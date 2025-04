El gobernador Maximiliano Pullaro anunció ayer viernes que están preparando los decretos reglamentarios de la ley para que la Convención Constituyente comience el día 14 de julio en la provincia de Santa Fe. “La reforma de Constitución tiene que ser ahora, porque hay cosas importantes que tenemos que cambiar”, afirmó Pullaro. "Hay que hacer la reforma constitucional cuanto antes, no podemos esperar hasta febrero", reiteró el intendente Pablo Javkin.

Al respecto, el gobernador indicó: “Tomamos las propuestas que hicieron algunos sectores que concurrieron a las reuniones que fueron convocadas por el Poder Ejecutivo; y entendemos que se tiene que hacer en el mes de julio”.

Asimismo, precisó que se consideró “la propuesta de que no sólo se sesione en la capital provincial, sino que las comisiones puedan sesionar en las ciudades de Santa Fe y Rosario”.

El mandatario santafesino detalló: “Hay temas muy importantes que tenemos que tomar en este momento, como Ficha Limpia, porque para nosotros no es lo mismo que los corruptos puedan ser candidatos o no en la provincia; también la eliminación de los fueros parlamentarios, para que nadie más se esconda para no ser investigado o detenido; para terminar con los privilegios de la política y los cargos hereditarios; para hablar de seguridad en serio y que no sea una constitución garantista. La víctima es la sociedad y tiene que quedar plasmado de qué manera el Estado va a tener herramientas para controlar la calle y la cárcel”.

“Este es el momento para llevar adelante la reforma de una Constitución nueva, que va a ser la más moderna y novedosa de la República Argentina”, concluyó Pullaro.

"No me llama la atención, pero es una prueba de improvisación. Porque si usted en febrero se inscribe para ser candidato en varias categorías y se inscribe en una categoría tan importante como la de convencional y es elegido en abril, cómo puede explicar que quiera tener nueve o diez meses más para estudiar lo que tiene que hacer", planteó el intendente Pablo Javkin, en clara alusión a los candidatos del peronismo y de La Libertad Avanza que pidieron estirar el inicio de la Convención a febrero de 2026.

"No se puede improvisar con una Constitución. Usted imagínese que eligen a alguien para un cargo ejecutivo y esa persona pide que le den nueve o diez meses para aprender lo que tiene que hacer. No puede ser", agregó.

Javkin está especialmente entusiasmado con la reforma constitucional por la tan esperada autonomía municipal que alcanzaría la ciudad: "Rosario espera por la autonomía desde 1919; 104 años estamos esperando que nos devuelvan algo que ya teníamos. No hay que esperar más, tenemos que tener ya la libertad de elegir los recursos, tomar financiamiento de obras, de terminar con la burocracia".

En rueda de prensa, Javkin se refirió también a los recursos coparticipables de Nación: "Lo que hay en Argentina es un reparto desparejo, como por ejemplo el transporte. Pagamos 32 pesos por litro de combustible. Eso antes iba al Fonavi o a un aporte para el interior de la Argentina. Hoy va cero para el interior, todo para Capital. Lo mismo pasa con el subsidio de gas, rutas, autopista, luz. La plata tiene que ir hacia donde cubra las responsabilidades".

En rueda de prensa, Javkin se refirió también a los recursos coparticipables de Nación: "Lo que hay en Argentina es un reparto desparejo, como por ejemplo el transporte. Pagamos 32 pesos por litro de combustible. Eso antes iba al Fonavi o a un aporte para el interior de la Argentina. Hoy va cero para el interior, todo para Capital. Lo mismo pasa con el subsidio de gas, rutas, autopista, luz. La plata tiene que ir hacia donde cubra las responsabilidades".