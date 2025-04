Sergio Sánchez comenzó como cartonero en 2001, luego de quedarse sin trabajo tras la crisis, pero nunca imaginó que, dos años después, conocería al obispo Jorge Bergoglio, quien posteriormente sería el Papa Francisco. En diálogo con la 750, Sergio contó su experiencia y cómo nació su relación con el líder religioso, que murió el lunes pasado a los 88 años.

“Arranqué con Jorge Bergoglio y tuve la suerte de estar con él como parte de su familia. Yo lo conocía de mucho antes. Arrancamos con él en la misa de Constitución, que hacía todos los años. Después lo fuimos acompañando en muchas otras cosas, siempre trabajando en conjunto”, recordó.

“Estoy con el MTE desde el 2001. Más o menos en 2003 empezamos a acercarnos a él. Primero viéndolo, después con el acompañamiento que empezó a tener hacia los cartoneros, y con el tiempo eso fue creciendo. En ese momento todavía ni imaginábamos que podía llegar a ser Papa. Pero cuando pasó, fue algo que nos marcó. Para nosotros, que él llegara a ser Papa fue emocionante. Desde la distancia, pero con el cariño de haberlo conocido como obispo”, agregó.

"Fue el Papa de los pobres, de los que no tienen voz"

Sergio trabajaba en la empresa de un amigo que se ocupaba de transportar y nivelar tierra en barrios cerrados de Ezeiza. Su amigo se fundió, él se quedó sin trabajo y salió a cartonear con su esposa y las dos hijas que tenían entonces.

No obstante, gracias a su acercamiento al papa Francisco tuvo la oportunidad de viajar a Roma y ser parte de su comitiva, o lo que él llama, familia.

“Tuve una invitación especial. Hicimos una misa con los carros, con las herramientas de trabajo, con las fotos de la gente de la tierra. Yo soy cartonero desde el 200. A Roma fui tres veces, y también estuve en otros países con el Papa. Lo más emocionante que viví fue cuando me invitó como parte de su familia. ¿Sabés lo que es ver que presidentes y reyes estaban a diez metros de él y yo, cartonero, a cinco? Fue increíble”, sostuvo.

“Tuve una gran odisea la primera vez que fui. Me sentía como en Expreso de medianoche. Llegué al aeropuerto muy humilde, con una mochila y sin plata extranjera. Me preguntaban si de verdad iba a ver al Papa. Tenía el papel, la invitación oficial, pero me hicieron pasar por rayos X, me revisaron todo. Estaba nervioso porque el avión ya iba a salir. Pero peleando y enojado, logré pasar y llegué a Roma”, contó.



“El Papa me abrazaba, y eso está registrado. Cada vez que me veía ya se reía, porque éramos de los que más ruido hacíamos. Tuve la suerte de que él reconociera a la juventud cartonera en 2013. Fuimos como 30 cartoneros, estábamos al lado de él, y fuimos los primeros a los que vino a saludar”, afirmó.

“Estuve con él en los encuentros de movimientos populares y sociales, en Bolivia, en Paraguay, en Chile. Siempre lo veíamos, y yo estaba a su derecha. Es una persona humilde. Fue el Papa de los pobres, de los que no tienen voz”, cerró.