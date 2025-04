Al menos 21 personas murieron este miércoles por ataques del ejército israelí en distintos puntos de la Franja de Gaza, elevando a más de 70 el número de víctimas fatales en las últimas 48hs, según informaron fuentes médicas locales.

La mayor parte de las muertes se registraron en el campamento de refugiados de Nuseirat, ubicado en el centro del enclave, donde una serie de bombardeos dejaron al menos 12 muertos. Otras dos personas fallecieron a causa de heridas sufridas en ataques anteriores en la misma zona.

Mientras tanto, en Ciudad de Gaza, los equipos de rescate recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre discapacitado, víctima de un bombardeo en el barrio de Zeitún. Además, un pescador que trabajaba en la costa fue abatido por disparos del Ejército israelí este mismo domingo, según reportó Al Jazeera.

Al norte, en la localidad de Yabalia, tres personas murieron en un ataque aéreo contra una residencia familiar. En Jan Yunis, al sur, dos palestinos perdieron la vida en ofensivas separadas. Según el Ministerio de Salud del enclave, al menos 39 personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas en otras zonas del territorio.

Con estos ataques, la cifra total de muertos en Gaza aumentó a 52.365, además de al menos 117.900 heridos desde el comienzo de la ofensiva israelí, tras los ataques de Hamás en octubre de 2023.

Bloqueo total

Israel mantiene desde el 2 de marzo un bloqueo total del enclave, impidiendo el ingreso de alimentos, agua, medicinas y ayuda humanitaria, con el objetivo declarado de "presionar a Hamas" para que acepte un nuevo acuerdo de alto el fuego (en el que Israel no quiere incluir el fin definitivo de la ofensiva). El pasado 18 de marzo, Israel rompió de forma unilateral la tregua vigente matando a más de 400 palestinos en un ataque nocturno.

La ONU ha advertido sobre la existencia de condiciones de hambruna a gran escala en toda la Franja. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó este martes sobre la necesidad urgente de evitar “una catástrofe humanitaria completa” en el enclave. “El uso del hambre como método de guerra constituye un crimen de guerra y debe considerarse un castigo colectivo”, declaró.

“Mientras continúa el bloqueo a la entrada de ayuda esencial, que ya lleva nueve semanas, se requieren mayores esfuerzos internacionales para frenar esta catástrofe y evitar que alcance niveles sin precedentes”, expresó Türk en un comunicado.

En los hospitales que aún funcionan, el colapso es absoluto. El periodista Hani Mahmoud, del diario catarí Al Jazeera, informó desde Ciudad de Gaza que muchos pacientes mueren en silencio por la falta de insumos básicos. “Medicinas tan simples como analgésicos ya no están disponibles”, denunció. El presidente de la Media Luna Roja Palestina, Younis al-Khatib, pidió sanciones contra Israel por haber “eliminado cualquier posibilidad de vida en Gaza”.

“Genocidio de manual”

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, afirmó el martes que las acciones de Israel constituyen “un genocidio de manual” del pueblo palestino. "Le guste a la gente o no, esto es genocidio, y esto es un libro de texto sobre genocidio porque está sucediendo para avanzar la eliminación colonial, la limpieza étnica de Palestina", declaró Albanese en una intervención virtual durante una conferencia sobre Gaza organizada el martes por Los Verdes en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

Según la relatora, Israel no hace distinción entre civiles y combatientes “No importa si son abogados, médicos, panaderos o niños. Si son palestinos, son objetivos y eso es lo que hace la destrucción, el asalto de Israel en Gaza, genocida”. Además, responsabilizó a los países europeos de permitir que Israel mantenga la ocupación y los crímenes actuales mediante el comercio y la provisión de armas.

Albanese instó a los Estados miembros de la Unión Europea a abandonar el “mantra” de la solución de dos Estados. “El Estado palestino ya existía. Existe, aunque algunos no lo reconozcan. Está siendo agredido y borrado por Israel con nuestras armas y nuestro dinero”, subrayó.

A su vez, afirmó que los Estados tienen la obligación de evitar relaciones comerciales o inversiones que contribuyan a mantener esta situación ilegal en los territorios ocupados. Reiteró que existe un “riesgo plausible de genocidio”, como ya reconoció la Corte Internacional de Justicia. “No se podrá hablar de reconstrucción sin una intervención internacional seria”, remarcó.

La italiana calificó de “despreciable” la continuidad del comercio de armas con Israel. “Este régimen de apartheid y los crímenes internacionales que se cometen no serían posibles si no actuáramos como si nada pasara”, sostuvo.

Albanese consideró que Israel respondió a los "horribles crímenes" cometidos por el movimiento islamista el 7 de octubre de 2023 "con la guerra más vengativa que se haya lanzado contra la población palestina, una de las guerras más vengativas jamas lanzadas".

“Gaza ya ha sido destruida, pero eso no significa que los palestinos no estén listos para reconstruirla. Porque Gaza les pertenece. Pero la reconstrucción no será posible sin nuestra intervención”, zanjó la relatora de la ONU.