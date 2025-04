Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, anunció que se tomará licencia en su cargo tras la filtración de videos en los que se lo ve recibir una coima y en los que reconoce pagarle entradas de manera irregular a la barrabrava. El dirigente sostuvo su inocencia y aseguró que se presentará ante la Justicia.

Moretti se toma licencia

"Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana (este miércoles) tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro", comienza el mensaje que Marcelo Moretti publicó en sus redes sociales.





"Me presentaré a primera hora tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal de Ética y disciplina del club para demostrar mi absoluta inocencia. Esta licencia la tomo con el fin que la justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia. San Lorenzo está por encima de todo y de todos", cerró.



Coima y dinero para la barrabravas, las filtraciones

En los videos publicados por el programa Telenueve Denuncia, Moretti recibe una coima de 25 mil dólares de una mujer que le pide que fichen a su hijo para jugar en las divisiones inferiores del club. En las imágenes se puede ver al ahora presidente en licencia del club recibir el dinero en efectivo y guardárselo en su saco.





A su lado se encontraba Francisco Sánchez Gamino, funcionario de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos, que depende de la Jefatura de Gabinete, que tras la explosión del escándalo fue despedido por parte del gobierno nacional. "Muy sacrificado", llega a comentar Sánchez Gamino con relación a las cosas de las que un joven se tiene que privar en su afán de ser futbolista.

Además, en otros fragmentos dados a conocer el martes, Moretti reconoce que le paga entradas y pasajes a la barrabrava. "Y a la barrabrava le pagamos 30 pasajes por afuera, no queremos que viajen con nosotros", sostiene. En el video se oye que el dirigente se refiere a un viaje a Quito, lo que por las fechas permite inferir que habla sobre el partido que San Lorenzo jugó como visitante ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2024.





"Fue una donación": la respuesta de Moretti

"¿Cómo voy a renunciar? Jamás voy a renunciar, con todo lo que trabajé, con todo lo que hice en el club y todo el dinero que tenemos metido yo y el vicepresidente (Navarro) y la, gente que nos acompañó. Es imposible, aparte San Lorenzo está bien" dijo Moretti este martes por la noche en Tyc Sports.



"Hace un año que me están extorsionando con estos videos, me voy a presentar en la Justicia. Nunca recibí una coima, hay gente de la política que me quiere hacer una cama", agregó, a contramano de lo que las imágenes difundidas muestran de manera explícita.





"Voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencia y administración infiel. Me voy a presentar a derecho ante un juez porque no tengo nada de vinculo ni nada que ver en este caso. La plata que se vio ayer apenas la recibí y se fue esta gente, la ingresé a tesorería. No es una coima, es una donación porque el dinero entró al club", añadió Moretti.

