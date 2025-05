Durante años, el psicoanalista Jorge Alemán y Papo Kling planearon conversaciones, en formato audiovisual, con algunos de los intelectuales más potentes del panorama hispanohablante e internacional con un objetivo: arrojar luz sobre algunos de los temas fundamentales de nuestro tiempo. En ellas, han logrado que figuras como Franco "Bifo" Berardi, Chantal Mouffe y Clara Serra, entre muchos otros, aborden el siglo XXI con una complejidad que solo el sosiego de una conversación permite. Los diálogos fueron reunidos y editados por primera vez en en el libro Punto de emancipación. Conversaciones frente a un horizonte posdemocrático (NED Ediciones). Como escribe Alemán en el epílogo, "la emancipación no se presenta aquí como una meta distante, sino como un horizonte problemático, siempre en construcción y absolutamente contingente", que nos permite imaginar "una nueva forma de ser y estar en la propia existencia en el mundo que está surgiendo".

Punto de Emancipación nació como un proyecto audiovisual en una plataforma, pero sobre todo como un espacio donde se puedan abordar las cuestiones políticas, culturales y sociales de estos tiempos. "Lo que pasa es que eran personas con las que yo había tratado durante bastante tiempo; o sea que no fueron entrevistas, no fueron personas que sin conocer las entrevisté, sino que estaban precedidas por distintos tipos de conversaciones. Y por eso, además, en el destino de las conversaciones, me pareció importante introducir la escritura; es decir, que eso quedara transcripto, que se transformara en un libro porque hay un denominador común", explica Alemán en la entrevista con Página/12, quien pronto publicará otro libro que también dará que hablar: Ultraderechas.

-¿Coincide con "Bifo" Berardi que se perdió la oportunidad de utilizar la tecnología como factor de liberación y que ahora se usa como factor de sumisión?

-Sí, es el diagnóstico de él. Su diagnóstico se inscribe en un pesimismo antropológico histórico, que para él es la condición de pensar algo distinto, y por lo tanto insiste en que las distintas experiencias contemporáneas que han estado en juego hasta ahora han perdido su capacidad transformadora y operativa. De allí la palabra "desertar", que en el discurso de Bifo es recurrente. A mí me parece que él sabe presentar muy bien todas las encrucijadas de esta época y lo difícil que es intervenir sobre las mismas. Después uno tendrá que ver qué decide hacer con eso.

-Y él dice que el mundo está viviendo una psicosis de masas...

-Eso, de algún modo, se puede vincular para mí (no digo para él) con Lacan, que piensa que en el discurso capitalista el fenómeno fundamental que se introduce en la escala social es el de la psicosis. Y tal vez la pandemia lo ha revelado como tal, y muchísimas de las cuestiones que están atravesando la política contemporánea y los sistemas de poder están directamente relacionados con la política y con la paranoia.

-Chantal Mouffe adscribe a la teoría de Laclau y señala que el populismo no es un régimen ni tiene contenido ideológico. ¿Cómo se podría entender, entonces, el populismo de derecha?

-Ahí tenemos una diferencia con la gran amiga Chantal Mouffe. Yo considero que no hay populismo de derecha. Cuando veo a los intelectuales del tipo que gobierna aquí, hablando en términos lacloseanos, de cadenas equivalenciales, antagonismos, significantes vacíos, me parece una copia burda, una traslación ridícula, una falta de originalidad porque ni hay cadenas equivalenciales, ni hay antagonismos constituidos de esa manera, ni hay significantes vacíos. O sea, no hay nada de lo que Laclau describió como lógica hegemónica. La lógica hegemónica que describió Laclau era para un proyecto de emancipación. Así que es una confusión que veo en muchísimos textos en Europa. Hay uno que se ha hecho particularmente famoso en Argentina, Los ingenieros del caos. Y se habla de populismo de derecha. Yo no creo que Trump sea populismo de derecha, no creo que Abascal sea populismo de derecha, no creo que Milei sea populismo de derecha. Son ultraderechas neoliberales.

-Ella también señala que los partidos de izquierda no entienden la especificidad de los nuevos movimientos sociales y se pregunta si, de algún modo, eso les impide desarrollar una estrategia defensiva frente a la ofensiva del neoliberalismo. ¿En eso coincide?

