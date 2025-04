Se estrenó un nuevo capítulo de la serie "Lo que Milei quiso decir fue...", en la que sus funcionarios, periodistas amigos y demás colaboradores intentan justificar los dichos del presidente Javier Milei de las maneras más ingeniosas. En este caso, el turno fue de Patricia Bullrich, que en declaraciones radiales intentó quitarle peso a las afirmaciones del jefe de Estado argentino en las que desconoció el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y avaló el derecho a la autodeterminación de los kelpers. "Lo que dijo fue un concepto", argumentó la ministra de Seguridad.

"Me parece que lo dijo en un sentido de ejemplaridad, no lo dijo en un sentido de que esta es la política internacional del Gobierno", sostuvo la Ministra este jueves. Triándose arriba de la granada, Bullrich fue por más y aseguró: " En realidad era para la tribuna , por decirlo de alguna manera. Lo que dijo no tuvo que ver con un concepto de autodeterminación o no, lo que dijo fue que a la Argentina van a querer venir todos cuando sea una gran potencia".

"Lo que hace el Presidente es decir que la discusión que tenemos respecto a qué va a pasar, no ha tenido avances de ningún tipo, al revés, ha tenido hasta retrocesos. Si la Argentina es un país con bienestar, con trabajo, con buenos sueldos, con seguridad, la gente va a querer venir y ahí también los que habitan las Malvinas", insistió, avalando nuevamente el derecho de autodeterminación de los kelpers.

Según la titular de la cartera de Seguridad, "hasta ahora gritamos, gritamos, gritamos, pero solo se consiguieron cosas cuando se avanzó concretamente sobre propuestas. En la década del 90, pero también antes de las Malvinas, la Argentina estaba bastante avanzada en las negociaciones con Inglaterra para lograr un estatus especial de las Malvinas", sentenció.



Milei reconoció la autodeterminación de los kelpers

En un acto cerrado realizado en la Plaza San Martín del barrio de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, al que no pudieron acceder cientos de excombatientes, Javier Milei dio un discurso con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario por los caídos en la Guerra de Malvinas. La exposición fue corta, pero en pocos minutos llegó a cuestionar las políticas argentinas de reclamo sobre el archipiélago realizadas durante las últimas décadas.

Incluso se animó a desear que los "malvinenses quieran votarnos y ser argentinos”, a contramano de la histórica estrategia diplomática del Estado argentino. “Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, sostuvo Milei.

Milei reclamó la soberanía sobre las islas, pero en ningún momento condenó la presencia británica ni exigió la devolución del territorio nacional ni se refirió al invasor como tal. “Quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas”, llegó a espetar.

La política del Gobierno de Milei sobre Malvinas



La agenda ultraconservadora del Gobierno y sus constantes ataques a países que solían ser aliados en la causa y votar a favor de Argentina en la ONU, han provocado que esas naciones disminuyan su nivel de apoyo. Por ejemplo, por primera vez desde su creación la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) no apoyó como grupo regional a la Argentina. Lo mismo sucedió con el Mercosur.



En febrero de 2024, tras reunirse con Milei en el FMI, el entonces secretario de Estado para Asuntos Exteriores británico, David Cameron, viajó a las Islas Malvinas y aseguró que "serán británicas para siempre". Fue la primera visita de una figura política relevante de la diplomacia británica en los últimos 30 años. Milei definió al encuentro con Cameron como "excelente y cordial" y el Gobierno no emitió ni un comunicado en repudio de su presencia en las Islas.

En marzo, tan solo un mes después, el Reino Unido decidió de forma unilateral extender su control sobre zonas marítimas de las Islas Malvinas, en las que prohibieron la navegación y la pesca. Se trata de 166 mil km2 que se sumaron a los 283 mil km2 sobre los que ya regía la exclusión, luego de que en 2012 las autoridades británicas forzaran la creación de un Area Marítima Protegida (AMP). Mientras tanto, la entonces canciller Diana Mondino agredía por redes sociales a la diputada Natalia Zaracho.

En octubre, la propia Cancillería emitió un comunicado en el que llamaba "Falklands" a las Islas Malvinas. Mondino dijo que el comunicado "era falso", aunque luego se desdijo al calificarlo como "una versión maliciosa" y, al igual que Milei, acusó a "la ideología de izquierda".

