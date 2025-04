En el marco de la discusión en el peronismo bonaerense por los plazos electorales que comenzaron a debatirse en la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque salió a cuestionar a La Cámpora y habló de “golpe de Estado” por parte de quienes se oponen a las modificaciones que pretenden la Junta Electoral y el gobernador Axel Kicillof. Del otro lado, le respondió Florencia Saintout, titular del Instituto Cultural de la provincia de y cercana a Máximo Kirchner al afirmar que “el cuervo opina más en los medios que en la reunión de gabinete”.

El funcionario bonaerense, y ex referente de La Cámpora apuntó entonces contra los dirigentes que siguen al titular del PJ bonaerense por “extorsionar al gobernador” y no avanzar en la sesión con la modificación del cronograma. “Hoy estamos en una situación que no se podría realizar la elección en términos de lo que demanda la justicia electoral bonaerense”, aseguró Larroque en declaraciones radiales.

Además, cuestionó el rol de los presidentes de bloque de Unión por la Patria, Teresa García (Senado) y Facundo Tignanelli (Diputados) al señalar que “hacen las veces de presidentes de los bloques oficialistas, pero actúan a la sazón como opositores”.

Minutos después, Saintout salió a cruzar a Larroque al señalar que “no se puede hablar de golpe de estado cuando nosotros estamos trabajando todos los días con el gobernador” y habló de que la opinión del ministro “es la opinión de una persona resentida”.

De esta forma, Saintout pidió “tener responsabilidad en lo que se dice”, “parar un poco” y dejar de decir las cosas de una manera “tan liviana” por lo que señaló que las declaraciones de Larroque aportan “hostilidad” y “estigmatiza a toda la fuerza política”. Finalmente, en declaraciones a la AM530, la funcionaria sostuvo que “se viene trabajando por la unidad, especialmente Cristina” y que “todas las fuerzas políticas vivas tienen discusiones”.

El proyecto que se debatió en la de Cámara de Diputados no contemplaba fechas ni plazos sobre el cronograma electoral. Los dos artículos que hacían referencia a nuevas fechas para la presentación de listas y boletas fueron rechazados por el Senado, y no hubo consenso en la cámara baja para avanzar en las modificaciones.

Con el desdoblamiento de la elección, ahora rige la Ley provincial 5.109, que en su articulo 61 establece una fecha para la presentación de las listas que no sea menor a treinta días. Desde el PJ más afín a Cristina Fernández de Kirchner entienden que se cometió un error al formular el decreto porque con el decreto de desdoblamiento podría haber establecido una fecha mayor a eso 30 días, cosa que no sucedió y que ahora se quiere subsanar el error con la modificación de una ley, cuando se debiera corregir el decreto si se pretende un calendario similar al nacional.

La Junta Electoral provincial también pidió que se modifique el cronograma electoral con el argumento de que los plazos son “materialmente imposibles de cumplir”. El lunes convocó a las autoridades de ambas cámaras y a los jefes de bloque a una reunión donde los jefes de bloque de Unión por la Patria se ausentaron porque la Junta Electoral estaba convocada a participar de una reunión informativa en la Legislatura, que finalmente se desarrolló este martes (ver aparte).