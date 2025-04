Si bien en todo Alberdi era conocido como “ la momia”, nunca supe su nombre verdadero. Posiblemente él tampoco conoció el mío. La mayoría de las charlas callejeras carecen de prefacios. Compraba el diario solamente los días domingos, más no dejaba de leer los titulares en voz alta cada vez que se detenía frente al kiosco en su paso obligado hacia sus caminatas diarias por la Costanera, luciendo moderna ropa deportiva junto a una infaltable botella de plástico colgada en la cintura cual cantimplora necesaria para la hidratación.

Una mañana quise saber cuántos kilómetros recorría en cada jornada, me contestó con la descripción detallada de su trayecto rutinario, el mismo comenzaba frente a la cancha de Central, costeaba el río hasta el "monumento a la sensación" y regresaba a su casa subiendo por la bajada Gallo. Como todo buen rosarino le pedí información sobre la ubicación de dicho monolito del que no tenía conocimiento alguno. El caminante fue terminante al nombrar la conexión “Nuestra señora del Rosario” como respuesta. Mi sorpresa ante lo inesperado de su contestación lo obligó a tomarse un tiempo extra para explicarme que la ciudad estaba atravesada por miles de puentes invisibles construidos por pensamientos propios de los enamorados, desafiando distancias y circunstancias. En este caso, se trata de un símbolo palpable, un homenaje a la unión de dos mujeres, Rosario y Victoria, tendido sobre la vida en tiempo de agua.

A partir de aquél día comencé a esperarlo ansiosamente, nunca dejaron de sorprenderme sus genuinas ocurrencias que me alejaban de la mediocridad del discurso de aquellos que son hablados por los medios de comunicación que consumen. Autorizado por la confianza, alguna vez me atreví a preguntarle por el origen de su apodo. Me confesó que prácticamente fue él mismo quien se lo había tatuado en la frente la tarde, en la que imitando a un personaje de titanes en el ring, se escondió en un armario de un salón de la Técnica dos, con tal mala suerte que el maestro Grande abrió la puerta del sarcófago para luego, acorde con su irónica crueldad, obligarlo a escribir diez veces en el pizarrón “yo soy la momia negra”.

Dicho alias cruzó los límites de la escuela, reemplazó a su documento, propagó su fama, más no pudo resistir a la erosión del paso del tiempo, quedando reducido a dos palabras. Los dos años de colimba en la Marina, despertaron su verdadera vocación, guardavidas y profesor de natación en varios clubes de la zona fue su principal actividad laboral, de la cual ya estaba retirado. Durante su vida pasiva sólo se acercaba al río para pescar palabras. Parado en la orilla de su alma, encarnando anzuelos de paciencia con distintos estados de ánimo, pasaba horas esperando el pique de distintas especies, los verbos, me enseñó, son los dorados del Paraná, sustantivos, los sábalos y las bogas, adjetivaban el paisaje costero. Todo el palabrerío recogido lo preparaba para la cena, según secretas recetas, en prosa, poesía o décimas.

En una oportunidad le solicité que me explicara, según su criterio, la versión literaria de la "Vieja del agua", recuerdo que no dudó ni un instante en citar al adverbio nunca, término al que había escuchado en varias ocasiones pero una sola vez lo había sentido como un balazo disparado desde la boca del pediatra que atendía a su hija, la noche que le preguntó cuándo iba a sanar su paciente. Desde aquel momento siente crecer sin parar una laguna dentro de su pecho que va inundado todo terreno fértil para el cultivo de otros sentimientos.

Cada mañana, me confesó el pescador, al agacharse para calzarse, puede ver la carita de su bien perdido sobre los cordones de sus zapatillas. Llovía con sol la última vez que lo vi. El recolector de letras escaló la barranca por la Puccio únicamente para compartir su día de suerte conmigo. Con ojos tan llenos de fulgor como vacía traía su botella, me contó con detalles su experiencia. Si bien en plena temporada de sardinas es común que las palabras acostumbren a viajar en cardúmenes, era la primera vez que había extraído con su medio mundo, una estrofa completa de un poema que creía olvidado. Antes de continuar su camino me recitó con voz aguardentosa estos versos mojados de Octavio Paz: “Entre lo que veo y digo/ entre lo que digo y callo/ entre lo que callo y sueño/ entre lo que sueño y olvido/…la poesía “.

Cuando su ausencia comenzaba a preocuparme me vine a enterar de rebote, mientras boyaba en el bar Life, de la noticia no deseada. En horas del desayuno, un archipiélago de mesas de madera flotan sobre un océano de soledad, los náufragos no necesitan de puente alguno para comunicarse, lo consiguen alzando la voz. “Pajarito“ Gauna, vendedor callejero de saumerios, arrojó una pregunta al voleo desde el fondo del olvido, “Al final…¿nadie sabe de qué murió?”. El Negro Acosta, hombre de varios oficios, pegado a su ventana preferida, sin dejar de observar la calle con mirada de fumador, dijo lo suyo: “Imposible saberlo…no creía en los médicos…no se hizo un análisis en su puta vida”.

Un parroquiano oscuro, portador de una sonrisa falsa y lentes negros, de notable parecido a Isaac Rojas, se animó a narrar la causa de la defunción desde la cima de su soberbia: “De cirrosis murió. ¿De qué va a morir? Ningún hígado se aguanta una petaca de ginebra en ayunas todos los días“.

Estuve a punto de dar mi opinión, pero frené mis palabras justo al borde de la lengua. Creo que hice bien. Es poco creíble mi versión del guardavidas ahogado, a pesar de que todos somos momias a la hora de nadar en un mar de penas.

