Doce velitas estará soplando por estos días la Semana de Cine Portugués, el encuentro anual con lo más destacado de la cinematografía lusa que tiene como histórica sede central a la sala de cine del museo Malba. “El cine portugués ha conquistado un lugar destacado en el circuito de festivales internacionales, y muchos de sus autores son reconocidos tanto por la crítica como por el público, que sigue su obra con expectativa ante cada nuevo estreno. Sin embargo, dar cuenta de la diversidad y amplitud de esta cinematografía es una tarea compleja. La Semana de Cine Portugués se propone como un espacio de reencuentro con directores consagrados, cuyas filmografías han formado parte de ediciones anteriores, pero también como una invitación al descubrimiento. En ella conviven las propuestas de realizadores jóvenes, emergentes o con poca visibilidad, quienes completan el mapa de un cine en expansión, multifacético y de una vitalidad notable”.

Las palabras de Maria João Machado –cofundadora de Vaivem, la asociación encargada de realizar la Semana desde sus inicios, además de su principal programadora– en la introducción al catálogo de este año dan cuenta de las intenciones y también de los desafíos de la iniciativa. La apertura tendrá lugar este jueves 1° a las 17 horas en el museo de la avenida Figueroa Alcorta, con una función de Fogo do Vento, la ópera prima de la realizadora Marta Mateus, que estará presente antes y después de la proyección para conversar con el público (el film tendrá además siete funciones en la Sala Leopoldo Lugones). La película de Mateus, que fue producida por el gran cineasta portugués Pedro Costa, es un ejercicio narrativo y sensorial muy personal que parte de una situación algo insólita: al termina su jornada de recolección de la vid, un grupo de trabajadores debe escapar de la furia de un toro salvaje subiéndose a los árboles de la finca. La película mezcla diálogos realistas con otros de raíz poética, entrelazando asimismo diversas temporalidades: el presente y varias instancias pretéritas.

“Compartimos el pan y el vino, el dolor y el amor, la guerra y la paz. Invocamos nuestro historia, a nuestros muertos y recuerdos para que nos ayudaran a domar a las bestias y nos liberaran, para poder así celebrar la vida. A veces nos gusta imaginar que el cine tiene el don de la brujería”. Las palabras le pertenecen a Mateus, de quien también podrá verse, en el mismo programa inaugural, su cortometraje de 2017 Farpões Baldíos, rodado en la región del Alentejo, en el sur de Portugal, la zona de nacimiento de la realizadora. La otra película que tendrá estreno comercial en la Sala Lugones dentro de siete días y que hará las veces de título de cierre de la Semana, con una función presentada por el director el domingo 4 a las 18 horas, lleva por título A Savana e a Montanha. El tercer largometraje de Paulo Carneiro fue filmado en la comunidad de Covas do Barroso, en el norte de Portugal, y parte de un hecho real: el descubrimiento de los pobladores de que la empresa británica Savannah Resources planeaba construir una mina de litio a cielo abierto, la más grande de Europa, a escasos metros de sus casas. Ante esa amenaza, la comunidad decidió organizarse para expulsar a la compañía de las tierras. Son precisamente esos hechos los que Carneiro reconstruye a partir de un relato que cruza de manera sensible e inteligente la ficción con el documental.

La programadora Maria João Machado destaca que, “como en una versión moderna de la historia de David y Goliat, la película de Carneiro reconstruye, en clave de western, la epopeya de un pequeño pueblo que decide luchar para detener un proyecto de megaminería. Los propios vecinos de Covas do Barroso son quienes colaboraron en la escritura del guion y actuaron en esta obra tan poética como política, que recuerda el poder transformador de las comunidades cuando se organizan por el bien común y la capacidad del cine para invitarnos a imaginar que, a veces, lo imposible puede volverse posible”.

Otro film de neto corte político, y que forma parte de la ya tradicional sección “Poscolonialismo”, Sempre utiliza una ingente cantidad de material de archivo para repasar el antes, el durante y el después de la Revolución de los claveles, el golpe de estado que terminó derrocando, en 1974, la eterna dictadura de António de Oliveira Salazar. La realizadora Luciana Fina parte del ingente acervo de la Cinemateca Portuguesa para construir un relato no lineal, alejado del documentalismo tradicional, en un ejercicio de memoria integrado por “imágenes que escapan a la nostalgia porque, como su título bien lo señala, no pertenecen a un pasado clausurado, sino que laten y encuentran eco en el presente rabioso”, según consigna el muy ajustado texto del catálogo.

El foco “Poscolonialismo” se completa con otros dos títulos de largo metraje: Banzo, de Margarida Cardoso, que retrata la experiencia de un médico ante una particular enfermedad que aqueja a los trabajadores de una isla africana a principios del siglo XX, y O Ouro e o Mundo, dirigida por Ico Costa, la historia de una joven pareja en una ciudad de Mozambique en la cual la precarización laboral se convierte en un problema urgente y de compleja solución. Como todos los años, la Semana de Cine Portugués presenta una sección panorámica de la producción de los últimos 365 días. Allí podrán verse, además de los films de Carneiro y Mateus, películas como O Palácio de Cidadãos, en la cual Rui Pires retoma las enseñanzas de Frederick Wiseman para describir el ajetreo cotidiano de la Asamblea de la República, la sede central del poder legislativo portugués. Sin voces en off explicativas ni una intencionalidad didáctica, el documental de Pires registra durante varias jornadas las diversas actividades que tienen lugar en ese espacio –desde las discusiones de las leyes por parte de los diputados hasta las visitas guiadas al recinto–, poniendo de relieve el funcionamiento general y los detalles de una institución esencial en el funcionamiento de la democracia portuguesa. En la misma sección, pero en el extremo casi opuesto en términos narrativos y formales, el díptico de João Canijo integrado por las películas Mal Viver y Viver Mal investiga la disfuncionalidad de tres mujeres que forman parte de una misma familia, administradoras de un hotel turístico. La primera de ellas ganó el Premio del Jurado en la Competencia Internacional del Festival de Berlín.

La sección “Panorama” se completa con Estamos no ar, de Diogo Costa Amarante, una peculiar comedia de tonalidades negras protagonizada por tres personajes intensos, tanto o más que sus deseos íntimos. Maria João Machado destaca una novedad para esta 12° edición del encuentro: “Priorizando un cine hecho por autores y autoras, la conciencia política, la búsqueda personal y –sobre todo– una premura en contar historias, en seguir a personajes fuertes, en embarcarse en las convenciones propuestas por el mejor del cine contemporáneo portugués, dando espacio a todos los formatos de narración, incorporamos la sesión Cortometrajes. Un programa compuesto por cuatro películas que tienen en común personajes femeninos, o la misma idea de lo femenino, como elemento medular”. En esa sección pequeña pero rendidora podrán verse los cortos de Cláudia Varejão (Kora), Catarina Vasconcelos (Nocturno para uma Floresta), Rita M. Pestana (Rinha), y, finalmente, Pedro Costa (As Filhas do Fogo). Otra de las novedades de este año, la sección “Filminhos: cine para toda la familia” es un programa de cinco cortometrajes de animación que pueden ser disfrutados por un público de cualquier edad. Como puede apreciarse, la Semana de Cine Portugués sigue apostando por la diversidad de estilos, formatos, géneros y temáticas para dar cuenta del estado de situación de una cinematografía en constante estado de ebullición creativa.

