FOTOS: Alejandra Morasano y Cecilia Salas

TEXTOS: Sergio Sánchez





► FONSO Y LAS PARITARIAS x Alejandra Morasano





► KOINO YOKAN x Cecilia Salas





► DANTE SPINETTA x Alejandra Morasano





► BARCO x Cecilia Salas





► LOS CAFRES x Alejandra Morasano





► DOPPEL GANGS x Cecilia Salas + Sergio Sánchez

En la piel Doppel Gangs, Simón Saieg despliega en una mezcla de rap con autotune, pop de pista y electropop oscuro. "Esta canción es para todos los desaparecidos en dictadura, especialmente para mi tía Olga", dijo el cantante, compositor y productor mendocino antes de Dónde estás.





► EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO x Alejandra Morasano + Sergio Sánchez

Mi próximo movimiento, Chica de oro y Ahora imagino cosas le alcanzaron a la banda platense para desatar uno de los primeros pogos de la jornada festivalera. "Gracias por acercarse a este escenario en esta tarde de otoño tan hermosa", celebró el Chango, siempre corto de palabras, pero con la sonrisa bien dispuesta.





► GAUCHITO CLUB x Cecilia Salas + Sergio Sánchez

¿Cómo resistirse a una buena dosis de cumbia, rap, funk, reggae, rock y canción mendocina? Eso es lo que ofrecen en cada celebración en vivo los Gauchito Club, una banda experta en provocar el baile y el canto colectivo. La tarde empezaba a caer en Tecnópolis y los mendocinos entregaban todo su flow con La pibita, viraban al soul en Movimiento astral y cerraban a todo cumbia con Onliyu.





► 107 FAUNOS x Alejandra Morasano





► CONOCIENDO RUSIA x Cecilia Salas + Sergio Sánchez

Con antejos de sol y campera negra, el Ruso Sujatovich demostró una vez más que su búsqueda apunta directo a la tradición del rock argentino. Especialista en construir melodías gancheras, el cantante y compositor abrió su caja de herramientas y regaló canciones hiteras como Tu encanto, Loco en el desierto, 30 años y ese tango-rock llamado Cabildo y Juramento. "Cuando me dicen rock nacional pienso en esta canción", dijo el Ruso y se lanzó con una potente versión de Rezo por vos, de Spinetta y Charly García.





► SILVESTRE Y LA NARANJA x Sergio Sánchez

A días de lanzar su nuevo disco, Alterego, Silvestre y la Naranja aprovechó el festival para adelantar una nueva canción, Invencibles. La banda de pop liderada por el cantante Justo FM reunió una buena cantidad de público en el escenario PopArt pese a que, en el principal, los Cadillacs concentraban todas las miradas. Después de la liviana Sos todo lo que está bien, el vocalista se puso a bailar y se ganó algunos suspiros. El festival comenzaba a despedirse pero la banda de zona norte lograba que el público tuviera energías para cantar todos juntos El instinto.





► HOMENAJE A SERU GIRAN x Alejandra Morasano





► HOMENAJE A ROSARIO BLEFARI x Cecilia Salas + Sergio Sánchez

"No era una tarea fácil pero por suerte me acompañaron grandes músicos y amigos", agradeció Nina Suárez, hija de Rosario Bléfari, sobre el final del homenaje a su madre, que incluyó canciones de Suárez, Sué Mon Mont y su obra solista. Con voz enérgica, perfil bajo y mucha soltura, Nina se lució con versiones de Entre la multitud y Diferencias.





► MI AMIGO INVENCIBLE x Alejandra Morasano + Sergio Sánchez

“Antes de salir pensábamos que íbamos a tocar para nadie”, confesó Mariano Di Césare ante las cien personas que se acercaron al espacio Geiser mientras comenzaba el show de Los Cadillacs, a 500 metros. Con una puesta psicodélica y un sonido cercano al britpop, la banda mendocina recorrió sus pequeños hits, como Impecable, Desayuno continental, Edmundo año cero y Máquina de tiempo.





► LOS FABULOSOS CADILLACS x Cecilia Salas





► LAS PASTILLAS DEL ABUELO x Alejandra Morasano + Cecilia Salas

El rock de estadio, aguante y banderas tuvo en la grilla del Día 2 a uno de sus mejores representantes: Las Pastillas del Abuelo. Envuelto en una bandera argentina, el cantante Piti Fernández hizo cantar a los fanáticos clásicos como Tantas escaleras, El ratón y Ojos de dragón!, y dejó el escenario caliente para la llegada de Los Ratones. Un grupito de pibes bañados en sudor hacía flamear un trapo del barrio de Caraza con los logos de La Renga, Los Gardelitos y Los Piojos, banda que está de regreso y cerrará la última noche del Quilmes.





► RATONES PARANOICOS x Alejandra Morasano + Sergio Sánchez

Apurados por el reloj y la amenaza de lluvia, Los Ratones Paranoicos entregaron un show contundente y sin distracciones. Una clase de rock and roll que no esquivó ningún hit: Ceremonia, Ya morí (con Piti Fernández), Isabel, Sucia estrella, La nave, Rock del pedazo, Vicio, Enlace, Rock del gato, Cowboy y Sigue girando. "¡Viva el rock and roll, viva la virgen y viva Argentina!", arengó Juanse antes de coronar la segunda noche del Quilmes Rock con Para siempre.









