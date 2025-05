La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) expresó "su más enérgico repudio contra las amenazas infringidas a la Jueza de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, doctora Graciela L Craig". La semana pasada, la magistrada recibió en su domicilio particular una carta donde la "instan" a modificar su voto en una sentencia dictada por el Tribunal que integra. Si bien no se identificó la causa, se supo que es un proceso en el que estaba pendiente de resolución un recurso de revocatoria. La amenaza generó temor entre los integrantes de la asociación porque no es habitual que haya este tipo de actos en la justicia laboral.

"Sin perjuicio de la prosecución de la causa penal que se encuentra en trámite por ante la Fiscalía y el Juzgado Criminal y Correccional de turno -que tuvo origen en la denuncia que efectuara la magistrada en oportunidad de recibir la intimidación- es nuestro deber como Asociación representativa de los jueces y juezas laborales de todo el ámbito de la Nación, remarcar la gravedad" de lo sucedido. El comunicado de ANJUT advierte que la amenaza llegó a partir del ingreso de una persona al edificio donde vive la jueza, "lo que representa un claro mensaje de amedrentamiento, dirigido no solo a la persona de la Jueza amenazada, sino también, a toda la Justicia del Trabajo y, en definitiva, a la independencia judicial, pilar de la forma republicana de gobierno". El comunicado lleva la firma del presidente de la organización, Juan Ignacio Orsini y el secretario Enrique Fazzini.