-Sí, coincido parcialmente. No es tanto que no los entienden, sino que hay una incapacidad, dada la fragmentación social que existe, de encontrar modos de articulación de estas distintas alternativas que se presentan. Por ejemplo, acá en la Argentina, ahora hay una corriente antiprogresista y antiwoke, como si la defensa de los valores del LGBTIQ+, la defensa del ejercicio civil de los derechos de las travestis, las trans, el feminismo, hubiera sido la ocurrencia de un progre pavoneándose. No: costaron vidas, luchas, cárceles, décadas de participación en las luchas populares. Todo eso todavía está en ciernes y no se han encontrado aún los vehículos adecuados para sus proyectos, para articularlos con la política, con las nuevas políticas que tienen que emerger.

-¿Por qué cree que Chantal Mouffe dice que la salida al modelo neoliberal no necesariamente puede llevar a una sociedad más justa y democrática, sino que incluso puede llevar a sociedades más autoritarias?

-Puede ocurrir porque efectivamente la democracia está cada vez más incapacitada para dar respuestas a un montón de demandas populares. Y es más: si quisiéramos realmente construir un movimiento nacional y popular con un gran proyecto de justicia, debería tener ciertos rasgos, no digo autoritarios, pero sí de autoridad, ser enérgico y fuerte en sus decisiones.

-¿Cree que lo que dice Juan Grabois del avance de una narrativa y una práctica deshumanizada tiene vinculación con lo que señala usted del modelo neoliberal?

-Sí, yo creo que hay un parentesco y una vinculación. Lo que pasa es que en el caso de Juan Grabois, para él la doctrina del humanismo cristiano es la que mejor resuelve y la que mejor abarca por su propia experiencia, lógicamente, todos los problemas que surgen en el neoliberalismo. No es mi caso, yo no me identifico plenamente con eso que se llama humanismo cristiano.

-¿Y cómo analiza lo que dice Grabois de la lógica destructiva de la persona humana? ¿Cree que se puede revertir sólo con más humanismo?

-Esto para un psicoanalista no es nada nuevo porque Freud ya sabía que la civilización tenía una fina capa que la protegía debido a la existencia de la pulsión de muerte en el corazón mismo del ser humano y en la manera en que esa pulsión era capaz de trabajar a las otras pulsiones e introducirse incluso en el campo del amor. O sea que esa dimensión a la que hace referencia Grabois para alguien que se ha dedicado a estudiar el psicoanálisis no es nueva.

-¿Y coincide con Grabois en que un movimiento político de transformación no puede ser revolucionario?

-Es que "revolución" me parece que es una palabra que procede de un campo que ya ahora no es más operativo; es decir, la idea de que va a existir un sujeto histórico puro, limpio de contradicciones, que se va a comportar como una clase en sí y que va a ser susceptible de cambiar el estilo de la historia no lo veo. Es la parte de Marx que siempre me pareció más hegeliana y más fallida. El Marx que a mí siempre me pareció interesante y que el mundo actual revela por lo de China es el Marx de la planificación, que demostró que al capitalismo si no se lo planifica va todo al desastre.

-Usted le pregunta a Kicillof si el kirchnerismo es un momento del peronismo. ¿Qué respuesta daría usted?

-Sí, yo pienso que es un momento del peronismo, pero un momento de gran apertura que introduce variantes socialistas e, incluso, variantes liberales porque el peronismo es lo suficientemente abierto, cuando se propone ser un peronismo nacional y popular, como para re-inscribir, traducir tradiciones políticas distintas en su propio movimiento. Es más, creo que si no hace eso no es peronismo.

-Es un verdadero hallazgo lo que conversa con Daniel Santoro: Es difícil que a otra persona se le haya ocurrido relacionar a Lacan con Perón. Teniendo en cuenta su experiencia política y como psicoanalista, ¿por dónde explicaría usted una probable conexión entre Lacan y Perón?

-No sé si se puede universalizar esa conexión. En el caso de Santoro, a él le interesan siempre las fallas, los obstáculos, los espacios que estén habitados por el vacío, su propio análisis del escudo peronista como una forma trunca, el hecho de que haya siempre una noción de lo real que le haga obstáculo al triunfo de lo simbólico. Todo eso ha colaborado con la convergencia, en el caso del gran artista Daniel, entre Lacan y Perón.

