Una persona en situación de calle falleció durante el fin de semana y otra fue internada de urgencia por un cuadro de tuberculosis. Los dos casos ocurrieron en la zona de Costanera Sur: el primero --la causa de muerte aún no se informó-- en las inmediaciones del Centro de Inclusión Social (CIS) ubicado allí, mientras que el cuadro de tuberculosis se produjo dentro del parador. Pese a la escasa distancia entre los hechos, desde el GCBA afirman que los casos no tienen relación y aseguran que el parador ya volvió a su "normal funcionamiento" luego de estar cerrado y aislado por esa causa durante todo el fin de semana.

Las primeras informaciones que surgieron este lunes desde los grupos de Whatsapp de las organizaciones que trabajan con personas sin hogar eran alarmantes: hablaban de dos fallecidos dentro del parador por un posible brote. "En este momento están haciendo controles de PPD por tuberculosis", decía el mensaje difundido a la prensa por la organización Amigos en el Camino, que alertaba que una de las muertes había ocurrido "en la puerta del Costanera" y denunciaba que "el SAME no quiso atender en primera instancia y cuando volvieron a llamar al móvil ya había fallecido".

Página 12 pudo confirmar el fallecimiento de esa persona en las inmediaciones del CIS. Murió en la calle en las primeras horas de la tarde, cuando el parador ya estaba cerrado, aislado y sin permitir ingresos por el cuadro de tuberculosis detectado a fines de la semana pasada. Según fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la persona murió cuando "estaba siendo atendida por la policía mientras esperaba la ambulancia del SAME". Este diario consultó a fuentes policiales sobre el parte de fallecimiento de la persona, cuya identidad, género, edad y causa de muerte aún no se informó, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.

Desde Desarrollo, en tanto, aseguran que los casos no tienen relación entre sí. Confirman que efectivamente se constató un cuadro de tuberculosis dentro del parador a fines de la semana pasada, pero que no tiene que ver con el fallecimiento de la otra persona. "No tenemos ningún caso de muerte por tuberculosis", afirman. Sobre la enfermedad, sostienen que, tras constatar los primeros síntomas, la persona "fue trasladada e internada en el Hospital Muñiz donde se confirmó el diagnóstico de tuberculosis". Desde el Ministerio de Salud, por su parte, confirmaron a Página 12 que la persona, de la que tampoco se brindó información sobre su identidad, está internada en el Muñiz: "El paciente está estable", dijeron sobre su estado.

Este diario pudo confirmar también que el CIS estuvo cerrado durante el fin de semana e incluso hasta la mañana del lunes. Desde el GCBA hablan de un "protocolo preventivo de aislamiento" que se activó en el lugar tras la confirmación del diagnóstico en el Muñiz "no permitiendo más ingresos hasta realizar los controles médicos correspondientes". Los controles efectivamente se hicieron el lunes por la mañana y, según la información oficial, "al no identificar cuadros de gravedad en ninguna de las personas que se encontraban allí se estableció el normal funcionamiento del lugar". Desde las organizaciones sostienen, por su lado, que todavía no recibieron información oficial sobre la situación del parador.

Los casos se producen en el marco de un aumento generalizado de la población en situación de calle en todo el país. En la Ciudad, por caso, los números vienen marcando ese crecimiento en los últimos años. Así lo indican las últimas cifras del Relevamiento de personas en situación de calle publicadas por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño, que indica que a noviembre del año pasado eran 4049 las personas que estaban en esa situación, un 23 por ciento más que en el mismo mes de 2023, cuando la cifra había cerrado en 3286. En 2022, en tanto, el número superaba las 2600 personas.

Según el último relevamiento, casi el 70 por ciento de las personas estaban alojadas en paradores al momento del censo, mientras que el resto directamente estaba en la calle. Desde Desarrollo aseguran que la proporción de gente que va a los paradores creció entre abril --mes de la anterior medición-- y noviembre de 2024, cuando eran aproximadamente el 63 por ciento del total.

Los números oficiales son cuestionados históricamente por las organizaciones, que critican la metodología empleada para los relevamientos por tender a mostrar una subrepresentación en la población en calle. Aseguran, por ejemplo, que se realizan en una sola noche cuando las características fluctuantes de la vida de las personas sin techo, que están en constante movimiento, hacen necesarias varias recorridas.

Como contraparte han realizado distintos censos populares que, aseguran, muestran los números reales. El último formó parte del Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCalle) de fines de 2023, realizado durante cuatro noches, que arrojó que había 8028 personas en esa situación en la ciudad, por encima incluso de los números publicados en el censo nacional de 2022. Antes, en 2017 y 2019, las organizaciones realizaron el Censo Popular de Personas en Situación de Calle que, en su última edición, había arrojado el número de 7.251 de gente sin techo.