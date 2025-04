Tras la firma del memorando de entendimiente entre el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá y la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, el presidente panameño, José Raúl Mulino, reiteró que las "bases militares extranjeras son inaceptables" dentro del territorio panameño.

Aclaró que el acuerdo tuvo al menos cuatro versiones que fueron devueltas por el Gobierno panameño, pues debían ser eliminados conceptos sobre presencia militar permanente, de bases militares extranjeras y de cesión de territorio. "Eso sí es inaceptable", indicó Mulino.

El Canal

Las declaraciones de Mulino se dieron en el marco de su gira oficial por Perú, donde fue condecorado con la orden Simón Bolívar por el Parlamento Andino como parte de los preparativos hacia el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá en 2026.

El presidente insistió que el "Canal de Panamá es y seguirá siendo panameño", de acuerdo con un comunicado de la Presidencia.

"Por 100 años casi, luchamos fuerte por lograr nuestra plena independencia, territorial y del Canal de Panamá. Luego de la visita ayer y antes de ayer del secretario de Defensa de Estados Unidos (Pete Hegseth) a Panamá, nos costó mucho imponer el criterio de la soberanía panameña en nuestro territorio y el Canal de Panamá", dijo.

"Panamá sigue trabajando con el mundo en beneficio del mundo a través de su Canal, y créanme que ese Canal es y seguirá siendo panameño", puntualizó.

Qué dice el acuerdo de seguridad entre Panamá y Estados Unidos

El Gobierno de Panamá publicó este jueves el acuerdo en materia de seguridad firmado con EE.UU. que amplía la presencia militar estadounidense de carácter temporal en territorio panameño y descarta la instalación de bases castrenses de ese país.



El documento de 22 puntos, suscrito el miércoles en el marco de una visita a Panamá del secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, fue difundido por la Cancillería panameña, que también publicó un "análisis detallado del memorando de entendimiento "relativo a las actividades cooperativas en materia de seguridad en Panamá".



"No se lesiona la soberanía (...) Específicamente establece que todas las instalaciones de seguridad en territorio panameño, incluidas las ubicaciones autorizadas para actividades conjuntas, seguirán siendo instalaciones panameñas", indica la Cancillería en su análisis.



El acuerdo, sostiene la cartera de Exteriores, "permite la presencia temporal de personal y contratistas estadounidenses para actividades como entrenamiento, ejercicios y cooperación en seguridad, pero no contempla la instalación de bases militares permanentes".



Por personal de EE.UU. se entiende el Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas organizaciones que lo conforman, toda la propiedad del Departamento de Defensa de EE.UU. presente en territorio de la República de Panamá, y el personal civil y militar de dicho departamento", indica el Anexo B definiciones del memorando.



El documento oficial incluye fotos de las instalaciones de seguridad panameñas con la demarcación de las 'zonas de emplazamiento autorizado y las zonas designadas'.



El memorando de entendimiento "puede ser terminado unilateralmente por Panamá notificando" a EE.UU. "con 6 meses de antelación", señala el análisis de la Cancillería, que también entrega una relación de todos los acuerdos, convenios, arreglos y memorandos de entendimiento firmados por Panamá y EE.UU. desde 1990.



En Panamá, un país que solo cuenta con policías especializadas pues abolió su Ejército en 1990 tras la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989, no existen bases militares de EE.UU. en razón de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, de los que forma parte el Tratado de Neutralidad



Los Tratados establecieron la transferencia a Panamá el 31 de diciembre de 1999 del Canal, que EE.UU. construyó en el siglo pasado y explotó durante más de 80 años. También la extinción de la llamada zona del canal, donde estaban asentadas las tropas estadounidenses.