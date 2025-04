Desde Roma

El próximo 7 de mayo los cardenales inaugurarán el cónclave para la elección del nuevo Pontífice, según anunció oficialmente este lunes el Vaticano. En la tarde del miércoles 7 de mayo se hará la primera votación y en caso de que el humo que salga de la torre de la Capilla Sixtina del Vaticano -donde estarán encerrados trabajando los cardenales-, sea negro, significa que la votación no ha dado ningún resultado y los cardenales se reunirán nuevamente al día siguiente.

Para que un candidato sea elegido se requieren dos tercios de los votos, es decir un mínimo de 90 votos a favor. Cuando el nuevo Papa es elegido, luego de varias votaciones, sale un humo blanco por la chimenea de la Sixtina. La capilla ya ha sido cerrada al público y la están preparando para el cónclave.

El miércoles 7 por la mañana, los cardenales celebrarán en la basílica de San Pedro la misa Pro Eligendo Pontifice establecida por la Constitución Apostólica. Y así luego, por la tarde, podrán iniciar las votaciones. En caso de resultados negativos, en la mañana del jueves 8 se hará una nueva votación y si es nuevamente negativa se votará de nuevo por la tarde. Dos votaciones al día se podrían hacer también en los días sucesivos hasta que el nuevo Pontífice sea elegido.

La Constitución Apostólica “Universi Dominici Gregis”, establecida por el Papa Juan Pablo II en 1996 y actualizada por el Papa Bendicto XVI en 2013 - pocos días antes de renunciar al papado-, establece las normas para la elección de un Pontífice. Antes de empezar con la primera votación, según esta Constitución Apostólica, los cardenales deberán escuchar al Decano cardenalicio, o a quien lo sustituya, que preguntará a todos si se puede comenzar con la votación o si se deben aclarar algunos puntos sobre las normas, que de todas maneras no pueden ser modificadas o sustituidas en ese momento. Si después de estas aclaraciones, a juicio de la mayoría de los electores nada impide ir adelante con la elección, se pasará a la votación.

El cónclave suele estar presidido por el cardenal Decano del colegio cardenalicio, en este caso el cardenal italiano Giovanni Battista Re. Pero como Re tiene 91 años, no podrá ser él porque en el cónclave pueden estar presentes y votar solo los cardenales que tienen menos de 80 años. El cónclave estará presidido esta vez por el actual secretario de estado vaticano (o primer ministro), cardenal italiano Pietro Parolin, de 70 años y uno de los candidatos al papado del que más se habla.

El Colegio cardenalicio está formado actualmente por 252 cardenales: 135 son electores y 117 no electores porque tienen más de 80 años. La prensa italiana habló de que dos de los electores, un español y otro de Sarajevo, no podrían estar presentes por razones de salud. Sin embargo, el portavoz vaticano Matteo Bruni declaró que por ahora no está confirmado oficialmente que algunos de los cardenales no venga a Roma.

El Colegio cardenalicio es cada vez más multinacional. Son 94 los países representados de los cinco continentes, 13 de ellos de América Latina. Sobre el total de 252 miembros del colegio cardenalicio, Europa sigue teniendo la mayoría con 114 miembros (17 de los cuales italianos). Le siguen Latinoamérica (40), Asia (37), África (29), América del Norte (28), y Oceanía (4). Se han perfilado varios candidatos para estas elecciones, de Italia y de otros países europeos, de Filipinas, de África, de Estados Unidos. Pero ningún latinoamericano.

Cuatro de cada cinco prelados que elegirán al nuevo Papa han sido hechos cardenales por Francisco. La idea de Francisco fue la de marcar un camino de apertura de la Iglesia hacia los pobres, las mujeres, los homosexuales, el mundo y la ecología. Y para que la Iglesia pudiera seguir avanzando necesitaba cardenales más progresistas. Pero esto no quiere decir que ahora todos voten por exponentes progresistas, aunque ese sería el deseo de Francisco para que un Papa cercano a los pobres como él, continúe su obra dentro y fuera de la Iglesia.

Congregación de cardenales

La congregación de cardenales se viene reuniendo periódicamente desde que falleció Francisco hace una semana. Tratan de tomar medidas necesarias para la preparación del cónclave. La reunión de esta mañana duró casi tres horas y el tema principal del encuentro fue “la Iglesia, la relación con el mundo, los desafíos que se presentan en este momento y la cualidades que debería tener el próximo Papa para responder a esos desafíos”, según informó el portavoz vaticano. Los encuentros de la congregación continuarán mañana para mejor preparar a los cardenales a la elección.

Algunos estiman que posiblemente en estos momentos se haya discutido sobre el cardenal italiano Angelo Becciu, a quien Francisco le prohibió ocupar cargos en el Vaticano luego que se descubrió que había estado implicado en un abuso de fondos de la Santa Sede en ocasión de la venta de un edificio en Londres.

Becciu se retiró del Vaticano entonces pero desde que murió Francisco, reivindica el poder de votar en el cónclave ya que nunca le fue quitado su grado de cardenal. El portavoz vaticano no informó sobre eventuales discusiones sobre este caso durante la reunión de la congregación de cardenales. Pero según algunas fuentes italianas, Becciu habría decidido renunciar a presentarse en el cónclave.

La oficina vaticana tampoco comentó nada sobre otro caso que salió a relucir en la prensa, el del cardenal peruano Juan Luis Cipriani Thorne, primer cardenal del Opus Dei, que fue sancionado por Francisco por abusos sexuales cometidos contra un joven. Y le fue prohibido usar la vestimenta de cardenal. Pero al parecer fue visto en estos días en la basílica de Santa María Mayor con la sotana roja de los cardenales.

Los fieles y la tumba

Miles de fieles siguen tratando de visitar la tumba de Francisco en la Basílica de Santa María Mayor donde el sábado fue enterrado, según su expreso deseo. Hacen filas de al menos dos horas para poder entrar. Entre domingo y lunes se calcula que fueron a visitar la tumba unas 70.000 personas. El domingo también fueron a la Santa María Mayor para rendir su homenaje a la tumba de Francisco, unos 103 cardenales.

En esa Iglesia, que es una de las más bonitas de Roma, también han sido enterrados otros Papas como Pio V (1566-1572), Clemente VIII (1592-1605), Paulo V (1605-1621) y Clemente IX (1667-1669), entre otros. Y se encuentra asimismo la tumba del gran artista, escultor y pintor, Gian Lorenzo Bernini y su padre Pietro, también un artista. Bernini fue el autor, entre muchas obras, de la Fuente de los Cuatro Ríos (uno es el Río de la Plata), en la Plaza Navona de Roma.

Esta basílica es simbólica “porque marca el principio y el final del pontificado de Francisco”, dicen algunos expertos. En efecto lo primero que hizo Jorge Bergoglio cuando fue elegido Papa en 2013 , fue ir a rezar ante la Virgen María Salus Popoli Romani que se encuentra dentro de esta iglesia. Y cada vez que hacía un viaje, antes y después, iba a rezar allí invocando la bendición de la Virgen. También lo hizo en los últimos días de su vida, aunque no pudo bajar del auto que lo conducía desde el Policlínico Gemelli -donde estuvo internado por 38 días a causa de una neumonía bilateral- hasta el Vaticano. Pero hizo depositar un ramo de flores en el altar de la virgen.