No habrá jedis tirando máximas, tampoco sables láser, un texto monumental a disolverse en el espacio, ni un Skywalker haciendo de las suyas y, sin embargo, Andor ha logrado erigirse como uno de los productos más nobles dentro de la franquicia de George Lucas. Posiblemente, el único verdaderamente rescatable en su faceta seriada junto a The Mandalorian. La producción creada por Tony Gilroy, coguionista de Rogue One (Gareth Edwards; 2016), tiene como protagonista a uno de los personajes secundarios de aquel spinoff para la gran pantalla que se corrió un poco del deber ser dentro de esa “galaxia muy muy lejana”. Como si fuera un bastardo con ADN muy reconocible, el subtítulo de la película era el de “una historia de Star Wars”. Básicamente, se trataba de un relato de espías y guerrilla ultracósmica, y esos rasgos se mantienen en la segunda temporada de la entrega a estrenarse mañana por Disney+.

A esta altura, su protagonista (Diego Luna) ya dejó atrás su faceta de ladrón cínico para asumir su rol como un rebelde capaz de cometer objetivos suicidas. Ahí está robándose un caza estelar al comienzo del primer episodio. “El imperio no va a ganar”, lanza antes de entablar una batalla en una plataforma Sienar. Amén de su título, la propuesta asume un verdadero carácter coral a partir de las peripecias de viejos conocidos en varios rincones del universo. Por un lado, está Bix Caleen (Adria Arjona), la mecánica y pareja de Cassian Andor, escondida en una locación agrícola. Luthen Rael (Stellan Skarsgård), sigue con su juego a dos bandas y varias identidades. No por nada a este subrepticio sujeto lo han descrito como un Palpatine del lado del bien. En esta orbe de diplomacia plomiza y acciones clandestinas también se anota la senadora Mon Mothma (Genevieve O'Reilly). Muy afín a lo que propuso Rogue One, la serie sigue mantiene las coordenadas de drama bélico y (dobles) agentes, como si Los 12 del patíbulo se llevara a cabo en una liga interplanetaria.

“Los movimientos revolucionarios están sucediendo espontáneamente por toda la galaxia. Cómo se unen estos elementos es el tema de nuestra historia”, dijo su máximo responsable. Un detalle de la narrativa es que abarca un total de cuatro años en su docena de capítulos. Ergo, cada tres episodios cambia el almanaque argumental de las acciones. Otro punto atractivo de la propuesta es que los riesgos, las traiciones, la desconfianza y los sacrificios también funcionan para aquellos que están bajo las órdenes del Emperador. Sean Syril Karn (Kyle Soller), obsesionado con atrapar a Andor por buenos motivos, o Dedra Meero (Denise Gough), una villana tan competente como estricta que ya escaló muy alto. También debe tenerse en cuenta la vuelta de Orson Krennic (Ben Mendelsohn), el artífice de la Estrella de la Muerte en Rogue One. Perverso y volátil, en esta temporada el desarrollador está obsesionado con extraer una fuente de energía de un planeta Ghorman.

Todo ello es tan cierto como que el héroe colectivo de Andor se ancla en un soldado, piloto, espía con pasta para convertirse en un líder. Su periplo se resuelve en una ficción que temática y estilísticamente funciona como un parlante subwoofer. Es grave, hipnótica y con una frecuencia inmersiva en la que sus ondas parecen enraizarse. Aunque, de tanto en tanto, la impericia de los stormtroopers nos recuerde que estamos en Star Wars.

Programados

* De presidiario a investigador de incendios. En eso anda Taron Egerton, que luego de protagonizar Black Bird volverá a tener lugar en Apple TV+ con Humo. En el drama criminal encarna a un hombre detrás de dos pirómanos en serie. La producción, basada en un hecho real, fue creada y escrita por Dennis Lehane, el mismo autor de Río místico, Gone Baby Gone y Shutter Island. Su estreno será el próximo 27 de junio.

* Max estrenará la tercera temporada de La edad dorada en junio. Concebida por Julian Fellowes (Downton Abbey), el drama histórico presenta los conflictos de clase -y entre clases- de la alta alcurnia con los nuevos ricos, de los advenedizos y de los pobretones que trabajan para aquellos. Muy parecida a su obra más reconocida pero situada en la Nueva York de finales del siglo XIX. Y con una matriarca que has de temer, Bertha Russell (Carrie Coon). La mujer tiene la mira puesta en una conquista que podría llevar a su familia a un nuevo nivel, mientras su esposo (Morgan Spector) arriesga todo en una jugada que podría revolucionar la industria ferroviaria… o llevarlo a la ruina.

* El próximo 2 de mayo, AMC estrenará la nueva temporada de The Ar. Situada dentro de un siglo en el futuro, sigue la historia de una tripulación que debe procurar la supervivencia de la raza humana. Apocalipsis espacial, te invoco.

El personaje

Arlette de Travesuras de la niña mala (Macarena Achaga). La serie, basada en la novela de Mario Vargas Llosa, sigue a Ricardo Somocurcio, un rutinario joven de clase acomodada que se enamora de una joven con varias identidades. Lily, la chilenita, Arlette, es una mujer inconformista y aventurera que marcará a fuego el corazón del protagonista. A la “manic pixie dream girl” del autor peruano ya se la puede ver por Flow.