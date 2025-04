Beijing- Sun Junmin, vicepresidente ejecutivo del Comité Organizador del BJIFF ha dado por inaugurado el festival de cine de primavera en Beijing. En esta ocasión, Suiza es el país invitado de honor, representado en el evento por su embajador en China, Jūrg Burri, junto a una delegación de cineastas, productores y representantes de la industria cinematográfica. Sun destacó el papel fundamental de Beijing en el desarrollo del cine chino, tanto por ser la ciudad principal de los festivales como por ser un centro de innovación. Bajo el lema “Nuevas formas de luz y sombras, una belleza compartida en armonía“ se reafirma como uno de los grandes eventos del año. Destacó los recursos creativos y tecnología, y su importancia para fomentar el talento y el avance de la industria cinematográfica. Fan Yun, subdirector de redacción de China Media Group, también pronunció un discurso, junto con el embajador de Suiza en China, Juerg Burri, en representación del país invitado de honor de este año. Fan destacó que 2025 marca el 120 º aniversario del cine chino. Desde la primera película china, "La montaña Dingjun" dirigida por Ren Jingfeng en 1905, la industria ha evolucionado significativamente. Por medio de China Media Group se seguirá impulsando el futuro del cine local y a través de cooperación y alianzas globales. Algunas estadísticas son claves para la producción del cine en China. Este año, los Premios Tiantan, la principal sección competitiva del festival, recibieron un récord de inscripciones de ciento tres países y regiones, un aumento del 18,9 % con respecto al año pasado. La importancia del festival a nivel internacional es impresionante y quince películas fueron preseleccionadas con un jurado internacional de siete miembros que reúne un sector representativo del talento cinematográfico mundial, incluido el director británico David Yates, el actor chino Ni Ni, el director finlandés Teemu Nikki, el director y actor suizo Vincent Perez y el director artístico de Hong Kong Tim Yip. En esta edición las principales películas que compiten son: "Better Me, Better You" de Hao Ming y Li Peiran, "Deep in the Mountains" de Li Yongyi y "Trapped" de Zhang Qi, todas de China, y "Apollon by Day Athena by Night" de Emine Yildirim (Turquía), "Baus: The Ship's Voyage Continues" de Sora Hokimoto (Japón), "Frieda's Case" de Maria Brendle (Suiza), "In My Parents' House" de Tim Ellrich(Alemania) y "Loveable" de Lilja Ingolfsdottir (Noruega), "Nawi: Dear Future Me", dirigido por los hermanos Tobyy Kevin Schmutzler, Apuu Mourine y Vallentine Chelluget, y escrito por Milcah Cherotich, la película iraní-checa "Derno" de Hadi Mohaghegh's y la argentina "The Message" de Iván Fund. El reconocido director y actor chino Jiang Wen preside el jurado de este año. La ceremonia de apertura deleitó al público con las nostálgicas apariciones de queridos personajes animados como el Rey Mono, Shuke y Beita, y Afanti. Los siete "Hermanos Calabash" producida por Shanghái Animation Film Studio, también sorprendieron al público con transformaciones robóticas. Los momentos musicales más destacados de películas icónicas de todo el mundo evocaron ciento treinta años de historia cinematográfica. El festival concluirá el 26 de abril con una ceremonia de premiación que revelará a los diez ganadores de los Premios Tiantan. Podes seguir la trasmisión por CGTNen Español Web.