Desde el 5 de noviembre de 2021, Gabriela no puede ver a sus dos hijas mayores, que hoy tienen 10 y 14 años. Ese viernes se las llevó el padre, Matías, con el que estuvo casada durante ocho años, y desde entonces, le impidieron verlas con estratagemas legales. Gabriela es bibliotecaria, tiene el 35 por ciento de su sueldo embargado por una cuota de alimentos regulada por la jueza de familia Sabina Sansarriq, que no tuvo el mismo empeño en garantizar el contacto de las hijas con su madre.

Gabriela estuvo casada con Matías desde el 8 de mayo de 2008 hasta el 24 de julio de 2017, cuando se declaró el divorcio. Matías es el hijo de Avelino Rodil, un juez en lo civil y comercial de la ciudad de Rosario, que se jubiló como camarista.

A Gabriela se la acusa de maltrato. El objetivo es que el progenitor tenga la custodia definitiva. La causa la lleva adelante Lionel Dvoretz, abogado de agrupaciones como Apadeshi, autodenominados “padres alejados de sus hijos” por denuncias de abuso que el profesional se encarga de calificar de falsas, mientras utiliza sus influencias en el poder judicial para castigar a mujeres. En este caso, la jueza Sansarriq dictaminó que Gabriela tiene que pagar los honorarios del abogado de su ex marido.

“Ya no tengo plata para pagar abogadas, tengo un sueldo reducido a menos de lo que cobra un jubilado, no sé qué tratamientos están haciendo mis hijas, ni siquiera a qué escuela están yendo”, dice Gabriela mientras le caen las lágrimas. Cuando pide patrocinio gratuito en las defensorías civiles de los Tribunales le dicen que no le corresponde, porque tiene trabajo.

“Matías nunca trabajó, la casa en la que vivíamos era propiedad de sus abuelos, porque tiene una familia muy poderosa económicamente, sus padres le compraron un taxi”, cuenta Gabriela sobre los años en los que vivió con su ex marido, que ejercía violencia verbal. Cuando se divorciaron, ella no sabía que tenía derecho a una compensación económica, pero tampoco imaginaba que la castigaría con lo que más le duele: separarla de sus hijas.

Tras el divorcio, Matías comenzó el asedio. “Me volvía loca en la escuela donde trabajo, paraba el taxi en la puerta de mi casa”, cuenta y por eso, la justicia le dictó dictó una medida perimetral en diciembre de 2017.

La violencia recrudeció cuando Gabriela formó una nueva pareja, con la que tiene un hijo pequeño, de cuatro años.

Aquel fin de semana de noviembre de 2021, cuando las chicas no volvieron a su casas, Gabriela fue a la comisaría de la Mujer, donde no le tomaron la denuncia, e incluso le dijeron “es una leve desobediencia, están con el papá, quedate tranquila, hay gente que está peor”. No encontró ningún lugar donde le tomaran la denuncia.

Luego se enteró que Dvoretz había utilizado la estrategia de la contradenuncia por maltrato, y había una medida de protección que le impedía acercarse a sus hijas.

La jueza dictó visitas supervisadas y Gabriela se presentó cada vez, sin embargo, el padre no las llevaba. Esa desobediencia judicial nunca fue sancionada. Una vez dijeron que había llevado a la mayor, pero Gabriela no pudo verlas. Se realizó una sola audiencia por zoom en diciembre de 2021, donde el progenitor contó que había empezado a mandar a la más grande a otra psicóloga. La más chica realiza un tratamiento fonaudiológico, y también le cambiaron la profesional.

“No soy partícipe ni estoy enterada de ningún tratamiento psicológico ni fonoaudiológico de mis hijas”, se desespera Gabriela y también dice que la pediatra que atendía a las nenas no las vio más. También las cambiaron de escuela.

Como abuela y tía de las niñas, la mamá y una hermana de Gabriela se presentaron ante la Defensoría pública civil para pedir un régimen de visita.

Por lo que Gabriela sabe, la familia paterna les dice a las nenas que la madre las abandonó, y Matías inició un juicio por el cuidado personal de las hijas en común.

Si bien el argumento de Dvoretz y los funcionarios judiciales es que las chicas no quieren ver a su madre, Gabriela asegura que nunca se designó un abogado del niño, y también ofrece pericias psicológicas que fueron presentadas en la Justicia.

El 6 de agosto de 2022, la psicóloga Julieta Micozzi dejó constancia de asistir psicológicamente a Gabriela, a raíz de “episodios de profunda angustia derivadas de un hecho crucial en su vida”. Así describe que las hijas mayores no regresaron a su hogar luego de una visita programada con el progenitor.

“Se encontraba en un gran estado de shock por los acontecimientos intempestivos e incongruentes a su dinámica cotidiana a los que se vio sometida, situación que la enfrentó a sensaciones de desazón y vulnerabilidad. Estos sucesos se han ido reeditando y acrecentando a lo largo de los meses debido a la imposibilidad de reencuentro con sus hijas, situación que -en pos de lograr la remisión- la tiene en estado de alarma constante”, dice la profesional.

Micozzi subraya que Gabriela “posee buena capacidad de establecer y sostener lazos con otras personas y contexto en general”. Y destaca que “el rol de madre toma un lugar preponderante en la vida de Gabriela, siendo sus hijas y su hijo centro y motor de sus decisiones y acciones. La crianza es un lugar elegido y habitado por ella, donde se siente cómoda, acompañando a sus hijas e hijo -que están en diferentes edades cronológicas- en sus gustos y descubrimientos. Al momento de dejar de ver a sus hijas contaban con muchos proyectos a desarrollarse dentro del vínculo, por lo que añora que esta situación se revierta a la brevedad. La paciente manifiesta que extraña mucho a sus hijas y se lamenta de la pérdida de tiempo juntas en estos meses”.

“Es mentira que yo haya maltratado a mis hijas”, asegura Gabriela. La revictimización judicial llega al colmo: una defensora oficial en lo civil le dijo que “por algo sus hijas no la querían ver” y le recomendó firmar la custodia.

La propia abogada de Gabriela -que pagó endeudándose mientras pudo- la impulsó a firmar su conformidad con la custodia del padre. Y también fue vehículo de la extorsión del ex marido de Gabriela. “Matías se ofrece a pagar nuestros honorarios y el de su abogado, si vos le firmas la custodia total”, le dijo. Gabriela se negó y la abogada argumentó que ella ya había perdido, que sus hijas no la querían ver.

“No voy a firmar la custodia, el día de mañana mis hijas van a ver que yo lucho por ellas, por verlas, que no las abandoné y no las voy a entregar por nada”, respondió Gabriela.

El ahogo económico es otra estrategia de la violencia vicaria que sufre. “Las estoy esperando, igual que su hermano menor. Y su abuela, sus tías y sus primas. No las abandoné”, dice con la esperanza de llegar a sus hijas.