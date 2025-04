Desde Barcelona

UNO Superado el perfume de las enjabonadas pompas fúnebres por Vargas Llosa y el incienso de la necrofilia anual de Semana Santa cerrando con la primera y última muerte del Papa Inmóvil y el inicio del trámite por el nuevo modelo de la vieja marca (y por qué no derivar toda la elección cargando una de esas Inteligencias Artificiales y que sea esta, The Holy Ghost in the Machine, la que proponga el milagro de candidato idóneo), Rodríguez es devuelto a un presente igual de litúrgico y con variante de mismo aroma. Y hasta la próxima al Mesías y adiós a los profetas y a las grandes y sagradas escrituras y divinas ficciones en las que creer o no. Y, sí, tan bíblicos: aquí viene de nuevo el anuncio de inminente Tercera Guerra Mundial e hipotético Apocalypse Right Now. Y en la primera plana digital de El Mundo se publica renovado dibujito (ver ilustración) del "kit de supervivencia de la Unión Europea ante una emergencia de 72 horas". Emergencia que va del ya mencionado conflicto estilo Dr. Strangelove; pero también aplicable a la hora de eventual pandemia o desastre natural o, ya que estamos, crisis familiar y todo eso (curiosamente, entre las posibilidades holocáusticas, no se incluye caída absoluta de las redes informáticas por algún tipo de temperamental deflagración solar electromagnética; tampoco el arribo de uno de esos fugaces cometas que nunca se estrellan o eternáutica nevada mortal). Y Rodríguez se dice que hay algo de desmedido optimismo en pensar que en apenas tres días de help! se podría recibir algún tipo de ayuda. Y Rodríguez estudia el dibujito y, en principio, le intriga que incluya cargador para teléfono móvil (pero no el propio teléfono) y se olvide de ese greatest hit del covid-confinamiento: papel higiénico suficiente como para disfrazarse de momia y descender al Inframundo de los refugios.

DOS Y Rodríguez lee que "El anuncio europeo del pasado marzo sobre el kit se encuentra dentro de su Estrategia de Alerta y Previsión. Un plan de acción con 30 claves de lo que ellos denominan 'cultura de la preparación' relacionadas con los conflictos bélicos. Con él, buscan 'motivar a la población a adoptar medidas prácticas'" mientras países nórdicos reparten folletería y revisan el estado de esos bunkers ya casi arqueológicos de la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, esta vez el dibujito en cuestión acompaña a encuesta que determina que el 59% de los españoles no piensa mover un dedo para ensamblar esta mochila armageddónica (un 27,9% sí lo ve oportuno y un 12,7% no sabe/no contesta). Y que muchos entre ellos sienten todo esto como otro gran negocio y lavado de cerebro subliminal para la aprobación de presupuestos militares en ascenso, rearme continental, y propagación del miedo automático y reflejo como herramienta de control y sometimiento de las masas y... Las mujeres parecen más curiosas por la cuestión que los hombres. Los menos interesados son los jóvenes (tal vez pensando que un paisaje estilo Mad Max o The Last of Us les brindará más posibilidades laborales y de dejar el hogar de sus padres que el actual). Y los más entusiastas son los votantes de la Izquierda (nada parece interesarle a la ultraderecha, tal vez porque se asume como botón rojo) acaso inspirados por aquel Manual de Resistencia que firmó Pedro Sánchez y donde relataba su retorno desde la aparente muerte política socialista hasta su triunfo alcanzando la presidencia de gobierno: sitial donde para resistir ya lleva varios kits agotados. En cualquier caso, el 69% de los españoles se declara "preparado" para aguantar lo que venga y contar "con lo necesario para cocinar pasta a la puttanesca".

