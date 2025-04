Para quienes solo la ven pasar desde la vereda, la línea 88 podría parecer un colectivo más. Para sus usuarios es la certeza de que todos los días podrán llegar, de algún modo, a donde necesitan. Como Darío Sueldo, vecino de Caballito, que usa la línea desde hace más de 30 años para ir a trabajar a San Justo: “Voy cómodo, tranquilo y en general somos los mismos pasajeros. Viajar en la línea 88 es como viajar con la familia. El chofer ya conoce en qué paradas frenar para los pasajeros que siempre suben y todos en general nos saludamos con el chofer”, cuenta Darío a Buenos Aires/12, acostumbrado a compartir la rutina con otros trabajadores y estudiantes que se reparten entre la Universidad Nacional de La Matanza, oficinas de la Ciudad y los talleres de la provincia.

En la Plaza Miserere, a metros del trajín porteño y las multitudes apuradas, hay una dársena donde el tiempo parece estirarse. No es el punto de partida de un viaje cualquiera: allí comienza el recorrido de la línea 88, un colectivo que cruza la Ciudad de Buenos Aires hacia el Conurbano y el suroeste bonaerense. En sus asientos viajan obreros, estudiantes, turistas, maestras rurales, vecinos de una región que hoy, tras el silencio de los trenes paralizados, dependen casi exclusivamente de este transporte de color blanco, rojo y verde.

El colectivo 88 de la empresa Expreso Liniers, atraviesa 150 paradas, cruza barrios, ciudades y pueblos, conecta la estación de Once con destinos como Cañuelas, San Miguel del Monte o Lobos, bordeando la extensa avenida Rivadavia y metiéndose luego en la Ruta 3, ya en el Conurbano.

Durante el último tiempo, la importancia de la línea 88 se volvió casi absoluta para la zona de Cañuelas y sus alrededores. Tras la suspensión de ese ramal del tren Roca por presuntas obras ordenadas por el gobierno nacional -sin certezas de cuándo volverán los rieles-, la única arteria colectiva para miles de personas es el servicio de Expreso Liniers. Es un dato técnico pero tiene implicancias profundas: sin tren y sin este colectivo, para muchos alumnos, docentes, trabajadores, el acceso a sus escuelas, a sus trabajos o a una consulta médica sería, simplemente, imposible.

A diario, más de 24 mil pasajeros suben a uno de estos “bondis”. La historia de la línea tuvo su origen en los años '30: fue inaugurada el 9 de julio de 1939, con una fecha que, casualmente, coincide con el aniversario de la independencia argentina. Por entonces, el recorrido llegaba solo hasta Cañuelas. Hoy, después de 85 años, llega mucho más lejos y suma destinos y relatos. En la empresa trabajan 250 personas. El primer servicio parte a las 4 de la mañana desde el kilómetro 35; desde Once, a las 7:50. Son, según el recorrido, entre dos y cuatro horas de viaje ininterrumpido, un trayecto donde el paisaje cambia más de una vez.

Hay tres tipos de pasajeros, resume Darío: “Los que vamos de CABA a trabajar a Provincia. Los que trabajan en CABA y van a su casa en Provincia. Y los estudiantes”. Con humor, recuerda el día en que se quedó dormido y un pasajero lo despertó porque el chofer lo llamaba: “Me había pasado un montón, estaba en el kilómetro 77. Nunca llegué al trabajo y estaba en el medio de la nada”.

La voz al volante

El que mejor puede contar lo que significa la 88 es alguien que la maneja hace 20 años, y que ya viene de una familia de colectiveros. Juan Pablo Franco, chofer de la empresa Expreso Liniers: “Tenemos dos ramales y en ellos vamos de Once a Cañuelas, Once a Monte y Once a Lobos. A Monte es un recorrido de tres horas y media, a Lobos también, a Cañuelas dos horas y media. También tenemos un recorrido hasta el kilómetro 48, que es donde tenemos la cabecera y ahí guardamos las unidades. Siempre con la mejor onda con la gente. Hay gente muy agradecida”.





Para Juan, el colectivo no es solo un trabajo, es un espacio de comunidad, de historias mínimas y también de riesgos. “En la calle siempre estás expuesto y tenés cosas lindas y cosas malas. En el 88, gracias a Dios, lo que me pasó solo fueron accidentes. Y la línea 88 es como mi casa móvil y yo soy una segunda generación: mi padrastro se jubiló en la línea 88”, comenta, mezclando anécdotas de familia y de ruta.

Juan arranca su día a las siete de la mañana, en Cañuelas: “Siempre soy el mismo chofer, como el chofer del pueblo, me dicen. La gente sube y me saluda con confianza, me convidan un mate. Las maestras, los policías, quienes van a trabajar, los chicos del colegio. Te cuentan sus historias, sus problemas. Tratás de darles una devolución buena. Con el tiempo me convertí como en el psicólogo de la gente, en algún punto”. Y añade: “Una vez un pasajero me regaló una torta el día de mi cumpleaños con un colectivo. Hace poco me regalaron un mate, me pusieron mi nombre y un colectivito abajo”.

"Confiamos mucho en el servicio"

Hay un punto que atraviesa todos los testimonios: la línea 88 se volvió esencial para cientos de estudiantes y trabajadores de la zona rural, especialmente desde que el tren dejó de funcionar. Lo explica Marcelo Lampugnani, representante de la empresa en diálogo con este medio: “El mayor desafío es el tiempo de traslado desde capital a localidades turísticas y zonas rurales, el tráfico en todo el trayecto. Tenemos un colegio rural en Uribelarrea, el colegio Don Bosco, donde los chicos dejaron de tener el tren y, por medio del municipio, se gestionó que la empresa le preste más servicio porque no podían trasladar a los chicos. La empresa accedió a tener más servicios para que los chicos saquen un boleto secundario y puedan cursar”.





Cristina Martínez, directora de la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco, relata a Buenos Aíres/12 cómo la línea 88 se volvió imprescindible: “Actualmente está suspendido el ferrocarril que llega hasta Uribelarrea. Entonces solamente contamos con la línea 88 como medio de transporte público para nuestros estudiantes y profesores. Se agregaron servicios y ya tenemos 4 micros que llegan antes de las 8 de la mañana, desde distintos puntos. De esta manera, los chicos pueden llegar a la escuela antes de la hora de las clases. Si no tuvieran este tipo de transporte público, no podrían hacerlo porque no podrían pagar un medio privado”.

Cristina recuerda una anécdota que sintetiza la humanidad detrás del volante y el vínculo que generaron con la línea 88: “Un día, una estudiante se descompuso en el colectivo. El chofer tuvo que desviarse, llevarla hasta la unidad sanitaria. Se preocuparon, nos llamaron, dejaron a la estudiante en manos de un servicio médico, la familia la fue a retirar. Es un gesto sumamente significativo, confiamos mucho en el servicio porque hay una atención muy apropiada para lo que es el transporte de estudiantes, de personas menores de edad”.

Más allá de los números, los 110 kilómetros hasta San Miguel del Monte, las 24 mil personas diarias y las 150 paradas, la línea 88 se presenta como un río humano que recorre la provincia de Buenos Aires.