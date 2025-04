"Sinceramente salí con la idea de que fuimos invitados a una reunión donde ya estaban las decisiones tomadas. Eso fue lo que me generó la reunión, más allá de la amabilidad, más allá del respeto con el que transitamos la misma. Un respeto mutuo no solamente de Juan (Monteverde) y de quien les habla hacia (el ministro de Gobierno, Fabián) Bastía y hacia el propio gobernador (Maximiliano Pullaro), sino también el de ellos hacia nosotros, pero sinceramente al momento de escucharnos me pareció que nuestras posturas, nuestras ideas no fueron totalmente escuchadas o si fueron escuchadas no fueron tenidas en cuenta". (Declaraciones a Radio Sí98.9 del presidente del Partido Justicialista, Guillermo Cornaglia sobre el encuentro con el gobierno para acordar una fecha para que se reúna la Convención Constituyente).