-¿Le sorprende que Santoro diga que el mundo va a ir inevitablemente hacia el peronismo, que es la única manera de saldar "este quilombo"?

-No me sorprende, pero qué quiere decir eso es bastante enigmático porque le guste o no a los peronistas, hay un texto donde Perón no cita a ningún autor argentino, y cita a todos los autores europeos, cita a Sartre, termina con Spinoza y hace una crítica de la insectificación colectivista de la Unión Soviética o del egoísmo capitalista. No deja de ser, aunque se defina del lado del humanismo cristiano, un texto también socialdemócrata. De hecho, todos los filósofos europeos que estaban presentes en el 49 en Mendoza, eran filósofos socialdemócratas. Así que en el mundo, como salida existan socialdemocracias populares, le veo sentido. No le veo, en cambio, las mismas posibilidades a que se desarrollen actualmente, por cómo es el mundo de la técnica, pasiones colectivas en relación a un nombre propio, como lo implicó el peronismo.

-Y hablando de Lacan, usted le señala a Felipe Pigna la frase "La historia es el lugar donde lo reprimido retorna". ¿Cómo analizaría esa frase en relación a la Argentina?

-Felipe estuvo de acuerdo con la frase, y en la Argentina, ya vamos a ver muy pronto - pero no sé cuánto tiempo cronológico hay en el interior de la palabra "pronto"-, que en muchas de las brechas actuales, de las tensiones que se están produciendo, van a retornar un montón de cosas que ahora están reprimidas.

-Pigna también dice que es muy soberbio pensar que el historiador es portador de la verdad, que en todo caso es portador de una lectura de la historia, y que la cuestión está por el lado de la honestidad. ¿Cree que esto que él dice debería aplicar también a la política, teniendo en cuenta que la historia puede funcionar como instrumento de análisis del presente?

-Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ahí Pigna porque el portador de la verdad, además, tal vez a veces no es un historiador que ha traducido la historia, o un político que ha terminado por conocer muy bien cómo es el tejido político que está dominando, sino alguien que se atreve a pronunciar algo nuevo y distinto, y que curiosamente eso nuevo y distinto prende y toma forma colectiva.

-¿Coincide con Pigna en que ahora a las estrellas electorales de la ultraderecha les va mejor cuanto más niegan la historia?

-En el mundo entero a las figuras de la ultraderecha les viene muy bien estar siempre situadas en un lugar donde la historia está desmentida, y donde verdaderamente haya un triunfo nihilista; es decir, que se pueda decir cualquier cosa, que cualquier cosa valga y ya la noción de verdad no sea más operativa.

-¿Considera, como explica Alfredo Serrano Mancilla, que la ciudadanía argentina tiene un vínculo emocional con el peronismo?

-Serrano Mancilla es muy optimista, yo le tengo una gran admiración a su trabajo. Cree que ese es un vínculo estable y que, en algún momento, va a reaparecer, o que no se ha ido nunca, que está ahí. Yo, por el momento, no tengo claro eso, pero probablemente tenga razón Serrano Mancilla.

-¿Y coincide con el español cuando expresa que Milei es hijo del caos?

-Sí, sí, en el sentido en que se produce en un momento en donde verdaderamente la inflación, la debilidad del Estado, la puesta en cuestión de la democracia, permiten que emerjan figuras así.

-Serrano Mancilla también dice que el hecho de que haya ganado Milei no significa una derechización de la sociedad. ¿Usted qué piensa de esa reflexión?

-Yo tengo mis dudas sobre eso. Pienso que no es que hay una derechización en el sentido de una asunción consciente por parte de sectores de la sociedad de los valores de derecha, como pudo haberla en el fascismo histórico. Pero sí pienso que, por razones estructurales, hay muchos sujetos a los que la verdad ya no les dice nada, a donde verdaderamente esos intereses individuales son lo único que cuentan, y en donde además el reconocimiento de la tragedia social en la que podemos estar inmersos, les resulta indiferente. Y eso es para mí una derechización.