenón, como Alejandro, incluso el mismo Darío, iban al frente de sus ejércitos. Hoy nadie que decida la guerra se juega la vida en esa guerra.

Galtieri alentaba desde un balcón a las masas que esperaban con ansia los partidos del mundial de fútbol. Las ilusiones del patriotismo no tienen termino, dijo uno de nuestros escritores y es verdad, son siempre los jóvenes quienes mueren y preferentemente de las clases más humildes.

Después de una pausa prolongada agregó: ¡Qué ironía! te estoy contando una historia de un joven que está muerto y ni siquiera recuerdo su nombre.

Sorprendido tontamente, como si la trasmisión de la palabra de otro que había sobrevivido a la guerra hubiese asegurado que su vida continuaba, pregunté: ¿Murió?

En realidad, dijo Enrico, es como el silogismo categórico de Aristóteles. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. La primera premisa no la podemos demostrar porque para probarla deberían morir todos los hombres. Segundo, Sócrates no es una incógnita, no es una x puesto que ese nombre evoca todas las propiedades que lo han definido.

Pero bueno, eso no importa más que a la lógica, pero la verdad es que no murió por ser mortal puesto que decidió su muerte. No es lo mismo morir que tomar deliberadamente una copa con cicuta… o tomar una granada, abrir el baúl de un auto y meterse adentro y volar en mil pedazos como ocurrió con el joven policía. De eso me enteré, unos años después, por mi amigo que era abogado de la policía, agregó.

Después de enterarme soñé durante muchas noches que se había acercado para pedirme ayuda y yo no había sabido escucharlo. Muchas veces me había repetido no sólo lo que le costaba ver morir a un compañero, sino lo difícil que es matar a otro que uno no conoce y que tal vez, en otras circunstancias se hubiese enterado de que tal vez se parecía a él o tenía hijos, hermanos o hubiesen podido ser amigos. No es un juego de niños jugando a los cowboys y los indios…

Salí de la casa de Enrico y me quedé pensando en lo que me había comentado, en el reverso de una historia atenuada, apaciguada tras el olvido que suele ser encubierto por el recuerdo. Máxime en estos tiempos, donde la palabra oral transcurre en un continuo unidireccional que deslizan las palabras de los políticos, es decir una palabra que no admite mayores interrupciones ni preguntas.

Salvo la de sus cómplices y la mediocridad de los medios televisivos que tematizan relatos de antemano pactado por las corporaciones dueñas de esos mismos medios. Espero por nuestros destinos que no sean todos…y sigo creyendo que en algún momento despertaremos, pero entretanto, sentí la necesidad de llegar hasta el cenotafio en el parque Central que consta de 649 nombres de los caídos en Malvinas.

Inmediatamente sentí el efecto de lo que Enrico me narró, el poder del espacio en el imaginario de los hombres y el del nombre que lo circunscribe, desalojando al puro desamparo a todos aquellos que no están porque sucumbieron al poder destructor de sus efectos.