El Vaticano confirmó este martes que el funeral del papa Francisco se celebrará el sábado 26 de abril a las 10 (hora de Italia) en la plaza de San Pedro. La ceremonia, a la que está previsto que asistan Jefes de Estado de todo el mundo, será presidida por el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re.

Al finalizar la ceremonia, el féretro será trasladado a la basílica de Santa María la Mayor para ser enterrado, de acuerdo al deseo que Francisco expresó en su testamento.

La despedida de los fieles, a partir de este miércoles en la Basílica del Vaticano

Por otra parte, se informó que este miércoles el féretro será trasladado a la basílica vaticana para recibir el homenaje de los fieles. Mañana, tras un momento de oración, presidido por el carmarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, comenzará "la traslación" del cuerpo.

La procesión pasará por la plaza Santa Marta y la plaza de los Protomartires Romanos y desde el Arco de las Campanas saldrá a la plaza de San Pedro y entrará en la Basílica Vaticana por la puerta central.

Después en el Altar de la Confesión, bajo el baldaquino, el cardenal camarlengo presidirá la Liturgia de la Palabra, al final de la cual comenzará la visita de los fieles.



Aún no se determinó por cuanto tiempo será expuesto el cuerpo de Francisco, que hizo algunos cambios en las reglas de los funerales a los pontífices, como se lee en la nueva edición del 'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis'.



El cuerpo del Papa fue depositado en un único ataúd de madera con el interior de zinc y se expondrá directamente en el féretro abierto, pero no en un catafalco como había sido hasta ahora y tampoco se colocará el báculo papal durante esta exposición.



Por último, Francisco eliminó la tradición de enterrar a los papas en tres ataúdes: "uno de ciprés, un segundo de plomo y un tercero de roble y otro de madera”.



Tras el funeral, el féretro será trasladado inmediatamente a la basílica de Santa María la Mayor como dejó escrito Francisco para la tumulación.



"Solicito que mi sepulcro sea preparado en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina (Capilla de la Salus Populi Romani) y la Capilla Sforza de la citada Basílica Papal", indicó en su testamento.



Con respecto al sepulcro, el Papa escribió: "debe estar en la tierra; sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus".





