Hace unos meses abrió un nuevo espacio cultural en Temperley. Se trata de La Madriguera, un pequeño centro cultural autogestionado que en poco tiempo se convirtió en refugio para artistas y vecinos. Lo fundaron dos cantautores, Rolo Abad y Tinto Martín, junto con la poeta y cineasta Martina Cruz. Los tres son oriundos de la zona.

"Fue una necesidad y un sueño que veníamos postergando hace años. Rolo trabajaba en Fauna, un centro cultural que terminó cerrando, y ahí, entre la necesidad de encontrar un nuevo trabajo y las ganas de construir un espacio propio, empezamos a imaginar La Madriguera", explica Cruz.

Fue así que se pusieron a buscar un local y se encontraron con uno frente a la estación de tren de Temperley y es ahí donde hoy funciona el espacio.

La Madriguera también nace como respuesta a un apagón cultural que la zona sufrió en los últimos años. "Temperley solía ser un lugar muy cultural. Había bares, lugares donde tocaban bandas grandes. Pero entre la pandemia y los gobiernos de derecha, todo eso desapareció", afirma Cruz.

Y el efecto ya empieza a verse: "Al lado de La Madriguera abrieron un local de tatuajes, a la vuelta hay una pintora que armó su espacio, cerca hay dos teatros intentando reactivarse. Se está armando, despacito, un pequeño polo cultural, y ser parte de eso nos tiene manija, súper contentos", dice con orgullo Cruz, que todavía no llega a los treinta años.

Detrás de estos tres jóvenes fundadores también hay un equipo de personas que se ocupan de atender la barra y cogestionar los eventos. “Es un espacio pequeño así que se logra una intimidad muy linda. Hace poco escuché a dos chicas decir que La Madriguera es un espacio donde siempre te saludan como si te conocieran”, cuenta Cruz.

Los vecinos también se acercan con entusiasmo. "Nos gusta que pasa el bondi o se bajan del tren y ven que hay luz. Y entran. Quizás no saben qué evento hay, pero vienen porque algo está pasando. Hay vida. Y eso convoca”, afirma.

La Madriguera no se queda quieta: aloja ciclos de teatro, como Proyecto Zanahoria. Un ciclo teatral itinerante en donde el público recorre el espacio guiado por un grupo de actores y actrices que les van contando distintas historias. Una propuesta diferente en donde espectadores y artistas van en busca de la zanahoria, quizás para encontrarla, pero en el mejor de los casos para sorprenderse en el camino.También hay proyecciones de cine independiente y talleres como clases de canto grupales para adultos y niños, arte para jóvenes y niños, composición musical, escritura, teatro para adultos, zumba, expresión corporal y clases de guitarra y bajo.

"Queremos agrandar el ciclo teatral, organizar mejor las funciones de cine e invitar a directores a presentar sus películas", explica Cruz, que acaba de estrenar su primera película “Nuestra cosa perdida”, en el BAFICI.

El espíritu de La Madriguera es profundamente barrial y conurbano. "Nuestro enfoque cultural tiene que ver con eso: poner en valor a los artistas de Temperley, de todo el sur del Conurbano. Hay una movida artística impresionante acá que muchas veces no tiene dónde mostrarse", explican. Además, menciona que están comenzando a traer editoriales, muestras y ciclos para generar un diálogo entre el Conurbano y la Capital, creando un puente entre dos mundos que a veces parecen separados.

La realidad de autogestionar un centro cultural no es fácil, sobre todo en un contexto económico adverso. "El municipio nos apoya de manera sensible: no económicamente. Pero les interesa la cultura, que exista, que estemos”, explican. A diferencia de lo que sucede en el territorio nacional donde para ellos la llegada de Milei golpeó muy fuerte al sector cultural. “Sentimos que estamos armando la contraofensiva. Ya pasó la parte de la angustia. Ahora estamos enojados. Y también más conscientes de que si no hacemos algo nosotros, no lo va a hacer nadie", reflexiona Cruz.

El lugar abre sus puertas de jueves a domingos, con propuestas que combinan cultura, gastronomía y encuentro. Hay pizzas, empanadas, bruschettas y bebidas: birra, fernet, gin tonic. “El amargo obrero es nuestro hit", dicen entre risas.

Están preparando un gran festejo por el día del trabajador con la batucada “El alboroto” y las lecturas de Santiago Ficción y Cruz. También el 3 de mayo tendrán un “zafarrancho”, una propuesta donde el escenario y el micrófono están abiertos para que el público suba a expresarse.

El 7 de mayo festejarán el cumpleaños de Eva Perón con la presentación de un fanzine sobre ella y una propuesta teatral.

“También estamos haciendo muchos eventos temáticos y bizarros. Queremos entregarnos al juego. Desde pasar The Office, hasta hacer una Power Point Fest, pasando por fechas con vestuario temático. No queremos que nos saquen la alegría en estos tiempos tan apagados”, concluye Cruz.

Toda la agenda cultural de La Madriguera se puede consultar en sus redes sociales. En Instagram @Lamadriguera.cc.