TRES Y a Rodríguez le extraña (o no le extraña en absoluto) que el kit no incluya o recomiende o incluso demande la presencia de algún libro. Algo que distraiga de lo que rodea o acorrala. La Biblia o Conversación en La Catedral. Lo que sea. Aunque --a la hora de ese tontuelo qué libro te llevarías a una singular isla desierta súbitamente mutando a planeta despoblándose pluralmente-- Rodríguez siempre pensó en qué título se llevaría y finalmente lo supo con claridad encandiladora: Pálido fuego de Vladimir Nabokov. ¿Por qué? Sencillo en su complejidad: porque es novela y cuento y poesía y ensayo. Y es trágico y es muy gracioso. Todo en uno. Libro-Kit si alguna vez lo hubo.

CUATRO Pero lo verdaderamente interesante --del mismo modo en que cada generación pop sale a la búsqueda de sus propios Beatles para casi enseguida descubrir que Beatles hay unos solos y a incluir en todo kit-- es la constante regeneración reformulada del fin del mundo como idea fija y cíclica. Otra encuesta del 2020 --mucho más amplia que la de El Mundo y realizada entre sujetos de entre 16 y 25 años-- concluyó que el 56% de ellos no tenía la menor duda en cuanto a que "la humanidad estaba condenada" y que se imponía algo bautizado no como cautelosa "cultura de la preparación" sino como "cultura del colapso" (eso que parecen sufrir y mucho los personajes marca Sally Rooney & Co.) en la que el a-follar-que-se-acaba-el-mundo ha sido suplantado por un a-twittear/tiktokear-que-se-va-para-no-volver-la-electricidad y eso sí que sería el acabose. En cualquier caso, son muchos los sociólogos que bautizan a semejante síntoma como "presentismo final": esa necesidad --ya patentada por el revelador San Juan en Patmos-- de sentirse los últimos de la Historia y de que así rezar subliminalmente porque no haya nuevas temporadas cuando uno ya haya dejado de emitirse. No hay como la satisfactoria felicidad de convencerse de que el propio y humilde fin será parte del más ambicioso The End filmado con espectaculares efectos especiales mientras ese tan mentado y simbólico y siempre con cuerda para ahorcar Doomsday Clock marca una medianoche sin retorno ni nuevo amanecer. Pero, en verdad, la cosa pasa por otro lado: no queriendo admitir la decadencia en cámara lenta (esa decadencia que va desde la del propio cuerpo a la de ciertos sistemas geo/políticos; y a Rodríguez le dio un poco de curiosidad leer ese best-seller de Peter Zeihan titulado El fin del mundo es solo el comienzo: Cartografía del colapso de la globalización donde se anticipa un ya aquí retorno a nacionalismos individuales y autosuficientes y sálvese quien pueda y Make the World Small Again), mejor fantasear con épica y operística falta de Juicio Final.

CINCO Así, mucho flujo y nada de reflujo. Y, sí, Rodríguez se acuerda de todo esto leyendo un artículo sobre la pulsión/compulsión Big Kaboom en The Guardian que los menciona. Aquella acelerada cancioncita de R.E.M. (y por ahí acaba de salir una buena biografía de esa banda tan rara pero popular). Y eso otro que señalaba Don DeLillo en su Mao II, donde se advertía de que la novela había sido ya desactivada como posible fuente de verdad y significado por las noticias siempre listas para proveer un "incesante mood catastrófico donde encontrar esa experiencia emocional que ya no se encuentra en ninguna otra parte... Ni siquiera necesitamos de catástrofes. Nos basta y sobra con los despachos y predicciones y alertas de catástrofes". Así, la vida real como inacabable telenovela-en-serie findemundista donde, de tanto en tanto, resulta que aquellos que nos habían dicho que estaban muertos y enterrados vuelven a aparecer como por arte de magia, de ilusionismo, de la más desilusionada de las ilusiones, entre lágrimas por humo negro o humo blanco.

Y sí: preparen los pañuelos a incluir en el kit, amén.

SEIS Y entonces --poco claro y muy oscuro-- se enciende el Gran Apagón.